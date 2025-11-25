A legjobb magyar filmek 2025-ből: 11 mozi, amit látnod kell idén

Összegyűjtöttük nektek a legjobb magyar filmeket 2025-ből. Van köztük mindenféle: dráma, vígjáték, romantikus és dukumentumfilm is. Válasszátok ki a hozzátok illőt!

Árva

Az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől.

Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise

Gyömrői Edit, a fiatal pszichoanalitikus egy különlegesen nehéz pácienssel kerül szembe József Attila személyében. A költő állandó, rossz kedélyállapotban van és erős gyomorpanaszoktól szenved. A karrierje hajnalán járó analitikusnő bizonyítani akar, hogy József Attila kiszámíthatatlan és olykor félelmetesen tolakodó jelleme ellenére is, képes meggyógyítani őt, ám nem számol a költő egyre mélyülő, romantikus érzéseivel.

Véletlenül írtam egy könyvet (Netflix)

A főszereplő, Katinka még csak 12 éves, de már tudja, hogy író szeretne lenni, méghozzá híres író. Ebben a szomszédjában élő, épp alkotói válságban szenvedő írónő segít neki, némi kertészkedésért cserébe. Miközben Katinka írni tanul, felfedezi családjának történetét, megismeri önmagát és feldolgozza anyukája elvesztésének traumáját, míg azon veszi észre magát, hogy az életéből egy kalandokkal teli, izgalmas könyv lett.

Csongor és Tünde (Netflix)

A Csongor és Tünde varázslatos története a boldogság kereséséről, a bátorságról, bajtársiasságról szól, tele izgalmas kalandokkal és próbatételekkel. Az alkotás hiánypótló, hiszen lehetővé teszi, hogy Vörösmarty gazdag szimbolikájú eredeti művéhez méltó mesefilm legyen elérhető a mai magyar gyerekek számára.

Egykutya

Patika nyolc év után váratlanul összehívja egyetemi évfolyamtársait egy kis kötetlen csevegésre nemrég örökölt lakásába. Az ok több mint különös: semmi. Látszólag. Patika jó házigazdaként vacsorával készül, és a kollégium egykori szívtiprója, Honda jóvoltából bor is kerül az asztalra. Nagyon sok bor. Miután – a kétgyerekes turbóanyává lett Vicával, a külföldről hazatért sikeres képzőművésszel, Nórával – teljessé válik a társaság, kiderül, hogy vendéglátójuknak mégis megvolt a maga nyomós oka rá, hogy elbeszélgessen a többiekkel. Méghozzá nagyon nyomós oka. Sorsok, nézetek, világnézetek csapnak össze, és ez az évszázad viharával súlyosbított alkony pont elég arra, hogy a négy egykori barát körül felrobbanjon az Univerzum, és ne is rendeződjék újra. Pedig ezen az estén élet-halál kérdése, hogy megértsék egymást.

Minden rendben

A Minden rendben egy tragédia egy apáról, aki súlyos morális dilemmába keveredik. Az egyetlen szemtanúja lesz egy súlyos balesetnek, amit kisfia okoz és döntenie kell: vállalja az igazság terhét és a fia életét romokba döntő retorziót, vagy hazudja el a tettet, ami viszont a fiú lelkivilágát torzítja el egy életre? Apai ösztönei az utóbbiba hajszolják bele, ám a hazugság egyre nagyobb áldozatokkal jár. A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve – ezt a gondolatot boncolgatja a film, olyan morálisan ambivalens szituációkon keresztül, melyek a nézők szilárdnak hitt meggyőződéseit is felkavarják.

Random

Több cselekményszál fonódik össze ebben a provokatív, balladisztikus történetben, mely a senkiföldjén játszódik, az évszázad legőrültebb napján. Többnyire esetlegesen kapcsolódnak egymáshoz filmünk hősei és ahogy hajnaltól késő estig követjük őket, egyre plasztikusabban tárulnak elénk a történeteik, hogy aztán a néző képzeletében összeálljon egy mozaikokból építkező, szürreális világ, melynek hangulata a Chagall-képekre emlékeztet, ahol a meseszerű, az érzelmes, de az ijesztően sötét, apokaliptikus motívumok is megjelennek.

Fesztiválország

Zene, sztorik, nosztalgia és sok-sok humor – Csizmadia Attila Topolánszky Tamás Yvan társrendezővel közösen készített dokumentumfilmje bemutatja a szinte hungarikumnak számító magyar fesztiválok mögött húzódó emberi történeteket, és elénk tárja, hogyan épülhetett általuk a porból szabadság.

Kell egy oroszlán

Marék Veronika a magyar gyerekirodalom legnagyobb élő klasszikusa, a Boribon, KippKopp és a Kockásfülű nyúl történetek ünnepelt szerzője, akinek Laci és az oroszlán című története több mint fél évszázada köti össze a magyar és japán gyerekeket, sajátos kapcsolatot teremtve Budapest és Tokió között. A könyv 1965-ös első megjelenése óta közel 700 000 példány kelt el belőle Japánban, és évről évre újabb kiadások jelennek meg.

+ 2 magyar film, amit még nagyon várunk 2025-ben

Szenvedélyes nők (premier: 2025. november 27.)

A negyvenes Lilla párterapeutaként dolgozik, és egész életét a családjának szentelte. Ezért is éri váratlanul, amikor elhagyja a férje egy fiatal műkörmösért. Lilla lánya, Zsófi és az anyja, az egykor ismert színésznő, Vilma elhatározzák, hogy kirángatják a nőt a depresszióból és önsajnálatból és ráveszik, hogy kezdjen el újra randizni. Herendi Gábor új filmje a főbb szerepekben Balsai Mónival, Básti Julival és Varga-Járó Sárával.

Legénybúcsú (premier: 2025. december 11.)

Alex és Simon mindketten háziorvosok és huszonegy éve elválaszthatatlanok. Most azonban Simon megnősül, így legjobb barátja egy igazán emlékezetes legénybúcsút szervez számára. A buli azonban minden lesz, csak nem szokványos: a Balaton partjától egy luxus golf resortig, pókerjátszmáktól vadnyugati kocsmákig sodródik a történet, miközben egy titokzatos széf, egy híres színésznő, egy rendőrnő, egy kommandós és Simon menyasszonya is bonyolítja az eseményeket. A kérdés csak az: vajon kibírja-e a barátság ezt a hétvégét – és lesz-e egyáltalán esküvő?

Ha ennyi magyar film nem lenne elég, nézd meg tavalyi válogatásunkat: