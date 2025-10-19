Világhírű magyar zeneszerző szellemét idézik meg a pompás királyi kastélyban

Október 18. és november 2. között rendezik meg a XXIV. Gödöllői Liszt Fesztivált, ahol a korábbi hagyományokat folytatva a magyar zenei élet legkiemelkedőbb előadóművészei lépnek fel varázslatos környezetben.

Idén is az egyik legnépszerűbb hazai turisztikai célpont és kulturális szolgáltató, a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont a Liszt Ferencről elnevezett komolyzenei fesztiválnak – amely ugyanakkor jóval több, mint a világhírű magyar zeneszerző páratlan életműve előtti tisztelgés.

Fiatal tehetségek és nemzetközi művészek a programban

A Gödöllői Liszt Fesztivál idén is közel egy hónapon át vonultatja fel a különféle tematikákra épített programokat. A feltörekvő művészek felkarolását szívügyének tekintő rendezvény krédójának egyik alap kitétele, hogy a fiatal tehetségek minél nagyobb arányban kaphassanak bemutatkozási és tapasztalatszerzési lehetőséget.

Ezt erősítendő, idén is folytatódik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium hallgatóinak nagy sikerű ciklikus rendezvénysorozata.

Nemzetközi fellépőkben sem szenvedünk hiányt – többek között a vilniuszi Liszt-verseny (a Lisztuania) első helyezettje, a Litván Liszt Társaság és a Litván Filharmónia képviseletében Magyar Érdemkereszttel is kitüntetett Muza Rubackytet is az idei fellépők között találjuk.

A fesztivál társművészeteket is felvonultató, változatos programja – amelyet ide kattintva böngészhetünk – ezúttal is arra törekszik, hogy szimbiózisban álljon a kastély éves állandó és időszaki kínálatával.

Még egy izgalmas idei program zene- és filmbarátoknak: