5 panorámás pad Budapesten, amiről bármikor szívesen vizslatjuk az őszi várost

Van az úgy, hogy az ember csak szeretne találni magának valami nem túl távoli magaslatot, ahol egy kényelmes padon helyet foglalva elveszhet az előtte-körötte elterülő táj részleteiben. Ha rád tör az érzés, de nem tudod, hova menj, mi segítünk!

Apáthy-szikla

A dimbes-dombos II. kerület egyik legfigyelemreméltóbb földtani kincse az Ördögárok és Lipótmező fölött 242 méterrel magasodó Apáthy-szikla. A 11-es busszal könnyedén megközelíthető dolomitképződmény a fővárosiak körében kedvelt hétvégi kirándulóhely, köszönhetően a lenyűgöző budai panorámának és a sziklát körülölelő, több mint 26 féle védett növényt és többfajta rovart (például nagy hőscincéreket és imádkozó sáskákat) magába foglaló élővilágnak – hogy a lépten-nyomon tetten érhető kagylófosszíliákat ne is említsük! Ha erre jártok, és belefér az időtökbe, mindenképpen keressétek fel a közeli Árpád-kilátót és a Kecske-hegyet is!

Fotó: Getty Images

Gellért-hegy

A velencei születésű bencés szerzetes, későbbi első csanádi püspök, majd 1046-ban mártírhalált szenvedő Szent Gellért nevét viselő Gellért-hegyet napról napra, évszaktól függetlenül helyiek és turisták ezrei másszák meg, hogy számos kilátópontjából gyönyörködhessenek a Budavári Palota, a dunai hidak és a pesti belváros képeslapra kívánkozó együttesében. A Budapest ékkövének is gyakran nevezett, 235 méteres magaslat legismertebb panorámapontjait a Szabadság- és a Szent Gellért-szobrok lábánál, valamint a Sziklatemplom előtt találjuk, de több, kevésbé frekventált, ám annál szebb pihenőterasz is helyet kapott a sziklás hegyoldalban, melyek mind alkalmasak egy kis borozgatással egybekötött városnézésre.

Fotó: Indafotó Gyulavitéz

Sas-hegy

Az 1950-es évek óta természetvédelmi területnek számító Sas-hegy a Budai-hegység 266 méteres kitüremkedése, amit a leggyorsabban a 8E buszjárattal vagy az 59-es villamossal tudunk elérni. Nevét a monda szerint egy 17. századi történelmi esemény ihlette: miután 1686-ban a keresztény hadak kiűzték Budáról a várost másfél évszázadon át uraló törököket, a győzelmi sasok innen repültek a vár felé. Ma a nyugalom eme 30 hektáros zöld szigete egy 850 méter hosszú tanösvénnyel, a környék földtörténeti emlékeit és élővilágát bemutató látogatóközponttal, és a város mellett a környező hegyekre nyíló zavartalan kilátással csalogatja a kirándulókat.

Fotó: Németh Kriszti – Egy jó kép az utazásról

Jávorka Sándor-lépcső

A Várhegy lankáin jó néhány lépcső fészkel, közülük az egyik legromantikusabbat és legmeredekebbet a fenséges fasoráról híres Tóth Árpád sétány alatt, a Lovas és a Logodi utcák között találjuk. A lépcsősor névadója Jávorka Sándor, a 20. századi magyar botanika jelentős alakja: szakterülete a növényrendszertan volt, és több mint öt évtizeden keresztül foglalkozott Magyarország, Bulgária, az akkori Jugoszlávia és Albánia növényvilágával. Ennek tükrében némiképp ironikus a tény, hogy pont itt nem találni semmi zöldet, de legalább így nem kell amiatt mérgelődnünk, hogy valami akadályozza a feljáró tetején lévő padról elénk táruló kilátást.

Fotó: László Orsolya

Kis-Duna-öböl

A vadregényes Kis-Duna-öblöt a 151-es autóbusz Határ utcai megállójától rövid sétára, a Kolonics György sétány mentén találjuk. Az egész pályafutása során Csepelt képviselő, tragikusan fiatalon elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok és tizenötszörös világbajnok kenusunkról elnevezett, 5 kilométer hosszúságú promenádhoz egy kicsiny fahíddal kapcsolódik a varázslatos hangulatú, Duna-parti rezervátum, amely számos vízi növény- és állatfajjal, valamint buja ligetekkel várja a természetközeli kikapcsolódásra vágyó látogatókat, míg a környék élővilágának megismerésében a Kis-Duna-öböl tanösvény információs táblái lesznek segítségükre.

Fotó: Pálfalvi László

További panorámás kirándulóhelyek Budapesten:

5 budapesti panorÃ¡mapont, ahonnan elragadÃ³ lÃ¡tvÃ¡nyt nyÃºjt a lÃ¡bunk elÅtt elterÃ¼lÅ vÃ¡ros
5 budapesti panorÃ¡mapont, ahonnan elragadÃ³ lÃ¡tvÃ¡nyt nyÃºjt a lÃ¡bunk elÅtt elterÃ¼lÅ vÃ¡ros

Nem feltÃ©tlen kell egÃ©sz napos kirÃ¡ndulÃ¡sra indulnunk ahhoz, hogy csodÃ¡s kilÃ¡tÃ¡sban gyÃ¶nyÃ¶rkÃ¶djÃ¼nk.

Funzine Funzine