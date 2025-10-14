Bűvös panorámát és csodás őszi kirándulást ígér Budapest leggyönyörűbb kőfejtője

Lélegzetelállító látványt nyújt ősszel a III. kerületi Csillaghegy gyöngyszeme: a Róka-hegy egykori kőfejtője különleges tájakkal, gazdag növény- és állatvilággal, illetve mesébe illő kilátással várja a látogatókat.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

A XX. század első feléig Budapest legnagyobb mészkőbányája működött itt, mára azonban – 1977 óta – fővárosi jelentőségű védett területnek számít a Róka-hegy, amely az egyik legkülönlegesebb kirándulást ígéri Budapest területén.

Különös ellentmondás, hogy bár alig találni Magyarországon még egy ennyire sajátos, az észak-amerikai kanyonokra vagy akár a holdbéli tájakra emlékeztető vidéket, az egykori kőfejtő valójában egy tájseb, amit teljes egészében az emberkéz alakított ki – igaz, napjainkra a természet újra teljes pompájában burjánzik a felhagyott mészkőbánya maradványain.

Földtörténeti szempontból is izgalmas látnivalók várnak ránk – az értelmezésükben sokat segít az igényesen kialakított tanösvény is, amely teljes terjedelmükben bejárja az egymás fölött, három szinten elhelyezkedő bányaudvarokat.

Egykor tenger hullámzott itt, majd a tektonikus mozgásoknak köszönhetően folyamatosan változtak a domborzati viszonyok, így igazi geológiai tárlathoz van szerencsénk, amely a laikus szem számára is gyönyörű látványt tartogat.

A Róka-hegy minden szempontból ideális kirándulóhely, hiszen egészen különleges, gazdag állat- és növényvilággal, valamint impozáns barlangokkal találkozhatunk az emelkedőket járva. A két órán belül teljesíthető túra közben pihenő-, sőt sütögetőpontok szolgálják a kikapcsolódást, a gyakorlott sziklamászókra pedig az egész ország egyik legjobb természetes mászóhelye vár itt.

Ideális együttállás, hogy a hegy nagyszerűen megközelíthető tömegközlekedéssel is – a HÉV Csillaghegyi megállójánál kell leszállni –, ugyanakkor hamisítatlan kiszakadásélményt nyújt a városi kirándulóknak.

Az egykori bányán belül kalandozva szinte minden pillanatban emlékezetes látványban lesz részünk, amelyet a magaslatokról elénk táruló panoráma tesz teljessé: a csillaghegyi kertes házak sokasága és a békásmegyeri lakótelep kontrasztos együttállásához adódik hozzá a Hármashatár-hegy, valamint a távolban csillogó Duna – na meg persze az a lábunk alatt elterülő, buja erdős területek látványa. 

Ilyen látképek tárulnak elénk a Róka-hegyen járva:

