Újra látogatható az ősi várrom Budapesttől nem messze, ahol mesés őszi panoráma vár

Ismételten látogathatók a Börzsöny lábánál található nógrádi vár romjai, ahol nemcsak körbeölel minket a természet, de egyben lélegzetállító, őszi színekben pompázó körpanorámára is számíthatunk.

Nógrád ikonikus látnivalóját képezik az itt található vár romjai, melyek már messziről feltűnnek a Börzsöny keleti szélén található andezitkúpon. A település fölé büszkén magasodó romok egykor belső tornyos, belső és külső védőövvel rendelkező várat alkottak, ma már azonban pusztán a történelem régmúlt nyomainak őrzői.

A vár építési munkálatait a 11. században kezdték meg, a belső várral és az öregtoronnyal a 15. században bővítették ki. Az évszázadok során több olyan jelentős történelmi személy neve is kapcsolódott a várhoz, mint IV. (Kun) László, Bocskai István, Bethlen Gábor vagy Báthori Miklós. Utóbbi rendkívül sokat tett a védelmi rendszer megerősítéséért.

Az épület a 17. században villámcsapás áldozata lett, mely után csak az 1990-es években indult meg a helyreállítása. Ekkor a maradványokat új-olaszbástyával, valamint a rondellát védőtetővel egészítették ki.

A Nemzeti Várprogram keretében folyamatosan vannak törekvések a vár felújítására, egy ideig nem is volt látogatható a történelmi emlék, ahol újonnan tájékoztatótáblák segítik a kirándulókat.

A magaslaton található várromok mellől, a falakról és a bástyáról mesés körpanoráma tárul elénk Nógrádra és a környező Börzsöny vonulataira. A hely különleges atmoszférájának és a vár históriájának köszönhetően képzeletben akár vissza is utazhatunk az időben.

