Díjesővel zárult az ország legnagyobb nemzetközi filmfesztiválja, a 21. CineFest

Szeptember 13-án átadták a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait, ezzel lezárult az ország legnagyobb nemzetközi filmes rendezvénye. Az idei fesztiválon összesen 87 filmet mutattak be 34 országból, a vetítéseken és a kapcsolódó eseményeken pedig közel 23 ezer fő vett részt.

A közönség először láthatta Fliegauf Bence Jimmy Jaguar című filmjét, Dömötör Tamás Kegyelem című művét, Deák Kristóf Egykutya című munkáját és Nemes Jeles László Árva című alkotását.

Szintén itt debütált Halász Glória Kit érdekel Pál Frenák című dokumentumfilmje, Szabó Attila és Kollarik Tamás Bölöni – Az erdélyi legenda című filmje, valamint Csizmadia Attila és Topolánszky Tamás közös rendezése, a Fesztiválország. A nézők 25 közönségtalálkozó alkalmával találkozhattak az alkotókkal és kérdezhették őket a látottakról.

Az Életműdíjat Koltai Róbert és Tímár Péter vehette át, míg az Európai Mozi Nagykövete kitüntetést Erik Poppe norvég rendező kapta. A Pressburger Imre-díjat Joachim Trier Érzelmi érték című filmje nyerte, a Zukor Adolf-díjat Kristen Stewart A víz kronológiája, az East of Europe díjat Stefan Djordjevic Beszélj hozzám, szél!, a CineDocs díjat pedig Zhanana Kurmasheva Itt élünk mi című alkotása kapta. A CineNewWave díjat Potonyecz Fanni Következő megálló című kisfilmje, a Dargay Attila-díjat pedig László Dóra vehette át.

Hasan Hadi Az elnök tortája című filmje a CICAE, a FIPRESCI és az Ökumenikus Zsűri díját is elnyerte, amelyet személyesen a film magyar hangmérnöke, Zányi Tamás vett át, míg a FIPRESCI CineNewWave-kisfilm díját dr. Mokrai Mihály A hóhér reggelije nyerte. A közönségdíjat Deák Kristóf Egykutya című filmje kapta.

A fesztivál idén is sokszínű kísérőprogramokkal várta az érdeklődőket. A CineFest Adventure, a Cineversity és a Kinodomino szabadtéri vetítései mellett új programok is debütáltak, mint a Shake it up! utcazene-fesztivál vagy a CineGasztro. Kiemelkedő siker volt a Miskolci Szimfonikus Zenekarral közösen szervezett Az örökzöld Morricone koncert, amelyre már jóval korábban elfogytak a jegyek, így közkívánatra egy második előadást is meg kellett hirdetni, amely szintén telt házas volt.

Számos kiállítás, szakmai program, kerekasztal-beszélgetés és workshop tette teljessé a rendezvényt, amely ismét bebizonyította, hogy Miskolc a régió egyik legfontosabb filmes központja, a CineFest pedig a nemzetközi filmművészet jelentős ünnepe. A jövő évi fesztivál időpontja 2026. szeptember 4–12., ha pedig nem szeretnétek lemaradni róla, kövessétek figyelemmel a esemény weboldalát ide kattintva.

Romantikus filmek őszi estékre: