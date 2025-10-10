Egy hétig ingyenesen tekinthetjük meg a nagyközönség előtt elzárt ikonikus Napraforgó utcai Bauhaus házat

A CODE Showroom exkluzív betekintést nyújt a magánvillába a Budapest Design Week keretében, így 5 napon keresztül látogatható lesz a legendás épület.

Október 13. és 17. között, a Budapesti Design Week kiemelt eseményeként öt napra megnyitják az utca egyik ritkán látogatható magánvilláját, ami nem csupán kívülről bámulatos, de belülről is nem mindennapi kincseket rejt. Az esemény célja, hogy az érdeklődők testközelből tapasztalhassák meg a kortárs design és a modernista építészet inspiráló találkozását egy különleges helyszínen.

Az esemény keretében a látogatók egyszerre tekinthetik meg az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből származó, ikonikus Bauhaus bútorokat, és a kortárs formanyelv csúcsát képviselő alkotásokat is. A kiállítás fénypontjai közé tartozik a prémium Thonet × Jil Sander kapszulakollekció, az acb Galéria gondosan válogatott kortárs műalkotásai, valamint a Dedar különleges Anni Albers anyagaiból készült Náfrádi Márta kapszulakollekció és az EJTECH innovatív, interaktív installációja is.

Az esemény ingyenesen látogatható, de a férőhelyek limitáltak, és regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációs felületet ide kattintva találjátok.

Ismerjétek meg a legendás utca történetét is:

