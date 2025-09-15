5 pezsgő vendéglátóhely Budapesten, ahol egymást érik az irodalmi programok

Több izgalmas kávézót is találunk Budapesten, ahol a kortárs irodalom, a közösségi élmény és a minőségi étel-ital kínálat csomagban járnak. Összegyűjtöttünk néhány szuper helyet, ahol gyakorta felolvasásokkal és irodalmi estekkel várják a látogatókat.

Nyitott Műhely

Ha van hely Budapesten, ahol az irodalom szervesen a mindennapok része, az a Finta László által működtetett Nyitott Műhely. A Ráth György utcában működő vendéglátóhely leginkább nappaliszerű közösségi térnek nevezhető, ahol könyvek és más irodalmi relikviák között zajlanak a felolvasások, könyvbemutatók, műhelybeszélgetések. A közönség és az alkotók itt valóban egy térben léteznek: nincs nagy színpad, csak közvetlen hangulat, mintha egy jó ismerős lakásán lennénk. Az elmúlt években a Nyitott Műhelyben rendezték az egyik legizgalmasabb irodalmi beszélgetéssorozat, a Késelés Villával estjeit is.

1123 Budapest, Ráth György utca 4. | Weboldal

Magvető Café

A Dohány utca szívében működő Magvető Café egyszerre kávézó, könyvesbolt és irodalmi találkozóhely. A Magvető Kiadó által 2017-ben alapított térben többek között reggelivel, kávéval és jó borokkal várják a vendégeket, miközben a kiadó teljes kínálata kézbe vehető és megvásárolható – illetve rendszerint itt mutatják be a friss megjelenéseket is. A Café a kiadó saját művein túl is rendszeresen ad otthont egyéb könyvbemutatóknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek, így igazi kulturális közösségi tér, ahol olvasók és szerzők személyesen is találkozhatnak.

1074 Budapest, Dohány utca 13. | Facebook

Három Holló

2017 óta működik az Erzsébet híd árnyékában megnyílt Három Holló, amely Ady Endre születésének 140. évfordulóján nyitotta meg kapuit, és a nevét is a költő Opera melletti kedves kocsmájáról kapta. A helyet az egykori Eckermann-alapító Wilhelm Droste irodalmár álmodta meg, akinek láthatóan szívügye a kultúra és a vendéglátás ötvözése. A Három Holló három szinten várja a látogatókat: a színházteremben koncertek és előadások kapnak helyet, a Duna-szalonban kisebb kulturális rendezvényekre, felolvasásokra kerül sor, a fenti kávéházban pedig az ételek-italok, a folyóiratok és a kellemes beszélgetések vannak a középpontban.

1052 Budapest, Piarista köz 1. | Facebook

Hadik

A Hadik Kávéház a 1910-es évek irodalmi pezsgésének egyik legendás központja volt: többek között Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond is törzshelyeként tekintett rá. A 2010-ben megújult vendéglátóhely felélesztette az egykori kávéházi hangulatot: a klasszikus belső a nagy elődök világát idézi – talán még elegánsabb kivitelezésben. Az étterem-kávézó napjainkban is erős gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat, de egyúttal igyekszik továbbvinni a megörökölt hagyományt, és gyakran ad otthont irodalmi és más művészeti vonatkozású programoknak.

1111 Budapest, Bartók Béla út 36. | Facebook

Kelet Kávézó és Galéria

A szintén a Bartók Béla úton található Kelet Kávézó és Galéria is egy klasszikus hibrid művésztanya: egyszerre kávéház, keleties ízvilágú bisztró és kulturális tér. A falakon havonta frissülő kiállításokat csodálhatunk meg, a polcokon pedig könyvek százai várják, hogy bárki hazavigyen egyet közülük – ezért viszont cserébe ott kell hagyni egy általunk hozott művet. Külön figyelemre méltó a Kelet Kult programsorozat, amely irodalmi beszélgetésekkel, költői estekkel, filozófiai kerekasztalokkal és akusztikus koncertekkel tölti meg a hangulatos és inspiráló belső teret.

1114 Budapest, Bartúk Béla út 29. | Facebook

