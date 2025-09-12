Ingyenes, színes programforgataggal ünnepelhetjük a környezetbarát, fenntartható közlekedést

Idén 24. alkalommal kerül megrendezésre Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampánya, az Európai Mobilitási Hetet.

Az Európai Mobilitási Hét keretében szeptember 16–22. között a Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzat változatos programokkal hívja fel a figyelmet a környezetbarát, fenntartható közlekedési lehetőségekre Budapesten.

A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a közlekedési mód felelős megválasztásának jelentőségét, rávilágítson az autóforgalom környezeti, baleseti és városképi hatásaira, felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés előnyeire, valamint a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás fejlesztésének szükségességére.

A budapesti programsorozat csúcspontjának idén is az Autómentes Hétvége ígérkezik szeptember 20–21-én, amikor a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programok várják. A hétvége során kipróbálhattok különböző fenntartható közlekedési eszközöket, nosztalgia- és modern járműveket, illetve bepillantást kaphattok a közszolgáltatók munkájába.

Emellett tematikus városi sétákon keresztül is megismerhetitek a város Budapest közlekedésének szervezését és köztereinek fejlődését.

A programról bővebb információt az BKK weboldalán ide kattintva, illetve a Facebook-eseménynél ezen a linken találtok.

Más izgalmas programot is tartogat még az ősz: