13 nagyszerű ingyenes program Budapesten 2024 novemberében

Fedezzétek fel Budapestet novemberben, és élvezzétek a főváros legjobb ingyenes programjait! Ezek a nagyszerű események garantáltan megszínesítik a napokat: legyen szó kulturális rendezvényekről, szabadtéri élményekről vagy művészeti kiállításokról, mindenki találhat kedvére valót.

gönckupac & rongyroham, avagy ruhacsere a Macskában (2024. november 5.)

November 5-én ismét délutáni ruhacsere lesz a Macskában, egészen hasonlóan a legutóbbiakhoz, vigyetek ruhaneműt, göncöt, kiegészítőt. A fennmaradó darabokból pólófonál és aztán rongyszőnyeg készül majd vagy már huppannak is az adományos ládába. A ruhacsere alapvetően pénz nélkül, cserealapon működik. A belépés ingyenes, fogyasztásotokkal pedig a vendéglátót, a Macskát támogatjátok.

Facebook-esemény >>

Erzsébetvárosi garázsvásár a Klauzál téri Vásárcsarnokban (2024. november 9.)

November 9-én a Klauzál téri vásárcsarnok megtelik asztalokkal, ahol színes választékra számíthattok, a könyvek, ruhák, dekortárgyak, háztartási eszközök, játékok vagy éppen elektronikai dolgok között jó eséllyel sokan találhatnak maguknak kedves, hasznos tárgyakat.

Facebook-esemény >>

Retró és vintage vásárok a fővárosban:

Keep Smiling // POP&ROLL Art Gallery (2024. november 10-ig)

A vadonatúj belvárosi művészeti tér, a POP&ROLL Art Gallery ad otthont a kortárs alkotók műveit felvonultató tárlatnak, melyet idén ősszel ingyenesen láthat a közönség a város szívében, a Vörösmarty tértől egy percnyire, a Dorottya utca 6. szám alatt, november 10-ig szerdától vasárnapig, 11 és 18 óra között. A kiállítás középpontjában a mindenki által ismert és használt emoji, a mosolygós sárga arc áll, melynek legismertebb változata 1963-ból származik.

Tovább a weboldara >>

PICI PIAC // Villányi út (2024. november 10.)

November 10-én újra Pici Piac a Villányi úti Konferenciaközpontban! Írjátok be a naptáratokba, nehogy lemaradjatok a város legcukibb baba-mama-gyerek dizájnvásáráról és a hamisítatlan Pici Piac-hangulatról. Ezúttal is elhozzák nektek a kedvenc hazai márkáitokat, valamint sok-sok új készítővel is megismerkedhettek majd. És persze most is lesz kuponfüzet helyszíni kedvezményekkel, nyereményjáték és limitált Pici Piac ajándéktárgyak. A vásárra a belépés természetesen most is ingyenes.

Facebook-esemény >>

Pezsgő Margit // Margit-negyed (2024. november 14.)

Kiállítások, programok, zene és mámorító buborékos este a Margit-negyedben! November 14-én a Margit-negyed összesen 17 galériája és közösségi tere várja a látogatókat, ahol ingyenes programokkal és pezsgővel kísérve fedezhetitek fel az aktuális tárlatokat. Ez egy amolyan ,,galériák nyitott estéje séta”, amely során egy térkép segítségével barangolhatjátok be a negyed izgalmas kultpontjait, ahol inspiráló művészi alkotások várnak.

Facebook-esemény >>

Országos Rajzfilmünnep // több helyszínen (2024. november 15-17.)

Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak. A jubileumi év központi témája a „Népek meséi”, a programban a különböző nemzetek mitológiáit és meséit feldolgozó alkotások kaptak kiemelt hangsúlyt. A filmkínálatban számos klasszikus rajzfilm is helyet kap, mint például a János vitéz, a Szaffi vagy Az ember tragédiája. Ezzel párhuzamosan olyan, a kortárs magyar animáció élvonalába tartozó animációs filmek is bemutatkoznak, mint a Kojot négy lelke vagy a Toldi. Az Országos Rajzfilmünnepen a vetítések mellett gazdag kísérőprogramok is várják a látogatókat.

Részletes program >>

Boldog születésnapot, Budapest! // Városháza park (2024. november 15-17.)

Budapest 151. születésnapja alkalmából a Városháza park egy háromnapos ünnepi fesztivállal tölti meg a főváros szívét. Néhány ikonikus tavalyi program visszatér: idén is lesz Bulivillamos és Zsugapest, de koncertezik a Heaven Street Sevenből jól ismert Szűcs Krisztián, és saját projektjével fellép Balanyi Szilárd, a Quimby billentyűse is! November 15-én pedig megnyitja kapuit a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi vásár.

Facebook-esemény >>

Az ingyenes programokról itt olvashattok bővebben:

Vörösmarty Classic Xmas nyitóhétvége (2024. november 15-17.)

A főváros egyik legnépszerűbb adventi forgataga természetesen idén sem maradhat el a Vörösmarty téren. Az egészen szilveszterig tartó karácsonyi vásár gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli hangulattal fogadja vendégeit, hogy együtt hangolódhassunk az ünnepekre.

Tovább a weboldalra >>

A Nagy Sóletfőzés // Újborfesztivál és sóletfőzőverseny a Hello Budában (2024. november 16.)

Szereted a sóletet, és jól is készíted? Bizonyítsd be a Hello Buda sóletfőző versenyén, de az sem baj, ha csak kikapcsolódnál egy kóstoló közben. November 16-án, szombaton újabb izgalmas gasztrokaland vár a Hello Budában.

Facebook-esemény >>

Lakásturi // MANYI (2024. november 23.)

Ha szeretnétek olcsón ruhákhoz jutni, és inkább az újrahasznosítás hívei vagytok, akkor ott a helyetek a Manyiban november 23-án! Másodkézből szuper jó pulcsikhoz, télikabikhoz és hasonló jóságokhoz juthattok. A lakástérben várnak titeket sok ruhával és szeretettel!

Facebook-esemény>>

Földgömb Fesztivál // Millenáris (2024. november 23.)

A Földgömb előadói ismét a Millenárisra invitálnak kicsiket és nagyokat egyaránt november 23-án, ahol bebarangolhatjuk bolygónk legszebb és legérzékenyebb zugait, a standokon pedig az elmaradhatatlan játék mellett találkozhattok kutatókkal, szakértőkkel és utazókkal. Az ismeretterjesztő, családbarát rendezvényen regisztrációval belépődíjat sem kell fizetni, és így garantáltan nem maradtok le a naprakész információkról sem!

Facebook-esemény >>

RaD Fashion Festival // Larus Rendezvényközpont (2024. november 24.)

November 24-én minden a fenntartható divat körül forog majd a Larus Rendezvényközpontban a RaD Fashion Festival jóvoltából. Ezen a különleges napon workshopokon, kerekasztal-beszélgetéseken, és egyéni stílustanácsadásokon vehettek részt, miközben a különféle hazai márkák termékeiből válogathattok. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! A workshopokra és a stílustanácsadói találkozókra a márkák saját felületein tudtok regisztrálni.

Facebook-esemény >>

Art Weekend Budapest (2024. november 29. – december 1.)

Advent első hétvégéjén kerül megrendezésre az ART WEEKEND BUDAPEST, az év utolsó nagyszabású kortárs művészeti programsorozata. A tavalyi rekordot az idei esemény biztosan túlszárnyalja, hiszen már eddig több mint 30 galéria, műterem, kiállítótér és kulturális helyszín jelezte csatlakozását az ingyenes eseményhez.

Tovább a weboldalra >>

Rengeteg további izgalmas programot tartogat a november Budapesten:

(Borítókép: Shutterstock)