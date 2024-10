50+ varázslatos program és pezsdítő fesztivál Budapesten 2024 novemberében

Az ősz utolsó hónapjában felpezsdül az élet a fővárosban, ekkor ünnepli Budapest a születésnapját, amelyen ingyenes programokkal várnak. Megtelik fényekkel a város, megnyitnak a káprázatos fényparkok, a csodás adventi vásárok és a varázslatos korcsolyapályák is. Élvezzétek ki a november minden egyes percét!

Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuson // Lumina Park (egész hónapban)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig október 18-tól ismét mindenkit vár. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Ragyogj! – Ékszerek ideje // Magyar Nemzeti Múzeum (egész hónapban)

Ragyogj! – Ékszerek ideje címmel új időszakos kiállítás nyílt az Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ – Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállításban korszakokon átívelve mutatják be a kurátorok, hogy az ékszerek azon túl, hogy kiemelkedő esztétikai értéket képviselnek, milyen mélyebb jelentéseket hordoznak. Az ékszerek esszenciájához mindenki könnyen kapcsolódhat, így ismét egy népszerű és látványos tárlat kápráztatja el a látogatókat.

Garden of Lights: Üdv Aprajafalván // ELTE Füvészkert (egész hónapban)

Megnyitotta kapuit a Garden of Lights fénykiállítás, melynek idei témája a Hupikék Törpikék. A Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva, és ahogyan a főcímdal szól, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is.

Mozart: Requiem – orgonakoncert // Szent István Bazilika (2024. november 2.)

Mozart Requiemje a világ egyik legismertebb és legtitokzatosabb alkotása. A Requiem időtlen dallamai, a Dies irae megrázó ereje és a Lacrymosa könnyező képsorai ma is megtisztítják a hallgató lelkét, nemzetközi hírű művészek előadásában. A helyszín a Szent István Bazilika, november 2-án, 20 órakor.

Starset (US) // Barba Negra (2024. november 2.)

A fantáziadús, innovatív vizualitású koncertjeiről híres Starset zenekar Immersion: The Final Chapter elnevezésű műsora lenyűgöző látványt és egy immerzív, magával ragadó rockzenei élményt ígér a budapesti rajongóknak. A csapat grandiózus showjára november 2-án, a Barba Negrában kerül sor.

TODO Mexican Kitchen nyitóhétvége (2024. november 2-3.)

November 2-án és 3-án, Mexikó egyik legnagyobb ünnepe, a Dia de los Muertos alkalmával hivatalosan is megnyitja üvegajtaját Budapest legújabb gasztronómiai színfoltja, a TODO Mexican Kitchen. A kétnapos karnevál ideje alatt izgalmas ételeket és a hamisítatlan fahéjas forrócsokit is megkóstolhatjátok. Szombat este DJ-szettel, vasárnap pedig családi nappal várják a tüzes konyha szerelmeseit.

A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén // Nemzeti Táncszínház (2024. november 3.)

A Duna Művészegyüttes a 65 éves jubileumi évének zárásaként mutatta be A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén című előadását, melyben a Szent Efrém közreműködésével a Duna-menti népek táncaiból és zenéiből merítkezve éneklik, illetve táncolják el a dunai ember életérzéseit, a nagy folyamhoz kötődő rítusokat. A produkció tánc- és látványbéli gazdagsága, valamint a színpadkép is különleges élményt nyújt, hiszen a Duna-menti tájegységek táncai, illetve a hatalmas folyamot és az aköré épülő szokásrendszereket egyedülálló tánc- és díszletelemekkel jelenítik meg a Nemzeti Táncszínház színpadán, legközelebb november 3-án.

Beck Zoltán – Vecsei H. Miklós: Kártyajáték // Akvárium Klub (2024. november 4.)

Beck Zoli és Vecsei H. Miklós zenés-irodalmi estje ezúttal az Akváriumba invitálja a közönséget november 4-én, egy jó hangulatú programra. A játék során a nézők húznak a kártyapakliból, amelynek lapjaira különböző szavak vannak felírva, a művészek pedig zenével, verssel és anekdotákkal reflektálnak rájuk.

gönckupac & rongyroham,, avagy ruhacsere a Macskában (2024. november 5.)

November 5-én ismét délutáni ruhacsere lesz a Macskában, egészen hasonlóan a legutóbbiakhoz, vigyetek ruhaneműt, göncöt, kiegészítőt. A fennmaradó darabokból pólófonál és aztán rongyszőnyeg készül majd vagy már huppannak is az adományos ládába. A ruhacsere alapvetően pénz nélkül, cserealapon működik. A belépés ingyenes, fogyasztásotokkal pedig a vendéglátót, a Macskát támogatjátok.

A valóság kibontva: Verzió Dokumentumfilm Fesztivál // több helyszínen (2024. november 6-13.)

Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Verzió Filmfesztivál november 6. és 13. között. A megtekinthető filmfelhozatalban fesztiválnyertes alkotások és ismeretlen csemegék is szerepelnek, a fesztivál nyitófilmjeként pedig először lesz látható itthon a magyar–francia–horvát koprodukcióban készült KIX. Idén külön szekciót szentelnek a dekolonizáció és a dezinformáció témáknak, de örmény, ukrán és brit válogatások is szerepelnek a listán.

Fénydóm // Biodóm (2024. november 6. – december 8.)

2024. november 6. és december 8. között újra életre kel a Fénydóm-kiállítás a Budapesti Állatkert Biodómjában. A szervezők idén újabb, korábban a nagyközönség elől elzárt területeket nyitnak meg, így olyan helyekre is bejuthattok, amelyek eddig zárva voltak. Több mint 50 hazai és nemzetközi alkotó, 30 installációval tölti meg ezt a teret. A kiállítás ismételten számos vetítést és fizikai alkotást vonultat fel.

The World of Hans Zimmer // MVM Dome (2024. november 7.)

November 7-én egy szenvedélyes koncerttel tér vissza Budapesten korunk egyik legismertebb zeneszerzője. A két Oscar-díjas zeneszerző a számára jellemző módon új dimenziókba emeli munkáját, mely tele van erővel, energiával, szépséggel, drámával, lélegzetelállító momentumokkal és mély érzelmekkel.

Karzatkoncertek – Filmzene orgonán // Müpa Budapest (2024. november 7.)

Filmzene orgonán? Miért ne?! De hogy fog szólni? Izgalmasabban, mint hinnénk, hiszen a többnyire a fejünk fölött függő hangvető leereszkedik, a karzatokon helyet foglaló közönség számára pedig páratlan akusztikai élmény kínálkozik. Az est válogatott filmzenéit Túri-Nagy János fiatal orgonaművész szólaltatja meg.

Polska Jazz Fesztivál – A lengyel jazz új generációja az Opusban (2024. november 7-9.)

Az erős hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor nyitott szellemiségű lengyel jazz tizenkettedik alkalommal kerül fókuszba az Opus Jazz Clubban, a Polska Jazz Fesztivál keretében. A BMC és a budapesti Lengyel Intézet által szervezett koncerteken november 7. és 9. között a lengyel jazz új generációja mutatkozik be.

ÉS MI VAN TOMIVAL? filmvetítés // Bem Mozi (2024. november 8.)

Sanyi (Thuróczy Szabolcs) bábművész és alkoholbeteg. Pali (Polgár Tamás) liftszerelő és alkoholbeteg. Együtt keresik a haverjukat, Tomit, aki már több anonim alkoholista gyűlést kihagyott. Próbálnak józanok maradni, ami nem könnyű egy olyan országban, ahol az ivászat széles körben elfogadott napi gyakorlat. Till Attila részben saját élményekből táplálkozó új filmje a Bem moziban.

Brit Floyd (UK) // Barba Negra (2024. november 8.)

Pink Floyd-rajongók, figyelem! A Brit Floyd, a világ legelismertebb Pink Floyd tribute zenekara november 8-án a Barba Negrában lép fel! A P·U·L·S·E névre hallgató előadás a legendás Division Bell-turné hű megidézése, lélegzetelállító fény- és lézershow-val, ikonikus díszletekkel.

Márton-nap? SIMALIBA! – Ünnep egy hétig (2024. november 8-17.)

A SIMALIBA Belvárosi Csárdában november 8. és 17. között egy teljes hétig ünnepelhetitek a Márton-napot. Érdemes lesz tehát a belvárosi Piarista utca felé venni az irányt, ahol a Márton-nap alkalmából minden fogásban igyekeznek belecsempészni az ünnepi hozzávalókat. A magyar borokkal és pálinkákkal kiteljesedő menüben olyan fogások várnak rátok többek között, mint a tárkonyos libazúzaleves, rozé libamell paszternákkrémmel és csipkebogyóval, sólet töltött libanyakkal és az elmaradhatatlan, lilakáposztával és tepsis burgonyával ölelt ropogós libacomb, ami után öröm egy szelet mennyei lúdláb torta.

Erzsébetvárosi garázsvásár a Klauzál téri Vásárcsarnokban (2024. november 9.)

November 9-én a Klauzál téri vásárcsarnok megtelik asztalokkal, ahol színes választékra számíthattok, a könyvek, ruhák, dekortárgyak, háztartási eszközök, játékok vagy éppen elektronikai dolgok között jó eséllyel sokan találhatnak maguknak kedves, hasznos tárgyakat.

Momijigari és botanikai séta // Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (2024. november 9.)

Az Andrássy út szomszédságában található Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kertje minden évszakban különleges élményre invitál. Így lesz ez november 9-én is, amikor már az őszi színekbe burkolózott kert fedi fel titkait. A program alkalmával gyakorolhatjátok majd a momijigarit, vagyis a mesés színekben pompázó falevelek szemlélését, megismerhetitek a kert növényeit és az egykori alapító által teremtett mesebeli világot, ami mind a mai napig megőrizte ragyogását.

Bűnös Város: Budapest – Városi séta 18 éven felülieknek (2024. november 9.)

Élet, revü, Moulin Rouge: éjjel-nappal Nagymező! Illegális kártyaklubok, éjszakai mulatók, híres-neves műgyűjtők: a terézvárosi Nagymező utca története végtelen számú lebilincselő sztorit tartalmaz. A városi séta során beleolvashattok a korabeli sajtó hasábjaiba, detektívek nyomába szegődtök, hogy ne csak megismerjétek, de meg is értsétek a korszak életmódját, a mulatók és kávéházak misztikus világát.

Wine&Dine: Márton-nap // Continental Classic Express (2024. november 9.)

November 9-én egy exkluzív Márton-napi vacsoravonat fog kigördülni a Keleti pályaudvarról. Az elegáns Continental Classic Express fedélzetén ínycsiklandó fogásokkal, hagyományos libaételekkel és hozzájuk tökéletesen passzoló borokkal kényeztethetitek magatokat egy ötórás program keretében.

A zene éjszakája – csak klasszikusan // több helyszínen (2024. november 9.)

November 9-én a Budapesti Fesztiválzenekar zenészei idén is kilépnek a koncertteremből és belemerülnek a budapesti éjszakába. A zene éjszakája kivételes szombat estét ígér azoknak, akik asztalt foglalnak Budapest néhány nagyon kedvelt bárjában vagy kávézójában.

Keep Smiling // POP&ROLL Art Gallery (2024. november 10-ig)

A vadonatúj belvárosi művészeti tér, a POP&ROLL Art Gallery ad otthont a kortárs alkotók műveit felvonultató tárlatnak, melyet idén ősszel ingyenesen láthat a közönség a város szívében, a Vörösmarty tértől egy percnyire, a Dorottya utca 6. szám alatt, november 10-ig szerdától vasárnapig 11 és 18 óra között. A kiállítás középpontjában a mindenki által ismert és használt emoji, a mosolygós sárga arc áll, melynek legismertebb változata 1963-ból származik.

Jazz Session: Korb Attila and the Professors of Swing // Muzikum Klub (2024. november 11.)

Éljétek át hétről hétre az 1920-as, 30-as évek hangulatát, a jazz-korszak pezsgését. A hétfői swingestek a látványos táncok és a forró jazz találkozásáról szólnak. November 11-én Korb Attila and the Professors of Swing zenekar adja mindehhez a lüktetését!

Sum 41 (US) // Budapest Aréna (2024. november 12.)

A 2000-es évek egyik legmeghatározóbb punk-pop zenekara tavaly jelentette be, hogy mintegy 27 év közös zúzás után feloszlanak. A búcsút azonban nem aprózták el: jelenleg karrierjük legnagyobb turnéját járják. November 12-én a Budapest Arénába is ellátogatnak.

Betonba zárt titkok – Bunkertörténeti vezetés a Málenkij Robot Emlékhelyen (2024. november 13.)

Az újonnan induló programsorozaton a látogatók nemcsak a málenkij robot történetét ismerhetik meg, hanem egyúttal a kiállításnak helyet adó épület titkos múltjára is fény derül. Az egykori légoltalmi óvóhely és vezetési pont egyben időkapszula is: egyes termei és gépei a mai napig hidegháborús állapotukban tekinthetők meg. Az óvóhely működésének rejtelmeibe Szabó Balázs építőmérnök, Magyarország titkos óvóhelyeinek kutatója avatja be az érdeklődőket.

Sleep Token (UK) // MVM Dome (2024. november 13.)

A Sleep Token 2019-es megalakulása óta gyorsan a hírnév csúcsára ért. A műfajokat ötvöző hangzásuk és rejtélyes személyiségük világszerte telt házas koncertekhez vezetett. Rituális megjelenéseikről és látványos élő fellépéseikről ismertek és 2024. november 13-án tartják első önálló főműsoridős koncertjüket az MVM Dome-ban.

Pezsgő Margit (2024. november 14.)

Kiállítások, programok, zene és mámorító buborékos este a Margit-negyedben! November 14-én a Margit-negyed összesen 17 galériája és közösségi tere várja a látogatókat, ahol ingyenes programokkal és pezsgővel kísérve fedezhetitek fel az aktuális tárlatokat. Ez egy amolyan ,,galériák nyitott estéje séta”, amely során egy térkép segítsével barangolhatjátok be a negyed izgalmas kultpontjait, ahol inspiráló művészi alkotások várnak.

Adventi Ünnep a Bazilikánál nyitónap (2024. november 15.)

November 15-én megnyitja kapuit Budapest egyik büszkesége, Európa legszebb karácsonyi vására. A negyedszerre is megválasztott ünnepi helyszín idén is méltó a hírnevére: közel száz hazai kézműves kiállító, igazi gasztrokalandok, csodálatos karácsonyfa, fényháló, fényfestés és további szívmelengető programok várják az ünnepelni vágyókat.

Országos Rajzfilmünnep a KMO-ban (2024. november 15.)

A rajzfilmünnep Magyarország egyetlen olyan animációfilmes fesztiválja, amely több száz helyszínen zajlik egyszerre. Cél a rajzos animációs filmek sokszínű kultúrájának, értékeinek közvetítése. 2024-ben a X. Országos Rajzfilmünnep fókuszában a „Népek meséi” tematika áll. 2024. november 15-én a KMO Művelődési Központban reggel 9 órától este 8 óráig rajzfilmek vetítése várja a családokat.

Boldog születésnapot Budapest! // Városháza park (2024. november 15-17.)

Budapest 151. születésnapja alkalmából a Városháza park egy háromnapos ünnepi fesztivállal tölti meg a főváros szívét. Néhány ikonikus tavalyi program visszatér: idén is lesz Bulivillamos és Zsugapest, de koncertezik a Heaven Street Sevenből jól ismert Szűcs Krisztián, és saját projektjével fellép Balanyi Szilárd, a Quimby billentyűse is! November 15-én pedig megnyitja kapuit a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi vásár is.

Vörösmarty Classic Xmas nyitóhétvége (2024. november 15-17.)

A főváros egyik legnépszerűbb adventi forgataga természetesen idén sem maradhat el a Vörösmarty téren. Az egészen szilveszterig tartó karácsonyi vásár gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli hangulattal fogadja vendégeit, hogy együtt hangolódhassunk az ünnepekre.

Városligeti Műjégpálya nyitóhétvége (2024. november 15-17.)

Budapest legnagyobb és egyben egyik legszebb korcsolyapályája az idei szezonban november 15-től várja a korcsolyázni vágyó kicsiket és nagyokat. A tervek szerint – természetesen az időjárás függvényében -, november harmadik hétvégéjén nyitja meg kapuit a korcsolyázni vágyók előtt a Városligeti Műjégpálya.

A Nagy Sóletfőzés // Újbor fesztivál és sóletfőzőverseny a Hello Budában (2024. november 16.)

Szereted a sóletet, és jól is készíted? Bizonyítsd be a Hello Buda sóletfőző versenyén, de az sem baj, ha csak kikapcsolódnál egy kóstoló közben. November 16-án, szombaton újabb izgalmas gasztro-kaland vár a Hello Budában.

Vince Gála 2024 // Szépművészeti Múzeum (2024. november 16.)

November 16-án ismét felgyulladnak a Szépművészeti Múzeum aranyló fényei, hogy otthont adjanak a legkiválóbb magyar borokat felvonultató Vince Gálának. A borkedvelők megelevenedett örömünnepe alkalmából borkóstolók, tárlatvezetések és mesterkurzusok teszik majd felejthetetlenné az estét.

Kygo (NO) // MVM Dome (2024. november 17.)

Kygo, a világhírű norvég DJ, zenei producer és dalszerző november 17-én Budapestre is elhozza a vonósokat, énekeseket és dobosokat is felvonultató, elképesztően látványos előadását. Az MVM Dome-ba szervezett nagyszabású show vendégfellépői a holland Sam Feldt és az osztrák Klangkarussell duója.

MVM Classic&Club – Éjszaka a lokálban // MOMKult (2024. november 18.)

Egy igazi különlegességnek lehetnek szem- és fültanúi azok, akik ellátogatnak az „Éjszaka a lokálban” koncertre. Nem sak azért unikális az esemény, mert a műsor sztárfellépőit így együtt, ebben a formációban még sosem láthatta a közönség, hanem azért is, mert a nem mindennapi stíluskeveredésnek köszönhetően igazi újdonságra számíthatunk. Közreműködik: Szulák Andrea, Roby Lakatos és a Gipsy Jazz Band.

Grecsó Krisztián: Apám üzent könyvbemutató // Radnóti Miklós Színház (2024. november 19.)

Az Apám üzent Grecsó Krisztián eddigi legszemélyesebb könyve, miközben valódi fikció. Regényes nyomozás a családi múlt után, amely a személyes vallomás látszatát kelti. Az Apám üzent megrázó család- és identitásregény, apakönyv egy nemzedékről, amely nem találta a helyét a Kádár-korban, de még kevésbé a rendszerváltás után. Grecsó Krisztián új kötetének bemutatóján a szerzővel Turi Tímea beszélget.

Téli PagonyFeszt // Marczibányi téri Művelődési Ház (2024. november 23.)

November végén már érezhetően közelednek az ünnepek, de még pont van egy kis idők megállni, meséket olvasni és hallgatni, kikapcsolódni, játszani! Ilyen mesés fesztiválra invitálnak benneteket a Marczibányi téri Művelődési Házba november 23-án. Az ünnep során színpadi programokkal, kézműveskedéssel, társasozással, kedvezményes karácsonyi könyv- és társasjátékvásárral és dedikálással is készülnek a szervezők.

Földgömb Fesztivál // Millenáris (2024. november 23.)

A Földgömb előadói ismét a Millenárisra invitálnak kicsiket és nagyokat egyaránt november 23-án, ahol bebarangolhatjuk bolygónk legszebb és legérzékenyebb zugait, a standokon pedig az elmaradhatatlan játék mellett találkozhattok kutatókkal, szakértőkkel és utazókkal. Az ismeretterjesztő, családbarát rendezvényen regisztrációval belépődíjat sem kell fizetni, és így garantáltan nem maradtok le a naprakész információkról sem!

Puccini x Soul // MOMkult (2024. november 23., 16:00 és 20:00)

A Danubia Zenekar Semmi komoly névre keresztelt programsorozata bebizonyítja, hogy van átjárás a műfajok között. De vajon Puccini és a klasszikus soulzene találkozására is igaz ez? November 23-án Tóth Vera soulkirálynő és Ádám Zsuzsanna operadíva, Hámori Máté művészeti karmester közreműködésével segít eldönteni ezt a nem túl nehéz kérdést. A koncert után egy pohár pezsgővel és szimfonikus karaokéval várják a nézőket a MOMKultban.

Tik-Tak… bumm! // Art Színtér (2024. november 23., 24.)

Néhány évvel ezelőtt nagy sikert aratott a Netflix Tik-Tak… bumm! című filmmusicalje Andrew Garfielddal a főszerepben, melyért el is nyerte a Golden Globe legjobb férfi főszereplőnek járó díját. Jonathan Larson önéletrajzi ihletésű musicalje ezúttal az Art-Színtér falai közé invitál 100 perces zenés színházi élményre. A 30. születésnapja előtt álló tehetséges művész bőrébe Ember Márk bújik, legjobb barátját Csiby Gergely, barátnőjét pedig Dobó Enikő alakítja. A három fiatal felnőtt történetén keresztül megjelenik a felnőtté válás visszafordíthatatlansága, illetve a bizonytalan jövőtől és az elköteleződéstől való félelem Dicső Dániel rendezésében.

MFÖEK TOP 10 – Születésnapi banzáj az Akváriumban (2024. november 24.)

A Mindenki Fogadjon Örökbe Egy Kiskutyát alapítvány története 2014-ben kezdődött egy maroknyi lelkes emberrel és Zsepi kutyus szabadulásával, idén pedig rengeteg önkéntessel és gazdis kutyussal fújják el 10. gyertyájukat. November 24-én az Akváriumban 3 felejthetetlen akusztikus koncerttel (Margaret Island akusztik, Saya Noé akusztik, Járai Márk) és helyszíni vásárral ünnepelhettek egy jó ügyet!

Recirquel: Solus Amor // Müpa Budapest (2024. november 24., 25., 26., 27.)

Csak a szeretet: az egyetlen és ősi, időn és téren átívelő, mindannyiunkat összekötő energiáról beszél Magyarország első számú újcirkusz-társulata, a Recirquel produkciója. A Vági Bence művészeti vezető rendezte Solus Amor monumentális előadás korunk természet és csoda iránti vágyódásából meríti erejét. Az előadás különleges szereplője egy mítikus medvebáb: a világhírű dél-afrikai tervező Janni Younge alkotásának a valódit tökéletesen imitáló mozgásait táncosok irányítják.

Kaleo (IS) // MVM Dome (2024. november 25.)

Az izlandi blues-rock színtér koronázatlan királyai, akik a ‘Way Down We Go’ című balladájukkal kerültek fel a nemzetközi zenei palettára, november 25-én az MVM Dome színpadán csapnak a húrok közé. A budapesti koncert Júníus Meyvant északi sarkköri folk-pop performanszával veszi majd kezdetét.

Munkácsy. Egy világsiker története // Szépművészeti Múzeum (2024. november 27. – 2025. március 30.)

Munkácsy Mihály kevésbé ismert, ritkán vagy eddig sohasem látott alkotásaival is találkozhat a nagyközönség a festő születésének 180. és halálának 125. évfordulója alkalmából nyíló nagyszabású tárlaton a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás a múzeum gyűjteményében őrzött alkotások mellett magángyűjteményekből és külföldről kölcsönzött remekművek segítségével tesz kísérletet arra, hogy megvilágítsa azokat a társadalom- és kultúrtörténeti tényezőket, illetve hatásokat, amelyek a művésznek az 1870-1880-as években kibontakozó karrier- és sikertörténetét befolyásolták, s nagyban hozzájárultak hírnevéhez és a máig töretlen Munkácsy-kultusz kialakulásához.

Simon Márton-est // Müpa Budapest (2024. november 28.)

Sokszínű, pörgős műsorral invitál a Müpába november 28-án Simon Márton, a kortárs magyar irodalom egyik izgalmas szerzője. Négy, széles körben olvasott verseskötete után idén magánkiadásban jelenik meg legújabb műve, a Hideg pizza. Friss verseken túl zenei aláfestés és slam poetry is színesíti az estét.

Shrek 2 filmvetítés élő szimfonikus zenével // Papp László Aréna (2024. november 29.)

A Shrek 2 megjelenésének 20. évfordulójának alkalmából egy igazán különleges programmal örvendeztetik meg a magyar rajongókat. A szimfonikus zenével kísért filmvetítés először kerül megrendezésre Európában, november 29-én a Papp László Arénában. A Shrek 2 a népszerű animációs filmsorozat legsikeresebb filmje, amelyben többek között Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy és Antonio Banderas énekesi tehetségükkel, valamint az elismert zeneszerző, Harry Gregson-Williams varázslatos zenekari zenéjével találkozhatunk. A film magyar nyelvű szinkronnal és angol felirattal kerül vetítésre, jegyek pedig még kaphatók!

Naruhiko Kawaguchi // Haydneum (2024. november 29.)

Ha november végén a városban jársz, november 29-én irány a Zeneakadémia, ahol Naruhiko Kawaguchi lép színpadra, hogy fortepianón adjon koncertet! A mindössze 35 éves japán zongoraművész az elmúlt évtizedben a romantikus zene virtuózaként szerzett magának nemzetközi hírnevet. A Zeneakadémia Solti-termében fortepiano játékával új életet lehel a 19. századi kompozíciókba, a Schumann-házaspár, Mendelssohn, Schubert és a kevésbé ismert spanyol zeneszerző, Santiago de Masarnau művei hangzanak el.

Art Weekend Budapest (2024. november 29. – december 1.)

Advent első hétvégéjén kerül megrendezésre az ART WEEKEND BUDAPEST, az év utolsó nagyszabású kortárs művészeti programsorozata. A tavalyi rekordot az idei esemény biztosan túlszárnyalja, hiszen már eddig több mint 30 galéria, műterem, kiállítótér és kulturális helyszín jelezte csatlakozását az ingyenes eseményhez.

Öt kontinens egy utcában (2024. november 30.)

November 30-án a VIII. kerületi Népszínház utca kulisszatitkait fedezhetitek fel a Sétaműhely izgalmasnak ígérkező vezetett sétáján. Az utca nem kevesebb, mint öt kontinens hagyományaiból, nigériai, kasmír, török és koszovói tradíciókból merít és nyújt ízelítőt. A séta során, miközben számtalan új élménnyel gazdagodhattok és ismerkedhettek meg, rácsodálkozhattok az utca építészeti szépségeire, kulturális sokszínűségére és éttermeinek autentikus ízeire.

Karácsonyi Csodashow // Fővárosi Nagycirkusz (2024. november 30.)

Hiszel az igazi varázslatban? A Fővárosi Nagycirkusz új karácsonyi műsorában igazi varázslat szemtanúi lehettek. Mikor a porond fölött elkezd szállingózni a hó, és felcsendül a hegedűszó, egy bot varázspálcává változik, hogy mindenből csodát varázsoljon. A manézsban egy igazi édességbirodalom elevenedik meg. A nyüzsgő cukorkabolt cukorkavalkádja varázsolja el a nézőket, miközben a levegőben röpködnek a színes finomságok a nézők fölött.

ChelloChill: Era Nova csellóegyüttes (2024. november 30.)

Az est középpontjában az Era Nova Csellóegyüttes áll, amely egyedülálló műsorával valódi lelki menedéket kínál. Az összeállításban reneszánsz, romantikus és kortárs művek csendülnek fel. Ezek a darabok finoman vezetnek át minket egy olyan világba, ahol a nyugalom és a harmónia uralkodik. Ezen az estén egy valódi zenei utazáson vehetünk részt, ahol a múlt és a jelen találkozik, és együtt hoznak létre valami egészen újat és maradandót.

