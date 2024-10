Káprázatos kalandok Budapesten: 5 varázslatos program a fővárosban az őszi szezonra

Készüljetek fel, mert szemet gyönyörködtető kalandokkal készültünk nektek Budapesten idén ősszel. Lesz minden, ami meseszerű, varázslat, rejtély és mágia!

Garden of Lights

Október 18-tól március 2-ig újra fényárban úszik majd az ELTE Füvészkert, hiszen ismét beköltözik hozzájuk az Európa-szerte rendkívül népszerű Garden of Lights multimédia-kiállítás és fényshow. Ezúttal Aprajafalva törplakóival találkozhatunk, hiszen megelevenítik a legendás mese szereplőit: Törpapát, Hamit, Tréfit, Törpillát, sőt, még Hókuszpókot és Sziamiaút is. Egy biztos: szuper fotópontok és feledhetetlen élmények várnak rátok! Ha ránk hallgattok, akkor érdemes sötétedés után érkezni, hiszen akkor éri el végső pompáját a fényárban úszó tárlat.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Houdini Ház

A világhírű, magyar származású illuzionista Harry Houdini ritkán látott, nevezetes tárgyait őrzik a Budai Várnegyed központjában található Houdini Ház falai. A csodákkal teli központ azért jött létre, hogy a bűvészet kedvelőinek és művelőinek találkozási pontjaként működhessen. A ház minden idők legnagyobb szabadulóművészének állít emléket, Európában egyedüli módon bemutatva és megőrizve a bűvész eredeti bilincseit és személyes levelezéseit. A House of Houdini mindezek mellett bűvészműsorral és interaktív élményekkel is várja az érdeklődőket, a látogatás végén pedig még Houdini árnyéka mellett is fotózkodhatunk!

1014 Budapest, Dísz tér 11. | Weboldal

Magic Rooms

Budapest újgenerációs, minden eddiginél látványosabb szabadulószobáival várja a kalandvágyókat a Magic Rooms csapata, ahol összesen tíz, különböző tematikájú szoba közül választhatunk. A maximum 60 perc alatt teljesíthető, több helyiségen át vezető szobák esetében a már megszokott lakatok és zárak helyett rejtvényeken, rejtett ajtókon és titkos helyiségeken keresztül juthatunk el a megoldásig, a válasz pedig sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Részt vennétek egy Harry Potter-tematikájú küldetésen? A Magic Roomsban jelenleg három különböző Varázslóiskola-szabadulószoba elérhető, próbáljátok ki az összeset!

1065 Budapest, Zichy Jenő utca 27. | Weboldal

Pixity

Lépjetek be a Pixity varázslatos világába, ahol a játék és az innováció találkozik, hogy páratlan élményt nyújtson számotokra. Budapesten elsőként náluk fedezhetetitek fel ezt az egyedi kialakítású led szőnyegeken ugrálós játékot, amely teljesen új szintre emeli a szórakozást, bármely korosztály számára. Jelenleg 3 játékszoba elérhető náluk, ahol közösen játszhattok, de akár versenyezhettek is egymás ellen, sőt, még csapatépítők vagy céges rendezvények szervezésére is van lehetőségetek náluk. Egész évben várnak benneteket!

1139 Budapest, Lomb utca 27. | Weboldal

Halloweeni fürdőbomba-készítés a Lush üzleteiben (2024. október 27.)

Október 27-én egy igazán különleges programon vehettek részt a Lush egyes üzleteiben. Egy rémisztően jó halloweeni party-val készülnek nektek, ahol saját magatoknak készíthettek el egy Brain Freeze névre keresztelt, hűsítő mentás, lila és kék színben pezsgő halloweeni fürdőbombát. Jelentkezni IDE kattintva tudtok, érkezzetek jelmezben!

A DIY-nap után pedig nincs más dolgotok, mint körülnézni a Lush halloweeni kínálatában, ahol olyan szuper termékeket találhattok a szezonra, mint a hét rémisztően jó ajándékot rejtő Countdown to Halloween ajándékcsomag, az ötvenes évek klasszikus képregényei és a korabeli sci-fik hangeffektusai által ihletett Invaders from Mars habfürdő vagy a négy boszorkányos fürdőcsodát tartalmazó, fekete macskába csomagolt Bewitched.

