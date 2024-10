10+1 fénykiállítás és káprázatos program Budapesten 2024 őszén

Sorra nyílnak a fővárosban az izgalmasabbnál izgalmasabb beltéri és kültéri tárlatok, amelyek egytől egyig különleges fényinstallációkat hoznak el a budapesti közönségnek. Válogatásunkban bemutatjuk nektek Budapest fényközpontú programjait és kiállításait, amiket érdemes felkeresni az őszi szezonban!

Lumina Park

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált a Lumina Park fényinstallációnak jóvoltából, a mesés látványvilág pedig október 18-tól ismét várja a látogatókat. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé, egészen 2025. március 2-ig.

1003 Budapest, Soó Rezső sétány 1. | Weboldal

Light Art Museum

Már látogatható a Light Art Museum legújabb kiállítása, a Phantom Vision – Az érzékelés mélyáramlatai című nemzetközi válogatás. A kiállítás több mint 35 művész alkotását mutatja be a látogatóknak, a tudomány és a technológia legújabb eredményeit felhasználó műalkotásokon, interaktív installációkon és immerzív vetítéseken keresztül. A különleges látványvilág segítségével betekintést nyerhetünk az agyhullámok mintázataiba, a mesterséges intelligencia által vizualizált álmokba, a természet rejtett kommunikációs hálózataiba, de valóságunk olyan rétegeit is láthatóvá teszi, amelyek túlmutatnak a mindennapi érzékelés határain. Nagyszerű őszi randiprogramnak ígérkezik, ne maradjatok le róla!

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

Cinema Mystica

Magyarország első immerzív, digital art alkotócsapata egy kultikus helyszínen, a Párisi Udvarban kápráztatja el a látogatókat. Az újmédiumokat felvonultató galéria egy érzékszervi utazás, amely 26 egyedi, digitális alkotáson keresztül vezet végig Budapest ikonikus helyszínén. Az állandó kiállításon 1200 négyzetméteren, 10 teremben járhatjuk végig a digitális alkotásokat, immerzív vetített tereket, 3D nyomtatott szobrokat, de interaktív élmények és rövidfilmek is várják a látogatókat. A Cinema Mystica célkitűzése szerint a kiállítóhely félévente új kiállítással jelentkezik, így mindig érdemes visszatérni!

1052 Budapest, Ferenciek tere 10. | Weboldal

Garden of Lights

A tavalyi évben több mint 500 ezer LED-fénnyel, színpompás installációkkal és hangeffektekkel kialakított tárlat az Alice Csodaországban varázslatos meséjén vezette végig a látogatókat. A nagy sikerű kiállítás idén is egyenesen Lengyelországból érkezett hazánkba, és egy teljesen új világot tár a látogatók elé, ahol megfeledkezhetünk néhány órára a valóságról. Ezúttal Aprajafalva törplakóival találkozhatunk, hiszen megelevenítik a legendás mese szereplőit: Törpapát, Hamit, Tréfit, Törpillát, sőt, még Hókuszpókot és Sziamiaút is. Egy biztos: szuper fotópontok és feledhetetlen élmények várnak rátok! A kiállítás október 18-án nyitja meg kapuit és várhatóan március 2-ig lesz megtekinthető. Az aktuális információkért érdemes figyelni a Garden of Lights Facebook-oldalát!

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Monet-kiállítás

Október 17-én megnyitja kapuit Budapest legújabb immerzív kiállítása, ahol egy egész virtuális világot építenek fel Monet varázslatos alkotásaiból. Az impresszionista festészet legismertebb művei életre kelnek a BOK Sportcsarnokban, fénnyel és színekkel árasztanak el minden négyzetcentimétert és teljesen körülölelik a látogatókat. A digitális és auditív elemek segítségével még jobban elmerülhetünk Claude Monet varázslatos képzeletében, amelyet újra és újra vászonra vetett, egy kisebb kiállító teremben pedig a művész életéről, múzsáiról, szenvedéséről és sikereiről hallhatunk. Lépjetek be egy 2000 m2-es, lenyűgöző fény- és hanghatásokkal felvértezett látványos kiállításba, amely az impresszionizmus legmeghatározóbb alakjának műveit vetíti ki minden elérhető felületre.

1146 Budapest, Dózsa György út 1. (VII/a kapu) | Weboldal

Van Gogh-kiállítás

December 23-ig még lehetőségeket van egy másik világhírű festőművész, Van Gogh ihlette immerzív kiállítás részesévé válni. A bejáratok belépve egy igazán látványos, 360°-os videó-, fény- és zenei élményben lehet részetek, amely lehetővé teszi, hogy elmerüljetek a híres festmények hangulatában. A magas felbontású projektorok, nagy méretű vetítővásznak és környezeti hanghatások segítségével elutazhattok Van Gogh csodálatos világába, megismerhetitek a leghíresebb művek egyedi részleteit és festési technikáit, miközben a festő művészete a legapróbb részletekig és a legváratlanabb szögekből kerül bemutatásra.

1052 Budapest, Piarista köz 1. | Weboldal

IKONO Budapest

A nemzetközi sikereket követően Budapest leghíresebb utcájában nyitotta meg kapuit az IKONO élménygalériája. Az immerzív tárlaton 10 káprázatos fantáziavilágba csöppenhetnek a látogatók. Az emlékezetes utazás egy „csillogó dzsungelben” veszi kezdetét, majd Kimberly Leahey UV-festékkel kreált installációja kalauzol a tengerek varázslatos világába, de a Pablo Picasso festészeti kísérleteit idéző fényfestés során ti magatok is alkothattok. A fény és árnyékok birodalmában, a Végtelen lámpások szobájának időtlen terében egy szürreális sétának lehetünk részesei, ezt követően belépünk egy labirintusba, amelyet Heather Bellino készített az analóg és a digitális művészet egyesítésével, végezetül pedig egy retro arcade szobában nosztalgiázhatunk.

1052 Budapest, Váci utca 27. | Weboldal

Lands of Dome

A Magyar Zene Háza audiovizuális programsorozata egyszerre több érzékszervre is hat. A Hangdóm névre keresztelt helyszín egyedülálló adottságokkal rendelkezik, hiszen a kupola egyben vetítővászon is, melyet profi hangrendszer vesz körül. A háromdimenziós térben megtekinthető többféle témájú vetítéseket változatos zenei aláfestés kíséri, így a babzsákokon ülve igazán különleges élményben lehet része az érdeklődőknek. A 25 perces előadások során megelevenednek Csontváry monumentális képei, Bosch és Renoir alkotásai, de Budapest látványosságait is megtekinthetjük ilyen formában, a nagyobbacska óvodások és kisiskolások számára pedig a Lengemesék című vetítéssel készülnek. És ez még nem minden, válogassatok IDE kattintva!

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3. | Weboldal

Immerzív filmvetítés az Unicum Házban

Az Unicum Ház látogatóközpont programja idén ősztől egy lenyűgöző, 270°-os immerzív filmvetítéssel bővül. A 20 perces, többnyelvű film a Zwack család több mint 200 éves történetét mutatja be, beleértve az Unicum-recept kalandos sorsát. A magával ragadó vetítést követően a látogatók vezetett pincetúrán vehetnek részt, ahol megismerhetik az Unicum készítésének folyamatát, és különböző Unicum-ízeket kóstolhatnak közvetlenül a hordókból.

1095 Budapest, Dandár utca 1. | Weboldal

Fényfestés a Nyugati téri McDonald’sban

Péntek és szombat esténként igazi bulihelyszínné változik a budapesti éjjelek egyik megkerülhetetlen gyorsétterme, a nemrég újranyitott McDonald’s a Nyugati pályaudvar szomszédságában. Este 10 és hajnal 4 között, péntekenként és szombatonként különleges fényfestés és élő DJ-szettek várják a buliba tartó vagy épp a buliból hazafelé induló vendégeket a Nyugati téri McDonald’sban. A műemlék épület mennyezeti stukkóira vetített fényjáték mellett a sajtburger is jobban csúszik majd. A világ legszebb McDonald’saként emlegetett egységben minden második héten egy énekes vagy egy hangszeres zenész is csatlakozik a lemezlovashoz. A mekis bulisorozat egészen év végéig tart.

1062 Budapest, Teréz körút 55. | Facebook

+1 Drónshow a Szabadság-szobornál (2024. október 11.)

Számos emblematikus épület és szobor alkotja Budapest látképét, mint az Országház, a Vajdahunyad vára vagy éppen a Budai Vár együttese. Az egyik ilyen jelentős látványosságot, a Gellért-hegyet ékesítő Szabadság-szobrot azonban július óta már csak lefedve, korlátok között láthatjuk. Most azonban a Yettel nagy dologra vállalkozik: egy fergeteges drónshow keretében egy rövid időre kiszabadítja a szobrot a fogságából. A főváros egyik legextrémebb drónshowja október 11-én, 19:30-tól lesz látható. A megfigyelésre legalkalmasabb helyszín a Fővám tér, ahol zenei kísérettel lehet megtekinteni a különleges égi jelenséget. Rossz idő esetén az eseményt október 13-án rendezik meg.

