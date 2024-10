Visszatér a Bulivillamos és a Zsugapest: Ingyenes programok várnak Budapest 151. születésnapján

Budapest 151. születésnapja alkalmából a számtalan meglepetés közül az egyik, hogy újra kigördül a bulivillamos, és ismét korcsolyázhatunk a Városháza Téli Élménypark varázslatos fényei alatt.

Tavaly, Budapest egyesítésének 150. évfordulójára rengeteg eseményen ünnepelhettünk városszerte, melyek közül néhány ikonikus program visszatér november 15. és 17. között.

Többek között ismét elindul a város egyik legkülönlegesebb, mozgó bulihelyszíne, ahol napnyugta után a LavaLava DJ-szettjét hallgatva táncolhatunk és élvezhetjük Budapest legszebb részeit és látványát.

A Merlin Színház falai is megtelnek élettel, itt talált új helyszínre a nagy sikerű Zsugapest. Az egésznapos kártyapartin, profi segítők segítségével kipróbálhatjátok a snapszert, de akár meg is mérettethetitek magatokat egy versenyen. A gyereksarokban profi animátorok segítségével próbálhatják ki a legkisebbek a pirosozást, sőt kártyafestésben is részt vehetnek.

A színpadon a ’90-es évek óta az alternatív könnyűzenei színtér egyik emblematikus alakja, a Heaven Street Sevenből jól ismert Szűcs Krisztián koncertezik, de bemutatja saját projektjét Balanyi Szilárd, a Quimby billentyűse is. A SZILÁRD Piano Projekt dalai egy szál pianón csendülnek fel Galambos Dorina és Kiss Flóra tolmácsolásában.

A születésnapi programözön itt még nem ér véget, ugyanis november 15-én hivatalosan is megnyitja kapuit a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi vásár.

Idén is birtokba vehetitek a különleges, jégfolyosóval egybekötött korcsolyapályát, a Deák Ferenc téri karácsonyi vásáron lélekmelengető, gasztronómiai különlegességeket kóstolhattok miközben egyedi kézműves termékek közül vihettek haza egy szívhez szóló ajándékot.

Az ingyenes programokra az ÉnBudapesten applikációjában tudtok regisztrálni, ahol további kedvezmények is várnak benneteket.

Programok a kultúra szerelmeseinek: