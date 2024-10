10 izgalmas kulturális program Budapesten, ami felpezsdíti az őszi szezont

Fedezzétek fel Budapest őszi kulturális sokszínűségét! Cikkünkben 9 izgalmas programot gyűjtöttünk össze, amelyek garantáltan különleges élményekkel gazdagítanak majd titeket, hiszen idén ősszel is pezseg a főváros.

A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén // Nemzeti Táncszínház (2024. november 3.)

A Duna Művészegyüttes a 65 éves jubileumi évének zárásaként mutatta be A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén című előadását, melyben a Szent Efrém közreműködésével a Duna-menti népek táncaiból és zenéiből merítkezve éneklik, illetve táncolják el a dunai ember életérzéseit, a nagy folyamhoz kötődő rítusokat. A produkció tánc- és látványbéli gazdagsága, valamint a színpadkép is különleges élményt nyújt, hiszen a Duna-menti tájegységek táncai, illetve a hatalmas folyamot és az aköré épülő szokásrendszereket egyedülálló tánc- és díszletelemekkel jelenítik meg a Nemzeti Táncszínház színpadán, legközelebb november 3-án.

SOOJIN SUH COLORIS TRIO // Jedermann Café (2024. november 9.)

November 9-én 21 órától a Jedermann jazzkávézó színpadán, Soojin Suh koreai kreatív zenész és dobos vezetésével bemutatkozik a SOOJIN SUH COLORIS TRIO. Az alapító Korea egyik legígéretesebb dobosa, sidemanként több mint húsz felvételen működött közre, emellett három lemezt adott ki zenekarvezetőként: The Moon In Your Hand (2014), Strange Liberation (2018) és Colorist (2020). Tagja a Baum Sae együttesnek és a Near East Quartetnek, amelynek 2018-as, azonos című albumát az ECM records adta ki. Chordless Quartetje 2021-ben hivatalosan is bemutatkozott a Jazzaheaden. A zenekar Colorist című albumán Soojin kompozíciói számos markáns pillanatnak és újonnan felfedezett zenei textúrának szolgálnak platformként, amelyek az egyedülálló koreai esztétikából gyökereznek. Mindegyik zenész szerepe túlmutat a hagyományos zongoratrió formán és kompozíciókon.

BANDO // Koreai Kulturális Központ (2024. november 10.)

Miből is született a hagyományos koreai zene? A BANDO kortárs zenei projekt erre a kérdésre ad választ november 10-én 18:00-tól a Koreai Kulturális Központ színháztermében. A formáció tagjait, Hwang Jinaht (koreai citera), Lee Simoont (gitár), Kim Sung-want (szaxofon) és Kim Sujunt (dob) is ennek a témának a közös feldolgozása hozta össze. A koreai zene identitását erősen befolyásolta az ország félsziget (koreaiul: bando) mivolta. A félszigeten a síkvidéket járva hegyekkel találkozhatunk, a hegyeken átkelve pedig tenger tárul a szemünk elé. Itt nőttek fel a BANDO projekt muzsikusai is, repertoárjukban szülőhazájuk földrajzi jellegzetességei elevenednek meg, így a tenger, folyó, rizsföld vagy éppen az út.

Vuk // Magyar Zene Háza (2024. november 16.)

November 16-án mesél a hegedű, a brácsa, a trombita, a fuvola és a MÁV Szimfonikus Zenekar többi hangszere! Fülep Márk zeneszerző Fekete István Vuk című regénye alapján írt darabot, amely a zene nyelvén mondja el a magyarok kedvenc rókájának kalandjait a Magyar Zene Házában.

Puccini x Soul // MOMkult (2024. november 23., 16:00 és 20:00)

A dal az dal, akkor is, ha popsztár, operaénekes vagy magányos zuhanyhős adja elő. Ráadásul a legtöbb dal – stílustól függetlenül – ugyanazokat a témákat járja körbe: fáj a szív / örül a szív, szép az élet / az élet elviselhetetlen. A közös témák mellett vannak rokon műfajok is – például Puccini és a klasszikus soulzene egyaránt jelentős előadóegyéniséget és kimagasló énektechnikát követelnek. Így adott a párhuzamba állítás: hogyan dalolja el egy soulkirálynő és egy operadíva ugyanazt az ősi érzést, van-e átjárhatóság Cserháti és Puccini között? November 23-án két időpontban két igazi díva segít eldönteni ezt a nem túl nehéz kérdést. Közreműködik: Tóth Vera és Ádám Zsuzsanna, Hámori Máté művészeti karmester közreműködésével. A koncert után egy pohár pezsgővel és szimfonikus karaokéval várják a nézőket!

Simon Márton-est // MÜPA (2024. november 28.)

Sokszínű, pörgős műsorral invitál a Müpába november 28-án Simon Márton, a kortárs magyar irodalom egyik izgalmas szerzője. Négy, széles körben olvasott verseskötete után idén magánkiadásban jelenik meg legújabb műve, a Hideg pizza. Friss verseken túl zenei aláfestés és slam poetry is színesíti az estét.

Naruhiko Kawaguchi // Haydneum (2024. november 29.)

Ha november végén a városban jársz, november 29-én irány a Zeneakadémia, ahol Naruhiko Kawaguchi lép színpadra, hogy fortepianón adjon koncertet! A mindössze 35 éves japán zongoraművész az elmúlt évtizedben a romantikus zene virtuózaként szerzett magának nemzetközi hírnevet. A Zeneakadémia Solti-termében fortepiano játékával új életet lehel a 19. századi kompozíciókba, a Schumann-házaspár, Mendelssohn, Schubert és a kevésbé ismert spanyol zeneszerző, Santiago de Masarnau művei hangzanak el.

Shrek 2 filmvetítés élő szimfonikus zenével // Papp László Aréna (2024. november 29.)

A Shrek 2 megjelenésének 20. évfordulója alkalmából egy igazán különleges programmal örvendeztetik meg a magyar rajongókat. A szimfonikus zenével kísért filmvetítés először kerül megrendezésre Európában, november 29-én a Papp László Arénában. A Shrek 2 a népszerű animációs filmsorozat legsikeresebb filmje, amelyben többek között Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy és Antonio Banderas énekesi tehetségükkel, valamint az elismert zeneszerző, Harry Gregson-Williams varázslatos zenekari zenéjével találkozhatunk. A film magyar nyelvű szinkronnal és angol felirattal kerül vetítésre, jegyek pedig még kaphatók!

Fordulj, kedves lovam – Válogatás Kallós Zoltán gyűjtéseiből // Fonó (2024. november 29.)

A Duna Művészegyüttes zenekara, a Göncöl zenekar önálló koncertje a kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, Kallós Zoltán népzenei gyűjtéseiből válogat. A Fordulj, kedves lovam – Válogatás Kallós Zoltán gyűjtéseiből című album és koncert célja, hogy Kallós Zoltán életét, kiemelkedő személyiségét legfontosabb népzenei gyűjtéseiből válogatva mutassa be. A zenei anyagban is kimagasló szerepet játszik Kallós szűkebb szülőföldje, a Kis-Szamos menti Válaszút és Bonchida, illetve Mezőség számos falujának (Feketelak, Buza, Vajdakamarás, Magyarszovát, Szék) hangszeres és vokális népzenéje, de Kallós Zoltán moldvai, gyimesi, kalotaszegi és nagysajói gyűjtéseiből is válogatnak.

Bélamese 2.0 // Budapest Music Center (2024. november 30.)

Ki is volt ez a szuperhős – mesemondó, aki bejárta a világot, elvitte a hírünket Amerikába, és azóta is a leghíresebb magyar? Aki imádta a természetet, szeretett mindenfélét gyűjteni – állatokat, hangokat, dallamokat? Aki számára mindig fontos volt a barátság? Aki a testvériséget hirdette és persze az örömöt, ami a zene egyik lényege? Most megtudhatjuk egy interaktív, zenés délelőttön a Budapest Music Centerben, november 30-án!

