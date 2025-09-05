6 mesébe illő lombszállás és kabinház őszi elvonuláshoz

Itt van az ősz, itt van újra, ennek apropóján pedig hoztunk nektek hat mesébe illő kabinházat és lombszállást, melyek az ország legszebb helyszínein nyújtanak pihentető élményeket kora őszi elvonulás alkalmával.

Tiny Heart Kabin

Erdő széle, vadvirágok, szemben a visegrádi vár: a szépséges Tiny Heart Kabin Nagymaros felett, a házaktól távol bújik meg és invitál őszi feltöltődésre. A szívmelengető szállás modern, minimalista pompában tündököl, számos okos megoldásának köszönhetően pedig igazán különleges hangulatot áraszt.

2626 Nagymaros, Nagyhenc dűlő | Weboldal

DunaTwinhouse

Luxus és természet kéz a kézben jár Dömösön – a DunaTwinhouse lehengerlő faházai csak arra várnak, hogy a Pilisbe látogassatok! A Prédikálószék lábánál megbújó prémium lombszálláson minden adott az őszi kikapcshoz: terasz, jakuzzi, a Dunakanyar panorámája és négy egyedi, jól felszerelt faház.

2027 Dömös, Komlós utca 4. | Weboldal

TreeHouses Noszvaj

Noszvaj a természetjárók Mekkájává nőtte ki magát, a TreeHouses ékszerdobozainál tökéletesebb pihenőhelyet pedig keresve sem találtok a településen! Számos ház és lombház közül válogathattok, mindegyiknél ingyenes bicikli és pezsgőfürdő vár a teraszon. Még reggelit is kérhettek, egyenesen az ajtótok elé!

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22. | Weboldal

Kapolcsi Sziklák

A Kapolcsi Sziklák ötcsillagos, dizájn kabinházaiban, a Balaton-felvidék lankái közt garantált a testi-lelki feltöltődés. A felnőttbarát, romantikus resort teljesen szeparált kabinházai nemcsak privát wellness-szolgáltatásokkal, de festői panorámával is kecsegtetnek az odalátogató pároknak.

8294 Vigántpetend, Csórompuszta | Weboldal

Kabinláz

Ha olyan szállást kerestek, ahol az erdőn kívül nincs más körülöttetek, a Kabinláz lesz a ti helyetek! A Börzsönyliget vadregényes tájában tündöklő miniház ékes példája annak, hogy az egyszerűség gyönyörködtet: a takaros házikó pénztárcabarát árakkal és otthonos hangulattal csalogat a Dunakanyarhoz.

2623 Börzsönyliget, Örökzöld utca/Lejtő lépcső 3. | Facebook

Fecske Kabin

Egy alpesi faház a Balaton déli partján: és ez még nem minden, hiszen az egyedülálló Fecske Kabin szőlőmezők felett kapott helyet! A festői panorámát aktív pihenési lehetőségek tömkelege koronázza meg, a somogyi szálláshelyen ráadásul még jacuzzi és gyógyteák is gondoskodnak az őszi relaxról.

8625 Szólád | Weboldal

