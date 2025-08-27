Felfedezésre váró csodák invitálnak a varázslatos Bakonyba a nyár végén is

Felejthetetlen kalandra invitálunk benneteket, az úti cél pedig nem más, a Bakony szívében rejlő Bakonybél. A pompás település a Bakony legmagasabb hegyei közt, lehengerlő völgykatlanban várja, hogy felfedezzétek megannyi csodáját!

A Kőris-hegy védelme alatt nyugvó Bakonybél hatalmas sziklái, forrásainak sokasága és gazdag helytörténeti értékei kirándulók ezreit ejtették már ámulatba. Utóbbiak közül kiemelkedik a Szent-kút kápolna, mely Szent Gellért életének állít emléket.

A kis kápolna a településtől mindössze egy kilométerre fekszik, a népszerű kirándulóhely már a pogány időkben is fontos szentélyként funkcionált, majd a monostort alapító Szent Günthernek és Szent Gellértnek is kapcsolódott ide legendája a hagyomány szerint. Utóbbit egy szobor is megörökítette, melynél a szent mellett egy szarvasborjú látható.

Az imaház mesés látványát egy kis tó is emeli, melynek partján a falu összefogásának köszönhetően pihenőpark is kialakításra került.

A Szent-kút (más néven Borostyán-kút) környéke telis-tele van természeti értékekkel, ritka növényfajokkal: ilyen például a borostyán is. A virágzó borostyánok látványa páratlan élményt nyújt tavasszal, érdemes akkor is ellátogatni a kis településhez!

Az erdő madárcsicsergéstől hangos, a forrás kristálytiszta vize pedig a tavacskát élteti – ennél szebbet festeni sem lehetne. Nem véletlen, hogy a Borostyán-kút környékét Veszprém vármegye hét természeti csodájának egyikeként tartják számon.

Szent Gellért életében a közeli Szent Mauríciusz Monostor is nagy szerepet játszott, a később vértanúhalált halt szent ugyanis itt töltött néhány évet remeteségben.

A Szent-kút is az ő legendájának részét képezi, a csodás forrás a település határánál fekvő kőszikla tövéből fakad, és egyike azon három vízforrásnak, melyek a tó vizét biztosítják.

Ha pedig arra jártok, érdemes útba ejteni Bakonynánát is, hiszen a település és Jásd között rejtőzik a Bakony egyik kedvenc kirándulóhelye. A Római-fürdő igazi kuriózumként kínál pompás feltöltődést a túrázóknak, Bakonynána felől az Országos Kéktúra útvonalának keleti irányában haladva közelíthető meg.

Nevét – a legenda szerint – a szurdok aljában lévő kis medencékről kapta, melyekben már a rómaiak is fürdőzhettek. Bárhogy is legyen, az biztos, hogy a Római-fürdő vízesése és bővízű patakok mentén húzódó hasadéka semmihez nem fogható látványt nyújt, nem hiába ismert a Bakony legvadregényesebb szorosaként! Érdemes az alkalomhoz illően öltözni, túraruha nem fog ártani. Szerencsés napokon még a Gaja-patak látványát is elcsíphetitek!

