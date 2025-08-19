Szemkápráztató fénykiállítás előzi meg az INOTA Fesztivált

Magyarország legnagyobb egybefüggő indusztriális kiállítóterévé alakult az Inotai Hőerőmű – augusztus 15–24. között varázslatos látvány kápráztatja el a látogatókat.

2025-ben az INOTA projekt új mérföldkőhöz érkezett: az augusztus 28–30. között megrendezett elektronikus zenei INOTA Fesztivált megelőzően, augusztus 15–24. között a terület teljes egészében bejárhatóvá vált: megnyílt a nagyszabású fényművészeti kiállítás, amely mindennap este 6 és 11 között látogatható.

Monumentális és helyspecifikus művek

A FÉNYERŐMŰ kiállítás installációinak koncepciója az eddigi évek során már megismert gondolkodásmódot viszi tovább, de ezúttal még komplexebb és monumentálisabb formában: több mint 20 fény- és képzőművészeti alkotás érkezett, 7 különböző országból.

A művek között helyspecifikus, kifejezetten az Inotai Hőerőmű tereire tervezett óriásinstallációk is szerepelnek – a hűtőtornyokban, az ikonikus Turbinacsarnokban és a Kazántér mélyén.

A kiállítás minden korosztálynak emlékezetes élményt nyújt – kiegészülve a Túrajó vezetett sétáival, illetve augusztus 23-án egy dedikált családi nappal –, és természetesen a fesztivál ideje alatt is látogatható lesz.

A kiállításhoz tartozó Facebook-esemény, benne az alkotók teljes névsorával ITT tekinthető meg, jegyeket pedig ITT vásárolhatunk.

