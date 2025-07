35+ fantasztikus hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. július 24-27.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó sétáról, táncról, vásárról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Szépséghibás és akciós könyvek vására // Rákóczi téri vásárcsarnok (2025. július 25-26.)

Ismét Budapestre látogat az Alexandra Kiadócsoport szépséghibás és akciós könyvvásársorozata, ezúttal két napra. Július 25-én és 26-án a Rákóczi téri vásárcsarnokban beszerezhetitek kedvenc nyári olvasmányaitok egyedi árakon.

IX. Zsámbéki Blues Piknik (2025. július 25-27.)

Zsámbék lassan felzárkózik Paks és Lábatlan mellé a harmadik helyre a nyári blues fesztiválok sorában. A koncertek mellett más művészeti ágak is szerephez jutnak – persze mindig a blues marad a középpontban –, hiszen akár kiállítás megnyitókról, akár könyvbemutatóról, akár filmvetítésről van szó, annak mindig köze van a blues zenéhez, vagy blues zenészekhez.

Ha már Zsámbékon jártok:

Phantom Vision // Light Art Museum (2025. július 27-ig)

A Phantom Vision című fényművészeti kiállítás alapjaiban változtatja meg a valóságról alkotott berögződéseinket. A múzeum most úgy döntött, a tervezetthez képest még egy hónapig, 2025. július 27-ig élvezhetjük a varázslatot.

További szuper kiállítások Budapesten:

Budapesti programok csütörtökön (2025. július 24.)

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér

A zenerajongóknak minden héten érdemes ellátogatniuk az Országházhoz, hiszen tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek: a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjei mellett még Dél-Amerikába és Japánba is elrepülhetünk a Zenélő Budapest vendégműsorainak köszönhetően. Öveket becsatolni, júliusban és augusztusban csütörtökönként 17 órakor irány a Kossuth tér!

Zenés estek a Ferenc téren: Borbély Műhely

Július 3. és augusztus 7. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára. A nyár során így sor kerül egy József Attila-estre, de az alternatív zene, a jazz és a blues kedvelői sem maradnak program nélkül.

Naplemente séta a Sas-hegyen

Júliusban a Sas-hegy lejtőin a nappali hőség próbára teszi a túrázót – de ahogy a Nap lejjebb ereszkedik a horizonton, minden megváltozik. Alkonyatkor már kellemes a hőmérséklet, és a hegy szirtjei felett kanyargó, vadvirágokkal szegélyezett ösvény tökéletes egy nyáresti sétához. Júliusban csütörtökönként Budai Sas-hegy Természetvédelmi terület könnyű nyáresti sétára invitál benneteket, ahol gyönyörködhettek a változatos budapesti panorámában.

Viva La Tereza Fiesta

Hét gyertya. Egy egész világ. Azt mondják, a hetes szám mágikus a Terezánál inkább emlékezetes. Mexikóban a hetedik születésnap nem „csak” ünnep – egy átkelés. Egy lépés a nagyobb világ felé. Nem elvesz a gyermekségből, csak ad mellé valami mélységet. Ilyenkor a torta nem csak a gyerekeknek szól. Hanem mindenkinek, aki köré áll. Ez az este is ilyen lesz. Július 24-én emeljétek poharatok és ünnepeljétek Budapest leghangulatosabb kertjének 7. születésnapját. A Tereza Fiestába belefér minden a tüzes konyhából, a latinból, városból, nyárból keverve.

Winelovers River Night

Korlátlan borkóstolóval és extra hosszú menetidővel startol el július 24-én a Winelovers borhajó. A Duna legnagyobb rendezvényhajójának naplementés sétahajózásán megcsodálhatjuk Budapest nevezetességeit esti pompájukban a Margitszigettől egészen a Müpáig, kedvenc italunkat kortyolgatva.

Naplementés Filmkvíz // Wasser Budapest

A Wasserben összemérhetitek tudásotokat „filmek és sorozatok” témában, kezdve a nagy klasszikusoktól a legújabb kasszasikerekig. A legnagyobb filmrajongókból álló, legjobban teljesítő csapat tagjai díjazásban is részesülnek, habár a nyáresti Duna-parti idillt és a jó társaságot semmi sem múlhatja fölül.

Esti séta az Állatkertben

Bizonyára mindenki többször is bebarangolta már a Fővárosi Állat- és Növénykertet fényes nappal, de vajon az éj leple alatt is ugyanazt az élményt nyújtja a helyszín? Július 24-én az állatkerti szakértők különleges túravezetést adnak, elkalauzolva a kíváncsi látogatókat olyan helyszínekre, ahová nappal biztosan nem léphetnek be.

The Devotees – Tribute to Depeche Mode// A38 tetőterasz

Július 24-én a The Devotees elhozza a Depeche Mode-ot az A38-ra. A budapesti formáció a legendás zenekar koncertjeinek hangulatát idézi meg, így repítik közönségüket a múltba: ez várható Budapest kultikus helyszínének tetőteraszán is. A The Devotees előtt az elektronikus műfajok között szabadon mozgó pécsi trió, az Anqaa melegít be.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. július 25.)

Minduntalan. Krasznahorkai László prózavilága – tárlatvezetés // MűvészetMalom, Szentendre

Szilágyi Zsófia Júlia kurátor tárlatvezetése a Minduntalan. Krasznahorkai László prózavilága című kiállításban.

Csipke és csokoládé Klem Viktorral – séta és színházi kalandok // Budai Várnegyed

120 perces, felejthetetlennek ígérkező exkluzív sétára invitál a Budai Várséták csapata. A népszerű tematikus séta ezúttal különkiadásban jelentkezik és néhány jelenet erejéig színházi élménnyel ajándékozza meg a résztvevőket. A 20. század kivételes budavári hölgyeit főszerepbe állító élményprogram keretében és Klem Viktor színművész közreműködésének köszönhetően megelevenednek ezúttal a csodálatos hölgyek életében szerepet játszó férfiak is.

Nyáresti táncházak // Várkert Bazár

A város egyik legszebb kilátással rendelkező pontján, a Várkert Bazárban estéről estére felcsendülnek a különböző tájegységek dallamai, Rábaköztől Kalotaszegig, Mezőségtől Szatmárig. Július 25-én Szabó Marci és barátai zenélnek.

FRANKO Live // Magyar Zene Háza

A WAVY hiphop-kollektívából jól ismert Chris Villon, azaz Bartha Zsombor 2023-ban startoltatta magyar nyelvű projektjét FRANKO néven, első két, így jegyzett dala közül az egyik rögtön egy Co Lee-kollaboráció volt. 2024-ben aztán egy hosszabb és két rövidebb kiadványa is napvilágot látott, és azóta is záporoznak újabb és újabb szerzeményei, együttműködései. Fellépéseire zenekart toborzott, amely a Zene Háza Szabadtéri Színpadán kibővült felállásban mutatkozik be.

Nunki Bay Starship // Pontoon

A budapesti „hypnotic space wizard music” Nunki Bay Starship egyedi stílusa az indie soul, a pszichedelikus art-pop és az elektronika metszéspontjában lebeg.. Mély témák, trash mémekkel fűszerezett, teljesen őrült online jelenlét, rejtélyes groove-ok, misztikus szövegek és a koncertjeiken jelenlévő, folyamatosan pulzáló őserő a fő összetevői a zenekar sármjának.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. július 26.)

Mesés udvarok, díszes paloták – vezetett séta

Július 26-án, szombaton a Korzózz Velünk! csapatával karöltve a nagykörúti paloták építészeti kincseit fedezhetitek fel. A 2,5-3 órás vezetett séta alkalmával pompás építmények történetei elevenednek meg, kapuikon belépve pedig felfedezhetitek a belső udvarok által megidézett elmúlt korok hangulatát. Szakértő szemmel vehetitek szemügyre a díszes épületek homlokzatát, ahonnan hátizsákos manók, pálcán tekergő kígyók és nimfák figyelik szüntelen a városi sürgés-forgást.

Egy délután a Brunszvik-családdal // Brunszvik-kastély, Martonvásár

Július végén zenés történelemidézésnek ad otthont a martonvásári Brunszvik-kastély. A különleges délutánon – mely a Brunszvik Teréz 250 programsorozat részét képezi – színvonalas programokon kapcsolódhat ki a család apraja-nagyja, miközben elmélyíti ismereteit a dallomok világáról. 16 órakor interaktív, zenés gyerekfoglalkozás várja a kicsiket, majd 17 órától rendhagyó történelmi séta veszi kezdetét a kastély falain innen és túl. A napot a Budapesti Filharmónia Társaság jóvoltából táncbemutatóval egybekötött kamarakoncert koronázza meg, mely házigazdája a rendkívül fiatal, de még annál is népszerűbb zenetörténész, Mona Dániel lesz.

Salsa a parkban // Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán a népzene mellett még a latin zene is főszerepbe kerül! A nagysikerű, díjmentes programsorozaton interaktív programok, zenekarok és DJ-k csempésznek karibi hangulatot Budapest szívébe. Július 26-án a latin ritmusokat a világszerte ismert Son tres együttes mellett DJ Cuba szállítja, Bea pedig gondoskodik róla, hogy mindenki elsajátíthassa a legtüzesebb tánclépéseket. Fókuszban a salsa, ennél nagyobb bulit aznap este keresve se találsz!

Füstölgő Vacsoraest // Zebegény

Július 26-án újra összeülhetünk egy zenés Füstölgő Vacsoraest keretén belül a dombon. Gyönyörű kilátás, naplemente és nyugalom vár a Füstölgő Sarok BBQ szabadtéri helyszínén! Előételként egy nyári könnyű étel érkezik, főételként pedig jönnek a legnagyobb nehézbombázók, a marhaoldalas, illetve az örök kedvenc a Vadas!

Éjszakai bunkertúra a Csepel Művekben

A kánikula elkerülése érdekében nyáron éjszaka, esti fényekben fedezhetitek fel a Csepel Művek területét és az itt található bunkereket. A 18 órakor kezdődő és egészen 22 óráig tartó túrán három II. világháborús óvóhely titkait is megismerhetitek. Az, hogy lebilincselő kalandnak ígérkezik, ahhoz kétségünk sem fér.

Kollár Klemencz Kamarazenekar // Dömörkapu Rengeteg, Szentendre

Egy varázslatos erdei est, fákkal, patakkal és friss levegővel. A pokrócokon hanyatt dőlhettek, mellettetek ropog a tábortűz. A zene szól, a lélek emelkedik.

SeLis // Zsengélő Café, Verőce

A klasszikus és könnyűzene ötvözése zongorán Nils Frahm és Ólafur Arnalds nyomán. A zongora központú ambient/pop stílusú saját dalok finom, érzéki és kristálytiszta hanggal visznek minket egy kellemes zenei utazásra.

Szódé, Kobza Vajk Group // Barlang, Szentendre

Régizene, orientális fúzió és improvizatív világzene. Különböző zenei világok találkozása egy karakteres, egységes hangzásban.

Lupa Éjszakai Strandröplabda Kupa // Lupa Beach

Amatőr strandröplabda versenyt szerveznek a Lupa tónál, ahová 4+1 fős csapatok nevezését várják. A rendezvény különlegessége, hogy a csapatok éjszakába nyúlóan csaphatnak össze, így biztos, hogy a különleges éjszakai sportesemény során a napszúrástól nem kell tartanotok!

Strandok Éjszakája a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdőben

A nyár egyik elmaradhatatlan rendezvénye a Strandok Éjszakája. Július 26-án, szombaton a Pesterzsébeti fürdőben egész nap színes programok teszik teljessé az esti fürdőzést. Az országos akciót 16. alkalommal hirdette meg a Magyar Fürdőszövetség. Ilyenkor a fürdők különböző attrakciókkal, gyerekfoglalkozásokkal és meghosszabbított nyitvatartással este 10 óráig várják a fürdővendégeket.

További programok a 2025-ös Strandok Éjszakáján:

Czakó Virág Quartet // Opus Jazz Club

Az új zenészgeneráció egyik ígéretes tehetsége Czakó Virág, akit olyan nagyszerű énekesnők inspirálnak, mint Betty Carter, Carmen McRae, Diana Krall vagy Samara Joy. Július 26-án este kvartettjével ad elő jazzsztenderdeket, bossa novákat és groove-os feldolgozásokat az Opus Jazz Clubban.

MI:AMI by Be Massive // Pontoon

Az idén 22 éves Be Massive, Magyarország egyik legnevesebb elektronikus zenei party-sorozata, új fejezetet nyit MI:AMI néven, aminek a Pontoon ad helyet Dunára néző panorámájával. Az este fókuszában a táncközpontú house & techno zenék állnak majd.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. július 27 .)

Gardrób Közösségi Vásár // Zsiráf Pest

A hónap utolsó vasárnapján, vagyis július 27-én a Gardrób Közösségi Vásár ismét meghódítja a Zsiráf Pestet. A 12 és 16 óra között megrendezésre kerülő vásáron szabadtéren válogathattok a jobbnál jobb ruhák, cipők, táskák, ékszerek és kiegészítők között.

Vörösfenyő // Kacsakő, Szentendre

A Vörösfenyő repertoárjában saját dalok valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindhárman szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

Kajaktúra az Esztergomi szénrakodóhoz

Gyerek- és családbarát kajaktúra szakképzett vezetéssel.

Vibe Changers: Szécsi Böbe x Mc Kemon (Irie Maffia) // Magyar Zene Háza

Negyedik évadát indította a Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán az ország legbátrabb zenei társasjátéka a Vibe Changers, ahol zseniális programokon keresztül élvezhetitek a nyári estéket. Az egyedülálló vállalkozás, egy klubest sorozat és egy tehetségkutató elegyét foglalja magába, amelyet Budapest két legismertebb improvizációs csapata, a Random Trip és a Seven Seconds In The Future hívott életre nagy sikerrel 2022-ben.

