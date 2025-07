Izgalmas programokkal biztosítja a Balaton-átúszás sikeres teljesítését a Lidl

A Lidl Magyarország immár kilencedik éve névadó szponzora az egyik legnagyobb hazai amatőr sporteseménynek, a Balaton-átúszásnak, ezzel is népszerűsítve az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást és az egészségtudatos táplálkozást.

A rendezvény sikerességét jól mutatja, hogy az idei évben már négy héttel a rajt előtt mindhárom táv betelt, tehát a klasszikus 5,2 km-es távra, a 2,6 km-es féltávra és a SUP-os átkelésre is elkelt az összes hely. Ez azt jelenti, hogy 12 ezer úszó és közel 1000 SUP-ozó vág majd neki a távoknak 2025. július 26-án.

A Lidl Balaton-átúszás számokban

A Lidl 2017 óta támogatja a Balaton-átúszást, azóta pedig összesen 66 736 fő indult, akik ha mind egyszerre kezdték volna meg a táv leúszását, több mint 25 focipályányi vízfelületet foglaltak volna el. A résztvevők együttesen ráadásul 347 027 kilométert úsztak le, ami olyan mint 1692-szer körbebiciklizni a Balatont.

Az átúszás nagy energiabefektetést igényel, az eddigi versenyzők összesen 120 124 800 kalóriát égettek el, ami egy igazán passzoló balatoni hasonlattal élve körülbelül 200 208 db sajtos-tejfölös lángos ledolgozásának felel meg.

Az esemény kortól és nemtől függetlenül sokakat megmozgat: az idei legidősebb versenyző 84 éves, de szép számmal neveznek 10-12 éves gyerekek is, akik szülői felügyelettel teljesíthetik a kiválasztott távot. A hazai jelentkezők mellett akadnak lelkes külföldiek is, akik nekivágnak a távnak: a tavalyi évben összesen 52 különböző országból érkeztek a versenyzők.

Izgalmas programok a Lidl jóvoltából

A korábbi évekhez hasonlóan idén is több izgalmas és edukatív programmal készül a Lidl Magyarország az érdeklődőknek, legyen szó versenyzőkről és szurkolókról egyaránt. A vállalat szeretné eljuttatni az egészséges életmód fontosságának üzenetét, ezért az átúszás melletti programokban a legnagyobb hangsúlyt az egészséges táplálkozás és a rendszeres sportolás népszerűsítése kapja.

A Lidl Dóm sátrában az úszóknak lehetőségük lesz kipihenni a fáradalmaikat, emellett pedig különféle játékokat is kipróbálhatnak az esemény résztvevői. A játékok során matricákat lehet gyűjteni, amiket 500 Ft-os Lidl vásárlási utalványra és meglepetés ajándékra lehet majd beváltani. A Reflexteszt, a Lidl kvíz és a CélBalaton ügyességi játékok mellett pedig a Smoothie-ponton egészséges italokat is készíthettek.

Biztos tippek a sikeres teljesítéshez

Természetesen a Balaton-átúszás komoly fizikai teljesítmény, ezért fontos, hogy az úszók nagy odafigyelést fordítsanak a felkészülésre. Ebben a Lidl Magyarország dietetikusa, Szabó Adri lehet a versenyzők segítségére.

Adri szerint az átúszás előtti héten fokozatosan csökkenteni kell az edzést, az izmok terhelését, és inkább az átmozgatásra kell helyezni a hangsúlyt. Ezzel párhuzamosan pedig az étkezésben az izmok energiával, vagyis szénhidráttal való feltöltését és a megfelelő hidratáció kialakítását kell fókuszba helyezni. Ezek elérésére nem elegendő 1-2 óra, hanem sokkal inkább 1-2 napot érdemes rászánni.

A sok zöldség és gyümölcs fogyasztása továbbra is fontos, de a felkészülés közben érdemes ezek csökkentése nélkül a szénhidrátbevitelt növelni: például a reggeli rántotta mellé érdemes 1-2 szelet rozskenyeret enni, ebédre a főzelékhez zabpelyhes fasírtot fogyasztani, uzsonnára pedig a gyümölcsöket kiegészíthetjük rizskoch-kal.

A hidratáció is ugyanilyen fontos, ezért a verseny előtti napokban érdemes elhagyni a hidratáltságot gátló tényezőket, mint az alkoholt vagy a kávét. Érdemes lehet a napi folyadékbevitel felét izotóniás itallal bevinni, de a dinnye is tökéletes erre a célra, hiszen fogyasztása jól hidratál és antioxidánsokkal is ellátja a szervezetet.

Végül, de nem utolsósorban célszerű beiktatni minden nap egy kis pohár élőflórás natúr joghurtot vagy kefirt, ami nemcsak könnyen emészthető, zsírban szegény fehérjeforrás, de támogatja a bélflórát is, így a szervezet a stresszel és a megterheléssel szembeni ellenálló képességét, ami segíthet a verseny előtti drukk leküzdésében is.

