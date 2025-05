35+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. május 14-18.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó moziról, színházról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Szezonnyitó Sörfesztivál // Bálna Terasz (2025. május 14-18.)

Május 14. és 18. között ismét érkezik mindegyik malátarajongó kedvenc fesztiválja, a Szezonnyitó Sörfesztivál a Bálna Teraszon, ahol teli korsók és sörömteli élmények várnak. Idén is számos kiállító jóvoltából közel 150-féle csapolt és üveges sör közül válogathattok a világ minden tájáról, legyen szó IPA, EPA, APA vagy különleges fűszerezésű gyümölcsös sörökről, a szűretlen búzákról és a lágerekről nem is beszélve. A mennyei nedűt kísérő sörkorcsolyákból sem lesz hiány, így egy igazán különleges gasztronómiai élmény vár mindenkit.

Helló Margit! fesztivál // több helyszínen (2025. május 15-18.)

Négynapos művészeti fesztivállal mutatkozik be a Margit-negyed május 15–18. között, ahol közel 50 helyszínen több mint 100 programmal várják a látogatókat. A hétvége során a negyedben működő színházak előadásait, galériák kiállításait nézhetitek meg, lesznek komoly- és könnyűzenei koncertek, irodalmi programok és helytörténeti séták is. Az érdeklődők ezeken túl helyi házakat járhatnak be, premier előtti filmbemutatón vehetnek részt, új kezdeményezésként pedig közösségi könyvturkáló várja majd az olvasás szerelmeseit a Fény utcai piacon.

Egy kiállítás mindig izgalmas hétvégi program:

Budai Palacsinta Piknik // Allee melletti sétány (2025. május 16-18.)

Május 16. és 18. között kerül megrendezésre a Budai Palacsinta Piknik az Allee melletti sétányon. Töltött, rakott, sós, édes, amerikai, nagymamaféle palacsinta, és megannyi különleges íz vár felfedezésre a három nap során. A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Kürtőskalács Vigalom // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. május 16-18.)

A Kürtőskalács Fesztivál kistestvérének tavaszi ünnepe immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a Biodóm melletti területen. Május 16-18. között kössétek össze az állatkerti sétát kürtőskalácsozással és ünnepeljétek meg az Édes Mackó Kürtőskalács-cukrászda hetedik, és az állatkerti Vitéz Kürtős Kuckó 16. szülinapját! A mennyei falatok mellett családi és gyermekprogramok, állatos programok, kézműves foglalkozások, kvízjáték, fotósarok, óriás malomjáték és koncertek is várják a látogatókat.

XIII. Dunakanyar Motoros Találkozó // Vác (2025. május 16-18.)

A motorosok és nem motorosok nagy találkozója, rengeteg motorral és koncerttel.

Vintage és design vásár // Mad Kert (2025. május 17-18.)

Május 17-én és 18-án a Maglódi úti Mad Kertben vintage hangulatban tölthettek el egy teljes hétvégét, köszönhetően a vásár keretében felvonuló vintage és design kincsnek és csecsebecsének. Számíthattok ezen kívül régi autókra, egyedi motorokra, DJ-szettekre, sörpremierekre, csocsóra és foodtruckra is.

Szerdai programok Budapesten (2025. május 14.)

Utazások Itáliában – MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye // MÜPA

Olaszországi kirándulást ígér a MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye, amely többek között a XIX. század ünnepelt nagybőgővirtuózát, Giovanni Bottesinit is megidézi egy romantikus operabetét megszólaltatásával, de sorra kerül Paganini komoly és mély érzelmeket is kifejező h-moll hegedűversenye és Richard Strauss hangulatfestő szimfonikus költeménye is. Az est szólistája a világhírű hegedűvirtuóz, Baráti Kristóf, a karmester szerepében pedig Michelangelo Mazza legendás olasz mestert köszönthetjük.

Ripoff Raskolnikov Band + Luke Winslow King & Roberto Luti // KOBUCI

Luke Winslow King és Roberto Luti párosa a 2023-as Veszprém Blues Fesztivál egyik legemlékezetesebb produkcióját adta. Most a Ripoff Raskolnikov Banddel adnak közös koncertet.

DRESCH // Eiffel Műhelyház

Dresch Mihály a magyar etnojazz műfajteremtő fúvós művésze, a 80-as évek óta a magyar zenei élet megkerülhetetlen alakjának számít. Ezen a különleges estén bepillantást nyerhetünk Dresch Mihály életművébe, a jelenleg aktív három zenekara, a Dresch Quartet, a Dresch Alternativ Quartet és a Dresch Vonós Quartet mellett különleges vendégekre és alkalmi zenei találkozásokra is számíthat a közönség.

Csütörtöki programok Budapesten (2025. május 15.)

Kobuci szezonnyitó táncház

2025-ben május 15-én indul a szabadtéri táncházszezon a Kobuci Kertben. Ahogy az elmúlt másfél évtizedben minden évben, úgy idén is minden második csütörtökön várják a táncolni vágyókat. Lehet menni korán, vagy későn, párban, vagy pár nélkül, tánctudással és anélkül is, mert a tánc mindenkié.

Fehér Lili lemezbemutató koncert // Akvárium

Fehér Lili klasszikus zongoraművészként végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, de a zenében számára sosem voltak határok. Virtuóz zongorajátéka és lenyűgöző énekhangja a klasszikustól a popon és a blueson át egészen a rockig repíti a közönséget.

Vörösfenyő // Krimó

A Vörösfenyő repertoárjában saját dalok, valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, Oi Va Voi, Sziámi, The Cure, Nirvana) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindnyájan szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python-jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. május 16.)

Találkák x The Few x trncNdnc // Zsengélő Café, Verőce

Szabad tánc egy zenei utazásra, ahol minden mozdulat a tiéd, minden pillanat megismételhetetlen. A zenei aláfestésről The Few gondoskodik.

4Bards x Arcosok Klubja // Kaleidoszkóp Ház, Esztergom

Közös turnéra indult két fiatal banda: a 4Bards és az Arcosok Klubja. Ennek negyedik állomása az esztergomi Kaleidoszkóp Ház.

Egy új hely felderítése is szuper hétvégi program lehet:

Trevor Wishart: Földi gyönyörök kertje – komikus opera // BMC

Trevor Wishart hangműve, a Földi gyönyörök kertje – Hieronymus Bosch ihletésére – egy hangzáslabirintuson vezeti át a hallgatót. A sötét humorral átszőtt, korunk társadalmi helyzetére reflektáló darab, amely énekesek, színészek és politikusok hangját is felhasználja, május 16-án hallható a BMC-ben.

Feldmár Filmklub: KIX // Bem Mozi

A KIX szerteágazó utazás egy budapesti kisfiú felnövésének 12 évébe, amelynek során a randalírozó kölyökből, Sanyiból felnőttkorára közellenség lesz. A film ritkán látott közelségből mutatja be a fiú és családja mindennapjait. Mikulán Dávid és Révész Bálint dokumentumfilmje kortárs magyar látlelet a leszakadó és magára hagyott városi szegénységről. A film után tartott beszélgetésen találkozhattok a két rendezővel!

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. május 17.)

Nagy tavaszi bolhapiac a PostArtban // Budaörs

Május 17-én nagy tavaszi bolhapiac kerekedik a budaörsi PostArtban. 14 és 17 óra között kincskeresős hangulatban lelhettek rá régóta vágyott darabokra, amivel új színt vihettek a lakásba, gardróbba vagy épp a mindennapokba.

Bolhapiac és hanglemezvásár // Marczibányi téri Művelődési Központ

Május 17-én, szombaton duplán érdemes lesz a Marczibányi téri Művelődési Központ felé vennetek az irányt. A havonta megrendezésre kerülő lemezbörze vár majd rátok ezen a napon rengeteg zenei csemegével és relikviával, ezzel párhuzamosan pedig megrendezésre kerül a kincsekkel teli bolhapiac is.

HÉTSZER 7 FESZTIVÁL – Hétmérföldes Erzsébetváros // Garay tér

Idén is hét helyszínen telnek meg kultúrával Erzsébetváros utcái, terei és parkjai. A Hétszer 7 Fesztivál hét egymást követő szombaton ad helyet a különböző művészeti ágak képviselőinek. Május 10-én az Almássy téren indul és június 21-én a Klauzálon zárul a VII. kerület ingyenes fesztiválja, ahol gyerekprogramok, irodalom, koncertek és színház is várja az érdeklődőket.

Nyitott Főzdék Napja // több helyszínen

Május 17-én ismét kinyílnak a magyar kisüzemi sörfőzdék kapui, hogy bepillantást engedjenek a nagyközönségnek a sörfőzés rejtelmeibe. Az eseményen részt vevő főzdék országszerte változatos programokkal, izgalmas főzdetúrákkal és természetesen sörkóstolókkal várják a legendás ital szerelmeseit.

KanyarCrew // Kertünk bár és kilátó, Vác

Gyönyörű panorámakilátás a szemednek, a kedvenc italod a testednek és lágy dallamok, könnyed dobok és libabőrös basszusok a lelkednek.

Artmozik éjszakája // több helyszínen

Május 17-én kezdődik az egyéjszakás mozikaland a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozikban. Ha lemaradtatok olyan moziélményekről, mint a Fekete pont vagy A szer, most itt a legjobb alkalom, hogy bepótoljátok őket. De lesznek premier előtti vetítések is, részletes program a honlapon!

Daveform Quintet és Cseh Péter // Piknik Manufaktúra, Nagymaros

A kortárs jazz műfajában alkotó Daveform Quintet eksztatikus zenéjében egyedi módon ötvözi az amerikai, skandináv és balkáni zenei elemeket, nagy teret adva az improvizációnak is. A május 20-i Müpa nagykoncertjük előtt most Cseh Péter gitárossal kiegészülve, a Piknik Manufaktúrában hallgathatjátok meg, milyen zenei anyagon dolgoztak az elmúlt hónapokban.

Apertúra: Cucli // Gólem Központ

A társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára. Vendég: Zsigmond Emőke.

Konyha 15 + Szepesi Matyi 50 // Barlang, Szentendre

Szentendre sem maradhat ki a Konyha együttes 15. szüliévéből. Ráadásul a frontember is behúz idén egy elég kerek évfordulót, lévén a félszázadik kör végén jár a nap körül – aki elmegy májusban a Barlangba, az ő fülét duplán megrángathatja.

Keep Floyding – Wish You Were Here // Várkert Bazár

A Keep Floyding zenekar különleges koncerttel ünnepli a Pink Floyd legendás Wish You Were Here albumának 50. évfordulóját a Várkert Bazárban.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. május 18 .)

Gombatúra a Rengetegben // Szentendre

Minden adott ahhoz, hogy május közepén teleszedjétek a kosaraitokat mindenféle finomsággal, Nagy Bendegúz gombaszakellenőr vezetésével.

PALÁNTAli – Palántavásár a Nomád bárban

A Gereben Tanya vegyszermentes, tanyasi palántái most a Dunakanyarba látogatnak, hogy a te kiskertedben/balkonládádban folytathassák az idei szezont.

Ringató // Kertünk bár és kilátó, Vác

Kodály-módszeren alapuló énekes-játékos foglalkozás a legkisebbeknek, akik még nem lépték át az óvoda kapuját.

Retro Megabörze // Óbudai Kulturális Központ

Május 18-a a retró szerelmeseinek kedvez majd, ekkor rendezik meg ugyanis a Retro Megabörzét a III. kerületi San Marco utcában. A börzén szép számmal képviseltetik majd magukat lemezek és CD-k, telefonkártyák és kinderfigurák, akárcsak Coca-Cola-relikviák. Minden gyűjteménybe illő kincset lehet tehát majd adni és venni is, így kártyanaptárakra, szalvétákra, képeslapokra és bélyegekre egyaránt lecsaphattok.

Antik- és bolhapiac Szentendrén

Minden hónap harmadik vasárnapján, májusban 18-án ismét tárt karokkal és fantasztikus portékákkal vár benneteket Budapesttől nem messze, Szentendre hangulatos antik- és bolhapiaca. A Bükkös-patak partján ezúttal is kereshetitek és kutathatjátok a régóta vágyott kincseket, alkudozhattok és térhettek haza a megérdemelt vásárfiával.

Közösségépítő bolhapiac és termelői vásár // Surány

Termelői vásárral összekötött közösségépítő bolhapiac kerül megrendezésre május 18-án Surányban, a Napsugár téren. Az idei első bolhapiacon a régi kincsek mellett, kézzel készített termékek között is válogathattok majd, de igaz lesz ez a termelői finomságokra, lekvárokra, szörpökre, tésztákra és friss pékárukra egyaránt.

További piaci élmények Budapesten:

Kiskertpiac // Mad Garden Buda

Május 18-án ismét kiskertpiac lesz a Mad Garden Budában! Nem kérdés, hogy ott a helyetek, ha különleges növényeket szeretnétek beszerezni jó hangulatban, egy nagyszerű szabadtéri helyen. Sőt, ezúttal florárium- és ékszerkészítő workshoppal is készülnek nektek, ne hagyjátok ki!

A tanú // Bem Mozi

Bacsó Péter legendás filmje a Bem Mozi vásznán.

