Februári gasztrobakancslista: 5 nagyszerű hely, ha végigkóstolnátok Budapestet

A télbúcsúztató farsangtól szinte elválaszthatatlan az eszem-iszom és a dínom-dánom, vessétek hát bele magatokat a februári gasztrobakancslistába és kóstoljátok végig Budapestet!

Édes Mackó (februári hétvégéken)

Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda évről évre egyre népszerűbb eseménye, a Farsangi Kürtőskalács Hétvégék immár ötödik alkalommal édesíti meg a fővárosiak életét. Az idei hosszú, farsangi időszaknak köszönhetően még több alkalom nyílik tehát, hogy megkóstoljátok a szezonális kürtősfánkokat és a velük kéz a kézben járó kávékülönlegességeket. Február első hétvégéjének főszereplői a mentes fánkok és kürtőskalácsok lesznek, melyeket február 8-án és 9-én a kürtősfánknapok követnek. Február 14. és 16. között Valentin-napi finomságokkal készülnek majd az édesszájúaknak, hogy a hónap utolsó hétvégéje végül a vegán kürtősfánkok mámorában telhessen.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Tereza: Fiesta de Carnaval (2025. február 13-16.)

Február 13-tól 16-ig karneváli forgatag elevenedik meg Budapest szívének mexikói csücskében, a Terezában. A négy napra szóló farsangi mulatság alkalmával a mexikói kultúra, tánc és gasztronómia fonódik össze, nem kevés karneváli vidámsággal meghintve. Csütörtöki bemelegítés gyanánt a Los Koyotes muzsikáival kísérve kóstolhatjátok végig a Tereza mennyei ételeinek sorát, amit visszautasíthatatlan koktélajánlat, illetve az esti jelmezverseny tesz teljessé. Pénteken a Valentin-nap mellett Tücsök Eszter latin bakelitlemezei izzítják majd a hangulatot, hétvégén pedig Burai Renátó akusztikus muzsikájával, a gyerekek pedig pinatatöréssel koronázhatják meg a karneváli időszakot.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal | Tovább az eseményre >>

KávéBár Bazár (2025. február 15-16.)

Február 15. és 16. között a Millenáris B épülete ad otthont a jubileumi, tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő KávéBár Bazárnak. A hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseményén ezúttal is felsorakozik majd a kávévilág színe-java, de bemutatkoznak a legújabb gépek, eszközök és a kávépörkölők legfrissebb újdonságai is. A kávézás szerelmesei egyetlen belépővel kóstolgathatják végig a kiállítók által kínált különlegességeket. Az ország legnagyobb kávébárjában ráadásul igazi bulihangulatra is számíthatnak a vendégek, de versenyekből, exkluzív kóstolókból, mesterkurzusokból és meglepetésekből sem lesz hiány.

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. | Weboldal | Tovább az eseményre >>

Fondüzés panorámával: 360 Bar (egész februárban)

A főváros méltán egyik legnépszerűbb rooftopja, a 360 Bar nemcsak mesés kilátással és fűtött iglukkal csalogatja az ínyenceket a város tetejére, hanem a lágyan olvadó sajt mámorító illatával is. A fővárosi panorámát ezen a télen svájci sajtfondüvel koronázhatjátok meg, a klasszikus ízvilágot pedig serrano forgáccsal és szarvasgombával emelhetitek éteri szintekre. Az olvadó sajtok, pirított kenyérkockák és roppanós házi savanyúságok mellől természetesen a finom borok sem hiányoznak. Ha ránk hallgattok, az idei tél végét ünnepeljétek ilyen mennyei ételek társaságában, közelebb egy kicsit a fellegekhez!

1061 Budapest, Andrássy út 39. | Weboldal | Facebook

Nutella-napok a SUGAR! shopban (2025. február 7-9.)

A hagyományokhoz híven idén is méltóképp ünnepelhetjük a Nemzetközi Nutella-napokat február 7. és 9. között. A Paulay Ede utca megelevenedett édességmennyországában, a SUGAR! shopban ezúttal is három napon keresztül áldozhattok a nutellától roskadozó édességek és desszertek oltárán. A SUGAR! szemet- és ízlelőbimbókat egyaránt gyönyörködtető kínálatában tízféle nutellás sütemény, minitorta, fagyishake, pohárkrém, keksz, forró csoki, macaron és gofri gondoskodik majd a semmihez sem fogható, nutellás élményről. Ha első számú nutellarajongóknak tartjátok magatokat, akkor február második hétvégéjén a SUGAR! shopban a helyetek!

1061 Budapest, Paulay Ede utca 48. | Weboldal | Facebook

