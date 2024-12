40+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. december 11-15.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, lesznek szuper koncertek, színházi előadások, adventi workshopok, fesztiválok és persze karácsonyi vásárok is. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Magyar karácsony // Opera (2024. december 12., 13.)

Új, gyerekeknek szóló ünnepi műsorral készül az adventi időszakra a Magyar Állami Operaház. Az Ádám Jenő azonos című műve alapján készült Magyar karácsony az 1931-es karácsonyi egyfelvonásos további népdalokkal kiegészített változata. Az előadásban felvonulnak az ünnepkör jellegzetes népi figurái az angyaloktól a pásztorokig, és persze felcsendülnek olyan jól ismert magyar népdalok feldolgozásai is, mint a „Karácsonynak éjszakáján”. A produkciót december 12-én és 13-án láthatják az érdeklődők.

3 × j(A)zz! – Évzáró Osztrák Jazzfesztivál // Opus Jazz Club (2024. december 12-13.)

A kreatív erejéről elhíresült osztrák jazzélet képviselőit hallhatjuk a BMC és az Osztrák Kulturális Fórum közös fesztiválján: december 12. és 14. között fellép Klaus Paier, Asja Valcic és Gerald Preinfalk triója, a Jelena Popržan Quartett, és Leonhard Skorupa Sketchbook Quartetje az Opus Jazz Clubban.

Éjszaka a New York Kávéházban (2024. december 13. – 2025. január 6.)

Idén a téli időszakban december 13-tól 2025. január 6-ig éjszakai nyitvatartással várnak benneteket Budapest egyik ikonikus helyszínén, a New York Kávéházban. Az idén 130 éves kávézó éjszakába nyúlóan várja vendégeit, egészen hajnali 4 óráig. A meghosszabbított nyitvatartás célja, hogy várakozás és sorbaállás nélkül élvezhessük az ünnepi pompába öltöztetett New York Kávéház hangulatát és finomságait. Ha tehetitek, mindenképp érdemes ellátogatni hozzájuk!

KISKERTPIAC XMAS // MADHOUSE (2024. december 14-15.)

A KISKERTPIAC XMAS idén két napon látogatható a MADHOUSE-ban az Anker közben! Mosolygós arcok, különleges növényes és természetközeli dizájn kínálat vár benneteket, a MADHOUSE munkatársai pedig mindent megtesznek, hogy az ott töltött idő gasztronómiai élmény, örömteli, nyugodt megpihenés is legyen az ünnepi készülődés során. A rendezvény nem csak ingyenes, de kutyabarát is!

Budapesti programok szerdán (2024. december 11.)

Mester Csaba & Friends // Hunnia

Mester Csaba a 90-es évek közepe-vége óta írja dalait. A utazós-balladás, közéleti kesergős vagy éppen édesbús privát szívügyeket boncolgatós szerzemények a Bob Dylan, Cseh-Bereményi féle történetmesélős vonalon születtek, majd formálódtak később finoman hangszerelt zenekari darabokká.

October Drift // Dürer Kert

December 11-én a Dürer Kertbe érkezik az angol indie banda, friss albumát bemutató turnéján. A szeptemberben megjelenő Blame The Young lemezt hozzák el első önálló koncertjük keretében Budapestre.

Budapesti programok csütörtökön (2024. december 12.)

Mocskonyi Dörgő // Gödör Klub

Mocskonyi Dörgő első nagylemeze 2023-ban jelent meg. A Most is ott a parton című dalával került az országos közönség elé, mellyel bejutott az MTVA A DAL 2023 műsor döntőjébe, valamint a rádiókban is hallhatta a közönség országszerte. Szerepelt több itthoni és külföldi fesztivál színpadán, TV műsorokban, és olyan díjakat is kapott mint az „Újfalussy Gábor kiemelkedő zenei tehetségért” díj, vagy a „Legjobb dalszerző” díj, a Fülesbagoly tehetségkutató Budapesti döntőjében. December 12-én, a Gödör Klubban hallhatjátok a közel kétórás zenekaros koncertjét.

Vázsonyi 54 és Jack (a holló) támogatói buli // Három Holló

Vázsonyi János 54 lett, és szeretné, hogy Jack a holló nagyobb életteret kaphasson a csodálatos NOÉ állatotthonban, ezért szülinapi buliján gyűjtést rendez. Fellépnek zenészek egy-két szám erejéig eddigi pályája majd összes fontosabb zenekarából (DRUMS, Triton, ef Zámbó HDB, Butterfly Effect stb.) Elhangzik majd egy részlet egy gyönyörű Purcell operából. Vigyetek hangszert, a program záró közös zenéléshez!

Bulizni SZABAD – 30 éves a TASZ // Turbina

A TASZ három évtizede védi a tüntetőket, újságírókat, fogyatékossággal élőket, azokat, akiket diszkrimináció ér, és évente sok-sok ezer olyan embert, akinek az állam megsértette a jogait. Ünnepeljétek velük az elmúlt éveket a Turbinában!

Budapesti programok pénteken (2024. december 13.)

Luca-napi kézműves foglalkozás gyerekeknek // Virág Benedek Ház

Luca naphoz számos hiedelem, szokás tartozik. Dologtiltó napként is nevezetes dátum. Ezért ezen a délutánon varrni nem fogtok, de bőven marad olyan tevékenység, melyet kipróbálhatok, miközben a foglalkozásvezetők bevezetnek benneteket a lucaszék készítésének, valamint a Luca-pogácsa és a jóslások rejtelmeibe.

Téli mese – karácsonyfadísz vagy narancskoszorú workshop // Muci (2024. december 13.)

December 13-án igazi karácsonyi hangulatba borul a Muci. Ella, a Fawn from the garden megálmodója többféle termésből és fűszerből mutatja be, hogy is szokta elkészíteni a Téli mese karácsonyfadísz állatkáit. A workshop során 7 db díszt készíthettek el; 1 kisegeret, 1 kismókust, 1 tacsit, 1 kishajót, 2 apró koszorút és 1 sünit, illetve, aki narancsos koszorút szeretne készíteni, elsajátíthatja a koszorúkészítés fortélyait. Mindkét workshop árában benne van egy ajándék piteszelet és egy chai latte is, amit Muci készít.

Apertúra premier: Brománc

Három jóbarát – Máté, Frici és Endre – minden évben elvonulnak pár napra egy erdei házba, hogy a középiskola óta tartó barátságukat ünnepeljék. Idén azonban új tagokkal egészül ki a társaság: Máté meg akarja ismertetni a többiekkel egy másik barátját, Botondot; ezen felbuzdulva Frici pedig elhozza a barátnőjét, Tamarát és annak nővérét, Borókát is. A társaság a döcögősen zajló ismerkedéshez egy partijátékot vet be segítségül. A beszélgetések beindítására kitalált játék azonban, amelyet készítői kifejezetten férfitársaságoknak szántak, inkább összetűzéseket szít – és persze az sem segít, hogy a házba évente visszajáró kemény mag kizárólagos férfipartikhoz van hozzászokva…

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. december 14.)

Közösségi dobozolás – Önkéntes nap a gyerekekért // Adaptér

Idén adventkor összefog az Adománytaxi és Bartók-negyed apraja-nagyja, és 2 héten keresztül, közel 20 helyszínen gyűjtenek ajándékokat, hogy ezzel is szebbé és könnyebbé tegyék a mélyszegénységben élő gyermekek karácsonyát. Ám a feladat nem áll meg ott, hogy ezek az ajándékok összegyűlnek. A szépen csomagolt meglepetésekhez kellenek még a negyed szorgos kezei! Épp ezért várnak titeket december 14-én szombaton 10:00-18:00 között egy igazi közösségi dobozolásra!

Facebook-esemény >>

Adventi kézműves vásár és bolhapiac // Kávébab Kávézó

Adventi kézműves vásárra és bolhapiacra invitál december 14-én 10 órától a Kávébab Kávézó. A budafoki kávézóban ezen a szombaton találhattok majd kézműves apróságokat, használt holmikat, de akár ajándéknak kiváló kincseket is. A keresgélésben megfáradtaknak pedig nem kell messzire menniük, hiszen forralt bor, süti és kávé mellett is megpihenhettek.

Egy szentendrei kirándulás is szuper hétvégi program lehet:

Lemezbörze: Épp ez hiányzik! // Marczibányi téri Művelődési Központ

A Marczibányi téri Művelődési Központban december 14-én a lemezbörze keretében újra lesz minden, ami zene. A havonta megrendezésre kerülő piacon új és régi hanglemezek, kazetták, CD-k, hangszerek, lejátszók, hangfalak, erősítők és zenei ihletésű könyvek, plakátok lesznek terítéken.

Adventi vintage ruhavásár // Szimpla Kert

Budapest egyik legmenőbb vintage és upcycled ruha- és kiegészítővására december 14-én ismét a Szimpla Kertbe költözik. A fenntartható divat a karácsonyi forgatagban éppoly fontos, főleg, ha egyedi kincsekkel, vintage és streetwear ruhákkal ajándékoznátok meg szeretteiteket vagy lepnétek meg magatokat. Ezúttal is óriási árukészletre számíthattok!

További csodás vásárok Budapesten:

Karácsonyi Design Vásár // Pikszis

Idén tematikus karácsonyi vásár vár rátok a Pikszisben december 14-én. Csupa színes és csillogós holmival térhettek majd haza a vásárról és villanthattok velük otthon a fa alatt. Lesznek ruhák, ékszerek, táskák, printek, kiegészítők, sapkák és textilek, de lesz zene is, sőt finom kávé és péksüti a pultban. Véssétek be a naptárba december 14-ét és vásárolgassatok hazai brand-ektől egyedi, színes és kúl ajándékokat karácsonyra!

Advent a régi Pesten – városi séta

December 14-én és 21-én adventváró sétával hangolódhattok az ünnepekre. A Korzózz Velünk! ünnepi sétáján elmerülhettek a régi Pest adventi szokásaiban, és egészen az 1820-as évekig utazhattok vissza az időben. A Vörösmarty tértől a Belvárosi Plébániatemplomig tartó múltidéző út során megtudhatjátok, hol árulták egykor az ünneptől ma már elválaszthatatlan örökzöldeket, és hallhattok azokról a szerencsésekről is, akik mézeskaláccsal lephették meg szeretteiket.

Adventi kezdő ecsetfilces modern kalligráfia workshop // ZUG műhely

A workshop bevezet a modern ’roundhand’ stílus alapjaiba: tradicionális szabályokat sajátíthattok el friss, kortárs megközelítéssel. Lépésről lépésre ismerhetitek meg a kalligráfia technikáit: az eszköz helyes kezelésétől a kerekded betűformák kialakításán át egészen a folyékony összekötésekig.

Adventi fényfestés // 3K

Ha mesébe illő fényekkel, fényjátékkal és fényfestéssel aranyoznátok be advent harmadik hétvégéjét, érdemes lesz e különleges decemberi napon a III. kerület felé kanyarodni. December 14-én, szombaton adventi fényekbe öltözik ugyanis a Pethe Ferenc tér, valamint a Kaszásdűlői Kulturális Központ épülete. Az adventi fényfestésben ezen a napon 17 óra és 18:30 között gyönyörködhettek, teljessé téve a család aprajának-nagyjának az ünnepi várakozást.

Advent a régi Pesten – ünnepi séta

December 14-én és 21-én adventváró sétával hangolódhattok az ünnepekre. A Korzózz Velünk! ünnepi sétáján elmerülhettek a régi Pest adventi szokásaiban, és egészen az 1820-as évekig utazhattok vissza az időben. A Vörösmarty tértől a Belvárosi Plébániatemplomig tartó múltidéző út során megtudhatjátok, hol árulták egykor az ünneptől ma már elválaszthatatlan örökzöldeket, és hallhattok azokról a szerencsésekről is, akik mézeskaláccsal lephették meg szeretteiket.

Ünnepi koncert a Mátyás-templomban

Karácsonyi hangverseny teremt meghitt ünnepi hangulatot a csodaszép Mátyás-templomban december több estéjén. December 14-én és 29-én a Magyar Virtuózok Kamarazenekar csatlakozik Szenthelyi Miklós hegedűművészhez egy varázslatos komolyzenei est erejéig. A koncertek este 8 órakor kezdődnek.

Sisi karácsonya az Erkel Színházban

Janza Kata, Szabó P. Szilveszter és Mészáros Árpád Zsolt ünnepi gálakoncertje a schönbrunni kastély adventi vásárába repít benneteket december 14-én. A három művész lélekmelengető dalokkal készül ikonikus szerepeikből és a témához illő karácsonyi dalokból. A Sisi karácsonya ünnepi gálakoncerten a forró puncs illatától és a schönbrunni hangulattól biztosan Bécsben érzitek majd magatokat, ezzel teljessé téve a karácsonyi készülődést. A bécsi forgatag sem teljes Magyarország kedvenc császárnéja nélkül, akit a Jászai Mari-díjas Janza Kata személyesít meg, több mint 20 éve életben tartva a Sisi-kultuszt hazánkban. A zenei élményről a Sturcz Szmollbend gondoskodik, jegyek még kaphatók!

Még több program Sisi születésnapja alkalmából:

Alter karácsony a Manyiban: Lovas Juci és a Frász, 30fok árnyékban

Hallgassátok meg két feltörekvő magyar zenekar koncertjét és bulizzatok velünk egy jót decemberben!

Grand Mexican Warlock 15th Aniversary // Akvárium

Tizenöt év telt el az első „titkos” kis Grand buli óta, amit az akkoriban az R33 régi klubszobájában adtak, pár napra rá pedig a Dürerben lezajlott a „hivatalos” debüt is, a Fish! és a Turbo társaságában. A fiúk azóta lenyomtak párszáz koncertet határon innen és túl, kiadtak 4 nagylemezt, volt egy kis jövés-menés dobos és gitáros fronton, feloszlottak, újjáalakultak. Mindennek örömére 2024 decemberében tartanak egy óriási bulit az Akvában, és megidézik az elmúlt 15 év legfontosabb pillanatait.

Budapesti programok vasárnap (2024. december 15.)

PKÜ Advent x POKET Karácsony // Akvárium Klub

Az Akvárium Klub ad otthont a Petőfi Kulturális Ügynökség és a POKET összművészeti eseményének, de ez alkalommal a koncerthelyszín összes terme kultúrával telik meg advent harmadik hétvégéjén. Irodalom, zene, kvíz, gyerekprogram és pódiumbeszélgetés várja az érdeklődőket december 15-én.

Wamp Design Vásár // Eiffel Műhelyház

A karácsonyi időszakban még utolsó alkalommal, december 15-én lehetőségetek van a Wamp Design vásárain nézelődni, hangolódni az ünnepre és ajándékok után kutatni. A helyszín a X. kerületi Eiffel Műhelyház, a belépés ingyenes, az esemény pedig kutyabarát!

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont

December 15-én új helyszínen, a Villányi úti Konferenciaközpont és Étteremben vár benneteket sokak kedvence, a Makers’ Market. A téli helyszínen több mint hetven alkotó csodás termékeiből válogathattok, lesznek ékszerek, kerámiák, ruhák és kiegészítők, grafikák, lakberendezési kiegészítők, csomagolt finomságok és ajándékok.

Vásároljatok karácsonyra szeretteiteknek kézzel készült, egyedi ajándékot hazai alkotóktól, így támogatva a magyar tervezőket és kis helyi műhelyeket! A vásár ingyenes és kutyabarát!

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására a Klauzál téri Vásárcsarnokban! Igazi közösségi élmény, amely az ünnepi készülődést a fenntarthatósággal kapcsolja össze. A látogatók kézműves ajándékok, egyedi designtermékek, vintage kincsek és helyi termelők finomságai közül válogathatnak hatalmas választékban, miközben varázslatos programok és koncertek várják az egész családot. A vásáron számos olyan kiállító is jelen lesz, akik a környezetvédelem és a zero waste jegyében alkotnak, így a vásárlásotokkal a fenntarthatóságot is támogathatjátok.

23. Terézvárosi lom-mentő bolhapiac

Szerencsére az adventi időszakban sem kell nélkülöznünk a terézvárosi lom-mentő bolhapiacot. December 15-én 9 és 14 óra között érdemes lesz a Hunyadi tér felé venni az irányt, ahol a nagysikerű esemény egy újabb alkalmán szerezhettek be ajándékokat és kincseket szeretteiteknek és persze magatoknak is! A felhőtlen hangulatért DJ felel majd, de forró teára, forralt borra és a lángosra éppúgy számíthattok!

Ünnepi antik és bolhapiac Szentendrén

A szentendrei Bükkös-patak partján december 15-én, ezüstvasárnapon is nagyszerű helyszínen válogathattok majd ünnepi hangulatban az antik- és bolhapiac szebbnél szebb termékei, kézműves portékái és régiségei közül.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Idén utoljára, december 15-én a Gardrób Közösségi Vásár egy decemberi délután erejéig az ELTE Gömb Aulába költözik. A vásár kiváló lehetőség, ha még keresitek a fenntartható ajándékokat, meglepnétek magatokat karácsony előtt egy ruhával vagy különleges kiegészítővel. A vásár 12 és 16 óra között kerül megrendezésre.

Karácsonyi Tribal Market // Gödör Klub

Ezen a december 15-i vásáron a női alakváltásé és kreatív energiáké lesz a főszerep, így ne lepődjetek meg, ha több rókás dologgal is találkozni fogtok a vásáron. Ezúttal, mint több éve már a Király utca szívében található Gödör Klub fog otthont adni a második karácsonyi Tribal-vásárnak.

Téli zsongás a Hunyadi téren

Egész nap minikürtőskalács-sütés kicsiknek és nagyobbaknak. A kedvelt székely, erdélyi és egyben magyar édességet mindenki magának készítheti el és természetesen már a helyszínen el is fogyaszthatja. Készítsetek együtt karácsonyfadíszeket 10.00 és 13.00 óra között, amelyet otthon majd a fára is feltehettek. Játékokkal, meleg ételekkel és italokkal, a város egyik legkedvesebb adventi vásárával várnak benneteket ebben az évben is Terézvárosban, a Hunyadi téren!

Sisi karácsonya – városnéző séta a Várkert Bazárban

Decemberben több alkalommal is megelevenedik a régmúlt a Budai Várséták csapatának ünnepi programján. Az adventi hétvégéken Erzsébet királyné története kerül előtérbe, aki maga is december 24-én látta meg a napvilágot. A Várkert Bazárban tett adventi séta alkalmával felderengenek a gyertyafényes esték és Sisi gyermekként, majd királynéként megélt karácsonyai. A séta résztvevői Sisi kedvenc, eredeti recept alapján készülő süteményét, a florentint is megkóstolhatják.

Diótörő mesés táncshow // Klauzál Ház

A klasszikus karácsonyi történet kicsit másképp, új értelmezésben és szereplőkkel. 28 szóló- és 65 kartáncos eleveníti meg egy kislány álmát, melyben szeretetével érző szívű emberré változtatja a Diótörő-figurát. A pazar látványvilágú előadást december 15-én láthatjuk a Klauzál Házban.

Grincs, aki elrabolta a karácsonyt // Budapest Jazz Club

A Budapest Jazz Club ad otthont a Pesti Művész Színház szívmelengető előadásának december 15-én és 22-én. A cinikus, zsémbes Grincs történetét sokan jól ismerjük: a barlangban élő zöld szőrmók el akarja lopni a karácsonyt, hogy békében folytathassa magányos életét, ám egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése és optimizmusa jobb belátásra téríti. Az igazán vicces és megható mesét kétségkívül élvezni fogja a család apraja-nagyja.

Advent Máramarosban // Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Háza színpadán Máramaros zenéjét az egyik legismertebb idevalósi lakodalmi együttes, a Grupul Iza eleveníti meg december 15-én, olyan ismert magyar előadók közreműködésével, mint a kárpátaljai származású Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Fitos Dezső Társulat.

Facebook-esemény >>