11 káprázatos őszi fesztivál Budapesten 2024 novemberében

Fedezd fel Budapest őszi arcát tizenegy lenyűgöző novemberi fesztiválon! Gasztronómiai élmények, borkóstolók, művészeti kiállítások és zenés programok várnak a főváros szívében, ahol az őszi színek és hangulat garantáltan magával ragad majd.

Día De Muertos Weekend // Tereza (2024. október 31. – november 3.)

A Terezában színes programok várnak, ahol a virágokkal díszített oltárok, az ikonikus koponyák és a gyertyafény elvezetnek Mexikó kultúrájának szívébe. Minden este egy újabb lehetőség, hogy elmélyedj a tradíciókban, és részt vegyél egy igazán különleges ünneplésben.

Facebook-esemény >>

TODO Grand Opening Weekend (2024. november 2-3.)

November 2-án és 3-án, Mexikó egyik legnagyobb ünnepe, a Dia de los Muertos alkalmával hivatalosan is megnyitja üvegajtaját Budapest legújabb gasztronómiai színfoltja, a TODO Mexican Kitchen! Hogy mire számíthattok? Izgalmas ételekre, italokra, és a hamisítatlan fahéjas forrócsokira, szombat este DJ-szettre, vasárnap pedig családi napra, amely során 15 óráig arcfestéssel és kézműves foglakozással készülnek a kisebbeknek. Asztalt foglalni érdemes, hogy le ne maradjatok!

Facebook-esemény >>

További nagyszerű programok november első hétvégéjén:

A valóság kibontva: Verzió Dokumentumfilm Fesztivál // több helyszínen (2024. november 6-13.)

Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Verzió Filmfesztivál november 6. és 13. között. A megtekinthető filmfelhozatalban fesztiválnyertes alkotások és ismeretlen csemegék is szerepelnek, a fesztivál nyitófilmjeként pedig először lesz látható itthon a magyar–francia–horvát koprodukcióban készült KIX. Idén külön szekciót szentelnek a dekolonizáció és a dezinformáció témáknak, de örmény, ukrán és brit válogatások is szerepelnek a listán.

Facebook-esemény >>

Polska Jazz Fesztivál – A lengyel jazz új generációja az Opusban (2024. november 7-9.)

Az erős hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor nyitott szellemiségű lengyel jazz, tizenkettedik alkalommal kerül fókuszba az Opus Jazz Clubban, a Polska Jazz Fesztivál keretében. A BMC és a budapesti Lengyel Intézet által szervezett koncerteken november 7. és 9. között a lengyel jazz új generációja mutatkozik be.

Tovább a weboldalra >>

Márton-napi libafinomságok a Jardinette-ben (2024. november 8-24.)

Kisdaróczi Tamás, a Jardinette séfjének libaételeit november 8-tól egészen november 24-ig kóstolhatjátok. Ez az időszak a libás fogások különleges ízeiről és a Márton-napi hagyományokról szól! A séf egyik mesterműve a roston sült libamáj kalácspudinggal és szilvával – de ha inkább a klasszikus ropogós libacombra vagy a sóletre vágytok, azt is megtaláljátok az étlapon. Ne feledkezzetek meg a desszertről sem: náluk Buda legjobb flódniját is megkóstolhatjátok. November 8-án és 11-én este külön boros programmal és élő zenével várnak, november 21-én pedig az egyik legjobb osztrák borászat, a Domäne Wachau látogat el hozzájuk egy különleges borvacsorára. Asztalt foglalni mindenképp érdemes!

Facebook-esemény >>

Márton-nap? SIMALIBA! – Ünnep egy hétig (2024. november 8-17.)

A SIMALIBA Belvárosi Csárdában november 8. és 17. között egy teljes hétig ünnepelhetitek a Márton-napot. Érdemes lesz tehát a belvárosi Piarista utca felé venni az irányt, ahol a Márton-nap alkalmából minden fogásban igyekeznek belecsempészni az ünnepi hozzávalókat. A magyar borokkal és pálinkákkal kiteljesedő menüben olyan fogások várnak rátok többek között, mint a tárkonyos libazúzaleves, rozé libamell paszternákkrémmel és csipkebogyóval, sólet töltött libanyakkal és az elmaradhatatlan, lilakáposztával és tepsis burgonyával ölelt ropogós libacomb, ami után öröm egy szelet mennyei lúdláb torta.

Facebook-esemény >>

Bottomless Mimosa Brunch // Dobrumba (2024. november 9-10.)

Tányérodban kedvenc Dob reggelik, poharadban frissen pezsgő mimózák, méghozzá korlátlanul: korábban is szerettétek, úgyhogy most még több fogással hozzák el nektek a Bottomless Mimosa Brunchot a frissen facsart narancslé és pezsgő verhetetlen kombójával. A brunch idejére nem lesz asztalfoglalás, úgyhogy érkezzetek időben!

Facebook-esemény >>

Boldog születésnapot Budapest! // Városháza park (2024. november 15-17.)

Budapest 151. születésnapja alkalmából a Városháza park egy háromnapos ünnepi fesztivállal tölti meg a főváros szívét. Néhány ikonikus tavalyi program visszatér: idén is lesz Bulivillamos és Zsugapest, de koncertezik a Heaven Street Sevenből jól ismert Szűcs Krisztián, és saját projektjével fellép Balanyi Szilárd, a Quimby billentyűse is! November 15-én pedig megnyitja kapuit a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi vásár is.

Facebook-esemény >>

Vörösmarty Classic Xmas nyitóhétvége (2024. november 15-17.)

A főváros egyik legnépszerűbb adventi forgataga természetesen idén sem maradhat el a Vörösmarty téren. Az egészen szilveszterig tartó karácsonyi vásár gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli hangulattal fogadja vendégeit, hogy együtt hangolódhassunk az ünnepekre.

Tovább a weboldalra >>

Idén is visszatér a Bulivillamos Budapest születésnapján:

Városligeti Műjégpálya nyitóhétvége (2024. november 15-17.)

Budapest legnagyobb és egyben egyik legszebb korcsolyapályája az idei szezonban november 15-től várja a korcsolyázni vágyó kicsiket és nagyokat. A tervek szerint – természetesen az időjárás függvényében -, november harmadik hétvégéjén nyitja meg kapuit a korcsolyázni vágyók előtt a Városligeti Műjégpálya.

Tovább a weboldalra >>

Art Weekend Budapest (2024. november 29. – december 1.)

Advent első hétvégéjén kerül megrendezésre az ART WEEKEND BUDAPEST, az év utolsó nagyszabású kortárs művészeti programsorozata. A tavalyi rekordot az idei esemény biztosan túlszárnyalja, hiszen már eddig több mint 30 galéria, műterem, kiállítótér és kulturális helyszín jelezte csatlakozását az ingyenes eseményhez.

Tovább a weboldalra >>

