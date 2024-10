20+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. október 31. – november 3.)

A halloween alkalmából és a hosszú hétvégének köszönhetően még több szuper program vár benneteket Budapesten és környékén, egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2024. október 18-tól)

Október 18-tól március 2-ig újra fényárban úszik az ELTE Füvészkert, hiszen ismét beköltözik hozzájuk az Európa-szerte rendkívül népszerű Garden of Lights multimédia-kiállítás és fényshow. Ezúttal Aprajafalva törplakóival találkozhatunk, hiszen megelevenítik a legendás mese szereplőit: Törpapát, Hamit, Tréfit, Törpillát, sőt, még Hókuszpókot és Sziamiaút is. Egy biztos: szuper fotópontok és feledhetetlen élmények várnak rátok! Ha ránk hallgattok, akkor érdemes sötétedés után érkezni, hiszen akkor éri el végső pompáját a fényárban úszó tárlat.

Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuson (2024. október 25-től)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig október 25-től ismét mindenkit vár. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Frida Kahlo fotógyűjteménye // Mai Manó Ház (2024. október 18. – 2025. január 12.)

Fedezzétek fel az ikonikus mexikói festőművész életének és alkotói világának intimebb oldalát a Mai Manó Ház új időszaki kiállításán! A világot bejárt utazótárlat korábban nem publikált fényképeket mutat be, amelyek Frida Kahlo magán- és művészi életének kulisszái mögé engednek bepillantást. A fotókon keresztül megismerhetjük a művésznő kapcsolatait, szenvedéseit, küzdelmeit, valamint inspirációforrásait, amelyek meghatározták egyedülálló stílusát. A kiállítás nemcsak festőként, hanem emberként is rivaldafénybe helyezi Frida Kahlót, aki mély érzelmekkel és szenvedéllyel töltötte meg életét és alkotásait.

Tök Para Pince és tökös kísérletek a Csodák Palotájában (2024. október 26. – november 3.)

Az őszi szünetben, október 26. és november 3. között tökös kalandokkal várják a kicsiket (6 éves kortól) és a nagyokat a csillaghegyi Csodák Palotájába. Az Öveges terem előadásain a tökfejek kerülnek főszerepbe és kísérlet eszközeivé válnak a látványos bemutatókon. Az alagsorban megnyitja kapuit a Tök Para Pince, ahol a rendhagyó tökös bátorságpróbán az egész család teljesítheti a küldetéseket. A Tök Para Pince bátorságpróba 5 állomása már nagy ovisoknak is élménydús kalandot tartogat: Boszorkányos akadálypálya, etesd meg a szörnyeket!, találd ki, mi van a dobozban?, sajt deszka és zselatinos “horgászat” várja őket.

Halloween „Éjszaka a Múzeumban” // Madame Tussauds (2024. október 30-31.)

Félelem és rettegés költözik a Madame Tussauds Budapest falai közé. Október 30-án és 31-én este újra megrendezik a nagy sikerű Halloween „Éjszaka a Múzeumban” különleges programot. Ezen az estén a legkülönfélébb rémisztő alakok lepik el a produkció termeit, érdemes tehát felkészülni, mert bármikor történhet valami rémisztő! A kávézó ezeken az éjszakákon temetővé alakul, amelyet kísértetek lepnek el, és vagy három tucat csontváz díszíti majd a termeket. A tavalyi Halloween hatalmas sikert aratott az “Éjszaka a Múzeumban” programjával, amikor élőhalottak bújtak elő rejtekükből és a gyönyörű épület termei különleges dekorációt kaptak. Több száz ember élte át a vérfagyasztó élményt, amikor jóval a megszokott nyitvatartási időn túl a Madame Tussauds Budapest produkcióban ünnepelhettek. Az Éjszaka a Múzeumban program október 30-án és 31-én 19 óra és 23 óra között várja a rettegésre vágyó látogatókat. A program 16 éven felülieknek ajánlott!

Halloweeni hátborzongató buszjárat (2024. október 31. – november 2.)

A feldíszített autóbusz a város frekventáltabb vonalait járja be október 31-én, november 1-jén és november 2-án 17 órai indulással. Találkozhattok vele csütörtökön a 7-es, 130-as, 80-as, és 907-es vonalakon. Pénteken pedig a 33B, 133E, 196A, 30A és a 8E útvonalain csatangol. Szombarton pedig különlegességként retró 43-as villamospótló, 33-as és egy csonka 7-es járaton utazhatsz vele.

Día De Muertos Weekend // Tereza (2024. október 31. – november 3.)

A Terezában színes programok várnak, ahol a virágokkal díszített oltárok, az ikonikus koponyák és a gyertyafény elvezetnek Mexikó kultúrájának szívébe. Minden este egy újabb lehetőség, hogy elmélyedj a tradíciókban, és részt vegyél egy igazán különleges ünneplésben.

Magyarország 365 fotókiállítás // Városliget (2024. november 3-ig)

A Magyarország 365 fotópályázat díjazott és legjobbnak ítélt képeiből nyílt látványos szabadtéri fotókiállítás a Városligetben. A mintegy 140 fotót felvonultató tárlat anyagát 2023-ban beérkezett 44 ezer alkotásból állították össze. A grandiózus gyűjteményben profi és amatőr fotósok munkáin keresztül csodálhatjuk meg hazánk sokszínűségét, természeti szépségeit, építészetét és kulturális értékeit. A kiállítás ingyenesen megtekinthető a Városligeti Promenádon, 2024. november 3-ig.

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2024. október 31.)

Solymár Halloween Buli

Hatalmas Halloween Bulival várják a kicsiket és nagyokat a solymári Művelődési ház udvarán, október utolsó napján, 31-én, csütörtökön délután 15:30-tól. Miért a sütőtök a Halloween jelképe? Egyáltalán mit jelent ez a szó? És miért követelnek csokit a bekopogtató gyerekek? Ilyen és hasonló kérdésekre kereshetitek a választ a hazánkba is begyűrűző, egyre népszerűbb, meghonosodni látszó hagyomány kapcsán. Színes programkínálatuk a kelta tradíciókból merít.

Rémségek Kicsiny Éjszakája // Müpa Budapest

Tudtad, hogy van az évnek egy napja, amikor megnyílik az átjáró az élők és a holtak, az emberek és a varázslények, valamint a valóság és a fantázia világa között? Ez a halloween hagyománya, egy ősi ünnepé, amelyet immár harmadik alkalommal koncerttel is köszöntünk. Két évvel ezelőtt óriási sikerrel debütált a Budafoki Dohnányi Zenekar „rémséges” újítása, amely során az együttes is feleleveníti ezt az ünnepet. De nem az elüzletiesedett amerikai változatot, hanem az ősi kelta hagyományból fakadó hiedelmeket helyezik a hangverseny középpontjába. Kísértetek, zene, libabőr… ezt kínálja ez a nem mindennapi hangverseny, amelyen tánc- és megkomponált fényelemek fokozzák az összhatást. És a zenék? Félelmetesek, játékosak, katartikusak, néha populárisak. Ahogy a boszorkányokhoz, vámpírokhoz és kísértetekhez illik…

MiniPolisz Halloween buli

Október 31-én szellemes programokkal várnak minden rémüldözni vágyó kicsit és nagyot egyaránt a Minipoliszban. Töklámpás verseny, halloweeni arcfestés, kézműves foglalkozások, rémségverseny, (ahol díjazzák a család rettentő kinézetét abban az esetben lehet részt venni a versenyben, ha a család összes tagja beöltözve érkezik!), halloweeni show és tombola vár rátok!

Halloween a Kiserdőben

Tűzzsonglőrök látványos mutatványai, sötét erdő mélyén rejtőző zombik és rátok leselkedő vámpírok várnak benneteket a ferencvárosi Kiserdőben.

Halloween a Vasúttörténeti Parkban

Szellemes kézműves programok, boszorkányos arcfestés és szellemvasúttá átalakított kerti vasút vár rátok 31-én a Vasúttörténeti Parkban.

Hello Halloween

Október 31-én 16 órától tökfaragás, arcfestés és cukorvadászat vár rátok a Hello Budában.

Csillagkapu Halloween // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A belépéskor már jelmezbe öltözött csillagászok várnak, akik a színes interaktív programok között, és a korán sötétedő égbolt csillagos csodájában is elkalauzolnak titeket. Az üstökösfőző kondérjából az égi vándorok kozmikus füstje bugyog kifelé, a Spektrum Zónában pedig faragott tökfejből csap fel a misztikus fekete láng.

Halloween Party és Quiz est // Budapest Garden

Október 31-én 18 órától egy vérfagyasztóan izgalmas Halloween Party és Quiz est vár rátok a Budapest Gardenben.

Hardcore Halloween Arena // Vasúttörténeti Park

Október 31-én visszatér Közép-Európa leglátványosabb halloweeni csarnokfesztiválja. Több ezer haláli arc, minden eddiginél hátborzongatóbb dekoráció, vérfagyasztó showelemek hada és egy démoni kaszinó lidérces titkai várnak.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. november 1.)

Cinematiné x Flylow Halloween

Ezen a lidérces éjszakán egyesül majd Matinépe és a Flylow bandája és együtt lépik át a túlvilág sötét kapuját. A lemezlovas ördögök Drakulát is felkeltik sírjából, és táncra hívják a belváros boszorkányait.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. november 2.)

Random Trip Kids // Magyar Zene Háza

A Random Trip csapata a kezdetektől fogva őszintén vallja: nem mást kell a gyerekeknek előadni, legfeljebb máshogy. Ezt bizonyítva, csupa olyan zenekar szerepel ebben a sorozatban, akik amúgy felnőtteknek koncerteznek, ezúttal azonban a legfiatalabb közönség felé fordulnak, hogy zenéjüket, művészetüket számukra is érthetővé és elérhetővé tegyék. November 2-án a Random Trip életében először kifejezetten a kicsiket és családjaikat invitálják erre a különleges délelőtti eseményre, ahol az improvizációt úgy próbálják közelebb hozni a ‘jövő közönségéhez, hogy a gyerekek fantáziavilágát próbálják megeleveníteni a zene nyelvén. Koncert, zenés mesélés és közös dalírás a gyerekek bevonásával az ország legszínesebb csapatával ezen különleges alkalommal a Magyar Zene Háza újonnan útjára induló sorozatának első állomásaként.

Halloween a Póniudvarban (2024. november 2-3.)

A Piczinke Póniudvar halloweeni eseménye idén sem hagyja cserben a látogatókat. A főszereplők egy izgalmas történetbe csöppennek majd, ahol felkutathatják a kalózok aranyát és még akár Jack kapitánnyal és az aranyat őrző szellemekkel is találkozhatnak. Az interaktív mese mellett halloweeni játékokkal, tökvásárral, pónilovaglással, állatsimogatóval és természetesen finomságokkal, rengeteg mókával és kacagással is készülnek. Idén is szellemes feladatokkal és igazi tökös programmal várják a kicsiket és a nagyokat november 2-án, és 3-án! Beöltözni nem kötelező, mégis rémisztően ajánlott, hisz a jelmezben érkezőket ajándékkal jutalmazzák!

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. november 3.)

A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén // Nemzeti Táncszínház

A Duna Művészegyüttes a 65 éves jubileumi évének zárásaként mutatta be A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén című előadását, melyben a Szent Efrém közreműködésével a Duna-menti népek táncaiból és zenéiből merítkezve éneklik, illetve táncolják el a dunai ember életérzéseit, a nagy folyamhoz kötődő rítusokat. A produkció tánc- és látványbéli gazdagsága, valamint a színpadkép is különleges élményt nyújt, hiszen a Duna-menti tájegységek táncai, illetve a hatalmas folyamot és az aköré épülő szokásrendszereket egyedülálló tánc- és díszletelemekkel jelenítik meg a Nemzeti Táncszínház színpadán, legközelebb november 3-án.

Cifra Palota – Interaktív családi programok // Müpa Budapest

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc-, és meseelőadások, kreatív és képzőművészeti foglalkozások, készségfejlesztés, zenei nevelés, játékos újrahasznosítás.

Ezerszínű lombok sétája // Soroksári Botanikus Kert

November 3-án egy igazán különleges, 2,5-3 órát felölelő, őszi színekkel kísért vezetett sétát tehettek a Soroksári Botanikus Kertben. A november elejére pazar pompában fürdő arborétum látványában mindössze két hét adódik gyönyörködni, érdemes tehát megragadni az alkalmat és kikapcsolódni ebben a mesés növénygyűjteményben. A séta alkalmával a zöld vadkörte, a csipkebogyó, a galagonya és a madárbirs mellett, olyan különleges termésekkel is találkozhattok, mint a narancseperfa és a medvetalp kaktusz gyümölcse. Az őszi réteken és árnyas erdőkön barangolva a múlt elfeledett nyomai is megelevenednek.

Tyúkdráma // Jurányi Közösségi Ház

Tyúkdráma: zenés tyúkelőadás galambokkal, cicákkal, Morzsa kutyával. A darab egy újabb, egy éven át tartó írói kísérlet eredménye a Z Paradigma szerzőivel. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Szerintünk Margitka. Napi rutinjába tartozik a reggeli jóga a cicákkal, filozofálgatás Morzsával, evés, alvás. De ennyiből állna egy tyúk élete? Margitka élni szeretne, repülni, kapirgálni, és találkozni egy kakassal… de a gengsztergalambok nem könnyítik meg a dolgát.

