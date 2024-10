40+ tökéletes hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. október 9-13.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, fesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Glass of Jazz // Budapest Jazz Club (2024. október 9-10.)

Október 9-én és 10-én tárt ajtókkal várja a borok és a jazz szerelmeseit a Budapest Jazz Club. A huszadik alkalommal megrendezésre kerülő Glass of Jazz ezúttal is a legkiválóbb borokat és a hozzájuk illő legnagyszerűbb muzsikákat sorakoztatja fel ezalatt a két, felejthetetlen nap alatt.

Facebook-esemény >>

Liszt Ünnep // több helyszínen (2024. október 9-22.)

Október 9-én kezdődik, és egészen 22-éig várja az érdeklődőket a negyedik Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál. A klasszikus és kortárs zene nemzetközi sztárjai, műfajteremtő formációk és a maguk területén kiemelkedő alkotók érkeznek Budapestre, és persze a sokszínű programkínálatban ezúttal is helyet kap az irodalom és a képzőművészet is.

Weboldal >>

Őszi Margó Irodalmi Fesztivál // Nemzeti Táncszínház (2024. október 10-13.)

Október 10. és 13. között kerül megrendezésre a fővárosiak kedvenc irodalmi fesztiválja, melynek idén is a Millenárison található Nemzeti Táncszínház ad otthont. A rendezvényre elhozzák friss megjelenéseiket a legjelentősebb kortárs magyar és külföldi írók, de a könyvbemutatók mellett exkluzív dedikálások, fergeteges zenei-irodalmi programok is várják a közönséget. Természetesen a legújabb és a toplistás könyvek megvásárlására is lesz lehetőség.

Facebook-esemény >>

OktoBeerFest a Városligeti Műjégpályán (2024. október 10-13.)

Az ország méltán kedvelt sörbulija költözik október 10. és 13. között a Városligetbe. A nagykoncertek mellett számíthattok majd szemet- és ízlelőbimbókat gyönyörködtető sör- és gasztronómiai kínálatra, hatalmas sörsátorokra, literes korsókra, bajor gasztroutcára, a kicsik pedig izgalmas gyerekprogramokra.

Facebook-esemény >>

Édes Napok Budapest // Szent István tér (2024. október 10-13.)

Októberben ismét édesebbnél is édesebb napok várnak rátok Budapesten, a Bazilika előtti Szent István téren. Október 11. és 13. között, az év legédesebbnek ígérkező hétvégéjén a legjobb csokoládék és ínyencségek mellett neves cukrászdák finomságait egyaránt megkóstolhatjátok.

Facebook-esemény >>

Országos Étterem Hét // több helyszínen (2024. október 10-27.)

Az őszi Étterem Héten megkóstolhatjuk a magyar vendéglátás elitjét. Október 10. és 27. között országszerte több mint 180 kiváló étterem várja kedvező árú menüsoraikkal hazánk ínyenceit.

Asztalfoglalás >>

Pixel és folklór kiállítás // Hagyományok Háza (2024. október 10. – december 18.)

Magyar népművészet és fotográfia a 21. században alcímmel nyílik meg idén ősszel a Hagyományok Háza új időszaki kiállítása. Hogyan is dolgozik a ma fotográfusa a magyarlakta vidékeken a néphagyomány vizuális megörökítésén? Van-e továbbélő fotóművészeti tradíció vagy mindent másként tesznek a jelenkor alkotói? A fotográfiák arról tanúskodnak, létezik a népművészet, élni tud a hagyomány a 21. században is. Kéttucatnyi fotográfus emlékezetes képeit tekinthetjük meg 2024. október 10. és december 18. között, nyitvatartási időben a Hagyományok Házában.

Facebook-esemény >>

Pilea Projekt növényvásár + Simon Iddol minibuli (2024. október 11-12.)

Izgalmas szezonnyitó bulival és növényvásárral készülnek nektek október 11-én és 12-én a NOS-ban. Pénteken és szombaton a Pilea Projekt kipakolós vásárán válogathattok a szebbnél szebb növények között, pénteken 18 órától 20 óráig pedig DJ Simon Iddol táncoltat majd meg mindenkit a Kapás utcai fák alatt.

Facebook-esemény >>

Kürtőskalács Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2024. október 11-12.)

Október 11-13. között újra kürtőskalács illat lengi be a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ugyanis ismét megérkezik az év egyik leginkább várt gasztroeseménye. A fesztivál különlegessége, hogy idén a hagyományos erdélyi-magyar finomság mellett igazi kuriózummal is találkozhatnak a látogatók, ugyanis bemutatkozik a kürtőskalács litván rokonterméke, a Šakotis is. Az édességek mellett a jókedv sem marad el: koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.

Facebook-esemény >>

Haverok, buli, Meki // Nyugati téri McDonald’s (2024. október 11., 12.)

Az év végéig minden hétvégén valódi partipalotává változik a budapesti éjjelek megkerülhetetlen gyorsétterme, a nemrég újranyitott Nyugati téri McDonald’s: péntek és szombat esténként 10 és hajnal 4 között különleges fényfestéssel és élő DJ-szettekkel várják a buliba tartó vagy épp a buliból hazafelé induló vendégeket a világ legszebb McDonald’saként emlegetett egységben. A mennyezeti stukkókra vetített fényjátékban gyönyörködve a sajtburger is garantáltan jobban csúszik majd.

Őszkert 2024 // Budai Arborétum (2024. október 11-13.)

Október 11. és 13. között őszi kertészeti napok a Villányi úton! Kertészetek bel- és kültéri növénykínálata, termelők, valamint kertészeti előadások, tanácsadás, arborétumi séta, Budai Arbor Biokert látogatás, a Díszteremben bonsai-kamarakiállítás, szobanövény-kiállítás és gyerekprogram várja a látogatókat.

Facebook-esemény >>

ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2024. október 13-ig)

A minden évben nagy sikernek örvendő ARC közérzeti kiállítást idén is megrendezték az újbudai Bikás parkban. Az október 13-ig megtekinthető tárlat ezúttal is ingyenesen látogatható éjjel-nappal. A plakátkiállítást megelőző pályázatra összesen 730 alkotás érkezett, melyek egytől egyig az idei év témájára reflektáltak: A CSALÁD? A közparkban a legkreatívabb, legsokoldalúbb, legelgondolkodtatóbb plakátok között sétálhatunk idén szeptemberben is, hiszen már nem is lenne teljes az ősz ARC nélkül.

Facebook-oldal >>

Budapesti programok csütörtökön (2024. október 10.)

Szeressük egymást, gyerekek // Fesztbaum Béla Seress Rezső-estje a Mazel Tovban

Füstös, pesti kiskocsma, a sarokban öreg pianínó, mellette egy legendás előadó. Az est főszereplője a különös sorsú magyar világsláger, a Szomorú vasárnap szerzője, Seress Rezső. Dalainak és a korszak anekdotáinak segítségével megidézzük ezt a jellegzetesen pesti alakot, aki szinte soha nem hagyta el szeretett hetedik kerületét, és évtizedekig volt meghatározó szereplője a pesti éjszakának. Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztráció >>

Mondjad, Atikám! – Vecsei H. Miklós és Balla Gergely József Attila-estje // MOMkult

Mit jelent nekünk József Attila? Ismerjük az életét. Van kedvenc versünk tőle. Életszakaszainkban újra- és újraértelmezzük sorait. De ritkán gondolkozunk el azon, hogy milyen pusztító szenvedély és szeretni vágyás élt benne. „József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte” – írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit. A darab 2018 óta fut a Vígszínház repertoárján, amelynek utaztatható verziójában a Platon Karataev frontembere, Balla Gergely is szerepel.

Facebook-esemény >>

Egy fénykiállítás is szuper hétvégi program lehet:

Mester Csaba // Krimó

Minden ami a kocsmai egyszálgitárba belefér, hazai és külhoni slágerek és nemslágerek megidézése, saját dalok és fordítások – kiterjesztett házibuli alkalmi vendégművészekkel.

Facebook-esemény >>

BP DUÓ koncert // Pódium Bistro & Club

Paukovics Gergely, Pogi és Csiki Andris duója mindössze 1-2 éve alakult ki de mindig tökéletes kémiával és egyedi előadói stílusban játsszák el az ismert dalokat, feldolgozásokat, amik a régebbi beat zenéktől az energikusabb rock és alter muzsikáktól a mai pop dalokon át több stílust is felölel.

Facebook-esemény >>

IL VOLO – Visszatér Budapestre a világhírű pop-opera trió // MVM Dome

A világhírű olasz pop-opera trió, az IL VOLO október 10-én egy felejthetetlen koncerttel tér vissza Budapestre, hogy elvarázsolja a magyar közönséget. Tavaly már a Budapest Aréna is szűknek bizonyult, ezért 2024-ben az MVM Dome színpadára érkezik a három, egyedülálló hangú énekes. Piero, Ignazio és Gianluca meghódította már szinte az egész világot, szenvedélyes előadásmódjukkal és a klasszikus olasz dallamoktól a modern pop-operáig terjedő repertoárjukkal itthon is rendkívül népszerűek.

Jegyvásárlás >>

Budapesti programok pénteken (2024. október 11.)

Tartós Hullám Minifeszt: Malacka és a Tahó, Sajnosbatár, Negyvenkettő // Gödör Klub

Mintha a ’90-es és a 2000-es évek fordulóján járnánk – Almássy tér, Benczúr Klub, régi Gödör – mindenhol underground zenekarok, fesztiválok. Idézzétek fel a legendás időket az azóta is aktív Sajnosbatárral, Malacka és a Tahóval, valamint a nemrég újjáalakult Negyvenkettővel.

Facebook-esemény >>

Újzenekar a Hunniában

A zenekar a nyolcvanas, kilencvenes évek dalközpontú, alternatív rockzene hagyományait eleveníti fel, sajátosan egyedi tálalásban. Poetikus tánczene ez, ahol szó esik minden fontos dologról, ami életünkben adódhat a pálpápatéri ingatlanhelyzettől a melotonin jótékony hatásán keresztül a háttérhatalomig, Lucifertől az 5G-ig. Közreműködik, azaz koncert közben időnként verseket szaval: Peer Krisztián.

Facebook-esemény >>

Lajkó 50 // A38 Hajó

Ünnepeljük meg ennek a szédületes, egyedülálló és megismételhetetlen zenei zseninek karrierje csúcsán az ötvenedik születésnapját együtt, adjunk neki vissza abból az energiából, amelyből tőle eddig oly sokat kaptunk, lubickoljunk a végtelen kreativitás hangzásaiban, szárnyaljunk megzabolázhatatlan dallamain és tomboljunk felkorbácsoló lendületű zenei vehemenciájára!

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. október 12.)

Októberi Pátyi Pincehegyi Nyitogató

Sétálj fel a hegyre és tölts el egy kellemes délutánt a Pátyi Pincehegyen, hiszen október második szombatján ismét nyitott pincék várnak.

Facebook-esemény >>

Czakó Piac

Ősszel is folytatódik a Czakó Kert népszerű termelői piaca a Tabán legöregebb házánál, minden szombaton 8-tól 14 óráig. Fantasztikus termelők portékájából válogathattok ilyenkor, Bányai kávé és különféle gasztroprogramok kíséretében, de raclette, lángos és pelmenyi is felbukkan náluk havi rendszerességgel.

Facebook-esemény >>

Őszi-téli bolhapiac // Zsámbék

Október 12-én érdemes lesz Zsámbékra látogatni, ott is a Zsámbéki Művelődési Házban látogatást tenni, ahol ezen a napon őszi-téli bolhapiaccal várják az érdeklődőket. Lesz itt minden, ami felnőtt- és gyerekdivat, háztartás, szabadidő, mindez sok kedves eladóval, szeretettel és vidám hangulattal megkoronázva.

Tovább az eseményre >>

ReMarket Közösségi Bolhapiac a Hengermalomban

Új helyszínen jelentkezik október 12-én sokak kedvenc közösségi bolhapiaca, a ReMarket. A piac ezen a napon néhány percnyire csupán a már megszokott helyszíntől, a Hengermalom épületében kerül megrendezésre, ahol a retro, vintage, népi, ipari, antik bútorok mellet izgalmas programokra, közösségi és szakmai eseményekre is számíthattok.

Tovább az eseményre >>

Bolhapiac // Marczibányi téri Művelődési Központ

Bolhapiaccal és lemezbörzével várják október 12-én a Marczibányi téri Művelődési Központba a lelkes kincsvadászokat. Nagyszerű program mindazoknak, akik ezen a szombati napon szeretnének régi kincsek között keresgélni, nézelődni és bogarászni.

Tovább az eseményre >>

PONT Fesztivál // Nemzeti Múzeum

Október 12-én Törökország kultúrájának különleges hagyományai mutatkoznak be a Nemzeti Múzeum kertjében: azok a török tradíciók a mesemondástól az ebruig, a papírdíszítés művészetéig, melyeket az UNESCO is jegyez. Az egynapos, ingyenes török körutazásba minden korosztály bekapcsolódhat. Napközben előadásokkal, workshopokkal és gyerekprogramokkal, este pedig az anatóliai pszichedélia magyar és török képviselőinek koncertjeivel várják az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

Kilenc titok a Rákóczi úton – vezetett séta

Október 12-én a Korzózz Velünk! csapata a Rákóczi út nem kevesebb, mint 9 izgalmas titkáról rántja le a leplet. A 2,5 órát felölelő program alkalmával a Rákóczi út érdekes, titokzatos és egyben rejtélyes oldalát ismerhetitek meg, a sokat megélt épületek legendáiból kaphattok némi ízelítőt. Kevesen gondolnák csak, mennyi titok húzódik a zárt ajtók és kapuk mögött, pedig az utca különös toronyházat, mesebeli szállodát, elátkozott telket és láthatatlan templomot egyaránt rejt.

Tovább az eseményre >>

Mesék és növények – vezetett séta a Füvészkertben

Október 12-én, szombaton a mesék és növények, de legfőképp a növényes népmesék kerülnek főszerepbe a Füvészkert vezetett sétáján. A kétórás programon ti is rácsodálkozhattok, mennyi népmesénket szövik át a növények, legyen az egy szóló szőlő, égig érő paszuly vagy épp maga a rátóti csikótojás. Tudásmorzsákkal, mesékkel és botanikai tudással is gazdagodva térhettek haza a jóleső séta után, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt sok érdekességet tartogat.

Tovább az eseményre >>

Zenélő Falak – hangzó emléktáblák felavatása sétáló villámkoncertekkel

Október 12-én egy performatív séta során bemutatásra és átadásra kerülnek a Zenélő Falak program keretében kiválasztott műalkotás, hét VII. kerületi helyszínen. A villámkoncertekkel megspékelt avatóünnepség 16 órakor indul a K11 Művészeti és Kulturális Központtól.

Facebook-esemény >>

Shakespeare-szonettek // MáraiKult

Kortárs zenei közegbe ülteti át Shakespeare örökérvényű szonettjeit a WH, melynek tagjai Dagadu Veronika Sena, Márkos Albert, Gryllus Samu, G. Szabó Hunor és Varga Vince. A műfaji határokon átívelő koncertre a MáraiKultban kerül sor október 12-én, este 7 órakor.

Facebook-esemény >>

Apertúra – Az ítélet: halál

A Leonid Andrejev „A hét akasztott ember története” című elbeszélésből készült színpadi adaptáció aktuálisabb nem is lehetne. A történet szereplői kisemberek, a társadalom különböző rétegeiből. Saját kilátástalan helyzetükből kifolyólag, elkeseredettségükben más kiutat nem látnak, minthogy egy merényletet terveznek a miniszter ellen. Az akciót a titkos rendőrség lefüleli. Milyen sorsra számíthat egy, a hatalom által hazaárulónak kikiáltott állampolgár? Csakis a legbrutálisabb megtorlásra.

Facebook-esemény >>

Csólolom és Kula koncert az A38-on

A Csókolom Zenekar története az 1990-es évek elején indult. A zenekar frontembere Ujj Zsuzsi, aki nem hétköznapi szövegeivel és visszafogott stílusával mindenképpen nyomot hagy maga után. A zenekar másik meghatározó személye, a sokat próbált legendás gitáros, a zenekar vezetője a Spenót. Több mint harminc éve együtt nyomják. Már izzítják a szerszámokat. Lesz sírás-rívás, öröm, kacagás, pörgés-hörgés, zene-tánc.

Facebook-esemény >>

Kobuci Szezonzáró Buli

Október 12-én zár a Kobuci Kert, menjetek és ünnepeljétek együtt az idei szabadtéri koncertszezont. Felvonul a teljes magyar alterzenei arzenál, kinyitják az utolsó pálinkákat, borokat és csapra verik az utolsó söröshordókat is.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. október 13.)

Wekerlei bolhapiac és kézműves vásár

Október 13-án a Wekerlei Kispiac sem nélkülözi majd a pezsgést és nyüzsgést, 9 és 13 óra között ugyanis megrendezésre kerül a hagyományos bolhapiac és kézműves vásár. Ezen az igazán őszi alkalmon is számíthattok könyvekre, játékokra, konyhai eszközökre, ruhákra, ékszerekre és ritka kincsekre.

Tovább az eseményre >>

Bolhapiac // Tündérkert, Molnár-sziget

A soroksári Molnár-sziget Tündérkertjében októberben sem maradtok bolhapiac nélkül. Sőt mi több, két alkalommal is lesz lehetőségetek portékákat árulni és kincseket keresni. Az október 13-i alkalmat követően október 27-én kerül sor a következő bolhapiacra, mely halloweeni hangulatban telik majd.

Tovább az eseményre >>

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér

Októberben sem maradunk terézvárosi lom-mentő bolhapiac nélkül, érdemes tehát október 13-át szabaddá tenni. A hónap második vasárnapján a Hunyadi tér szabadtéri asztalai kincsekkel, kacatokkal, kiváló minőségű lim-lomokkal telnek meg, hogy új otthonra és új gazdára találhassanak a lelkes kincskeresők körében.

Tovább az eseményre >>

WAMP DESIGN 18. születésnapi vásár // Eiffel Műhelyház

Idén lett 18 éves a WAMP, amit szeretnének méltóképpen megünnepelni, így az október 13-ai design vásár egy születésnapi vásár lesz. Éppen ezért a szokásos árusokon túl az eseményen kerekasztal-beszélgetésekkel, divatbemutatóval, workshopokkal, tombolával és Food Truck Show kitelepülőkkel készülnek nektek.

Facebook-esemény >>

Családi nap a Budavári Lovardában

Október 13-án 10:30 és 17 óra között izgalmas programokkal várják a Budai Várban található Hunyadi-udvarba látogató családokat. A családi nap keretében ingyenes programokkal töltődhettek fel és merülhettek el a gasztronómiai élvezetekben.

Facebook-esemény >>

A Hengermalom története – vezetett séta Pálfy Sándorral

Október 13-án egy nem mindennapi épület nyitja meg kapuit a nagyérdemű előtt. A Valyo – Város és folyó egyesület legújabb projektjében a Budai Hengermalom elhagyatott tereit tölti meg újra élettel és programokkal, ennek apropóján pedig vezetett sétán leshetünk be az épület történetének kulisszái mögé. Budapest nagyobb malmainak egyik utolsó szószólója, a fővárosi ipartörténet egyik nagymúltú épületének falai között Pálfy Sándor kalauzolja majd a résztvevőket másfél órán át. A sétára előzetesen regisztrálni az eseménynél található linken tudtok.

Tovább az eseményre >>