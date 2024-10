Jön az ősz kedvenc gasztrofesztiválja: Három napon át kürtőskalácsillat lengi be a Fővárosi Állatkertet

Idén immár 11. alkalommal rendezik meg az ősz legjobban várt gasztroeseményét, a Kürtőskalács Fesztivált, amely október 11. és 13. között ínycsiklandó illattal lengi be a Fővárosi Állatkertet.

A fesztivál különlegessége, hogy az Állatkert teljes területére kiterjed, sőt, idén már a Biodóm egyes részeit is meglátogathatjátok. Az elmúlt évekhez képest tizenkettőre bővül a különböző kürtősstandok száma, ráadásul nyílik egy Kürtős Fondülde is, ahol a felszeletelt kürtőskalács-karikákat tunkolhatjátok mennyei ízesítésű mártogatósokba.

A hagyományos kürtőskalácsok mellett most is terítékre kerülnek az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda desszertkülönlegességei, kaphatók lesznek az Ízbombák és a KürtősBON-variációk. Természetesen most sem feledkeznek meg az ételintoleranciával élőkről; glutén-, tej- és tojásmentes, vegán kalácsra is számíthattok.

A fesztiválon bemutatkozik a kürtőskalács litván testvérterméke is, a Sakotis, amely szintén parázs fölött, fahengeren készül, annyi különbséggel, hogy a litvánok a rúdra rácsurgatják a tésztát, és a kürtőskaláccsal ellentétben órákon át sütik.

Az ízlelőbimbóitok kényeztetését követően a kalóriákat ledolgozhatjátok az Állatkert bebarangolása közben. Számos állatos élményprogram várja a családokat, amihez a Biodómhoz tartozó szabadtéri kifutókat is megnyitják, így a látogatható terület 1 hektárral növekszik a hétvégén.

Színpadi programokból sem lesz hiány, 6 helyszínen kínálnak majd színes zenei és gyerekprogramokat, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére való szórakozást.

Lesz ,,Csináld magad!” stand, ,,Légyott” programok, arcfestés, mesemondók, kézműves foglalkozások, ,,Kürtipédia” kvízjáték, és többek között zenélni fog Kollányi Zsuzsi, Mehringer Marci és Jász Andris, de itt lesz Vecsei H. Miklós és Lóci egy improvizációs előadással is.

A teljes programkínálatot és az esemény térképét megtaláljátok a Kürtőskalács Fesztivál Facebook-oldalán.

Szemezgessetek októberi fesztiválkalauzunkból: