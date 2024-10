11 szenzációs őszi fesztivál Budapesten 2024 októberében

Az ősz második felében sem maradunk események nélkül, hiszen izgalmasabbnál izgalmasabb kulturális rendezvények és gasztroprogramok színesítik a szürke és borongós napokat.

Járdafesztivál a Népszínház utcában (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án ismét a programoké a főszerep a Népszínház utcában! A hétvége során rengeteg koncertet élvezhetünk, emellett pedig felfedezhetjük Budapest legcsípősebb szakaszát: indiai, pakisztán, afgán, kínai, afrikai és magyar konyhák különlegességei várnak. Mindezek mellett a Kelet-Nyugati Alkotóműhely művészei több gyerek- és felnőtt előadással készülnek, a Useless Galeri kurátorkollektíva képzőművészei pedig belakják az utca tereit.

Facebook-esemény >>

100. Food Truck Show // Vámház körút (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án az elmúlt 10 év minden közönségkedvenc autója, a szakmai elismerések tulajdonosai és valamennyi díjazott food truck kitelepül régi és új ízeivel a Kálvin tér és a Szabadság híd pesti hídfője közötti területre. Az ingyenes, gyerek- és kutyabarát fesztiválon a hazai street food krémjének finomságait kóstolhatjátok meg, emellett workshopok keretében megtudhatjátok, hogy hogyan alakult át az utcakaja az elmúlt 10 év alatt.

Facebook-esemény >>

Budai Utcazene Fesztivál // Fény utcai Piac (2024. október 5-6.)

A zene és a gasztronómia szerelmeseinek nem kell tovább keresgélniük a tökéletes hétvégi programot, ugyanis október 5-6-án kerül megrendezésre az I. Budai Utcazene Fesztivál a Fény Utcai Piacon. A rendezvény nem csupán egy fesztivál, hanem egy izgalmas verseny is, ahol a legtehetségesebb utcazenészek mérhetik össze tudásukat. A fesztivál ideje alatt streetfood kocsik kínálnak majd ínycsiklandó ételeket, október 6-án pedig idén utoljára a Makers’ Market elhozza a legtehetségesebb hazai alkotókat.

Facebook-esemény >>

Liszt Ünnep // több helyszínen (2024. október 9-22.)

Október 9-én kezdődik, és egészen 22-éig várja az érdeklődőket a negyedik Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál. A klasszikus és kortárs zene nemzetközi sztárjai, műfajteremtő formációk és a maguk területén kiemelkedő alkotók érkeznek Budapestre, és persze a sokszínű programkínálatban ezúttal is helyet kap az irodalom és a képzőművészet is.

Részletes program >>

Őszi Margó Irodalmi Fesztivál // Nemzeti Táncszínház (2024. október 10-13.)

Október 10. és 13. között kerül megrendezésre a fővárosiak kedvenc irodalmi fesztiválja, melynek idén is a Millenárison található Nemzeti Táncszínház ad otthont. A rendezvényre elhozzák friss megjelenéseiket a legjelentősebb kortárs magyar és külföldi írók, de a könyvbemutatók mellett exkluzív dedikálások, fergeteges zenei-irodalmi programok is várják a közönséget. Természetesen a legújabb és a toplistás könyvek megvásárlására is lesz lehetőség. Az Őszi Margó a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében valósul meg.

Facebook-esemény >>

Kürtőskalács Fesztivál // Fővárosi Állatkert (2024. október 11-13.)

Október 11-13. között újra kürtőskalács illat lengi be a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ugyanis ismét megérkezik az év egyik leginkább várt gasztroeseménye. A fesztivál különlegessége, hogy idén a hagyományos erdélyi-magyar finomság mellett igazi kuriózummal is találkozhatnak a látogatók, ugyanis bemutatkozik a kürtőskalács litván rokonterméke, a Šakotis is. Az édességek mellett a jókedv sem marad el: koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.

Még több infó >>

Jótékonysági Palacsinta Fesztivál // Margitsziget (2024. október 12.)

Október 12-én egész napos, jótékonysági palacsintafesztiválnak lesz otthona a főváros. A méltán népszerű gasztrofesztiválon a legkülönfélébb ízesítésű, hagyományos és gluténmentes palacsinták mellett a gyerekeket izgalmas programokkal, a felnőtteket tánccal és bemutatókkal várják.

Facebook-esemény >>

PONT Fesztivál // Múzeumkert (2024. október 12.)

Október 12-én Törökország kultúrájának különleges hagyományai mutatkoznak be a Nemzeti Múzeum kertjében: azok a török tradíciók a mesemondástól az ebruig, a papírdíszítés művészetéig, melyeket az UNESCO is jegyez. Az egynapos, ingyenes török körutazásba minden korosztály bekapcsolódhat. Napközben előadásokkal, workshopokkal és gyerekprogramokkal, este pedig az anatóliai pszichedélia magyar és török képviselőinek koncertjeivel várják az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

Soroksári Művészeti Fesztivál // Táncsics Mihály Művelődési Ház (2024. október 15-19.)

Október 15. és 19. között majdnem egy héten át várja vendégeit a Soroksári Művészeti Fesztivál, aminek keretében számos helyszínen élvezhetjük a művészet különböző műfajait. A kínálatban szerepelnek izgalmas kiállítások, egy nem mindennapi tárlatvezetés, komolyzenei hangversenyek és könnyűzenei koncertek, melyek között garantáltan mindenki megtalálja a neki tetsző programot.

Facebook-esemény >>

Lumina Park: Mesebeli Filmfesztivál // Palatinus (2024. október 18-tól)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig október 18-tól ismét mindenkit vár. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Facebook-esemény >>

Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál // Műhelytér (2024. október 27-ig)

Szeptember 27-től egy hónapon keresztül látogatható Budapesten a VII. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál, amely tíz ország alkotóinak több mint 260 makettjét mutatja be. A kiállítók között befutott építészek, hallgatók, gyerekek és amatőr makettezők is szerepelnek. A Makettfesztivál október 27-ig, szerdától vasárnapig 10:00–18:00 között ingyenesen látogatható a MÉM MDK Műhelyterében (VII. Budapest, Bajza utca 10.) a Walter Rózsi-villában váltott ingyenes belépőjeggyel.

Facebook-esemény >>

