40+ kihagyhatatan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. szeptember 25-29.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, fesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Lujza Fesztivál // Józsefváros (2024. szeptember 25-28.)

Izgalmas és cines workhopokkal, közösségi programokkal vár a Mira Interkulturális Közösség hetedik éve megrendezésre kerülő fesztiválja, a Lujza Fesztivál! A fesztivál célja, hogy bemutassa a közösség munkáját és még több helyi lakót érjen el. Csatlakozzatok a 4 tematikus naphoz szeptember 25 és 28 között, amelyek mindenki számára kínálnak valami izgalmasat.

Facebook-esemény >>

Újbuda Jazz Fesztivál // Fonó Budai Zeneház (2024. szeptember 26-28.)

A jazz szerelmeseit hívja felejthetetlen kikapcsolódásra a 19. Újbuda Jazz Fesztivál, melyet idén a Fonóban rendeznek meg. Szeptember 26-28. között, három napon át élvezhetjük a hazai jazzszíntér sokszínű képviselőinek koncertjeit, Dresch Mihálytól a Subtonesig.

Weboldal >>

PesText // több helyszínen (2024. szeptember 26-28.)

Felemelő beszélgetésekkel, felolvasásokkal, szakmai workshopokkal, koncertekkel és kiállításokkal várja az érdeklődőket szeptember 26-tól 28-ig a Pestext Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál. Az immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő esemény apropóján ismét a nemzetközi irodalmi szcéna legizgalmasabb szereplőit köszönthetjük a fővárosban. A vendégekkel két budapesti helyszínen, a Három Hollóban és a Marczibányi Téri Művelődési Központban találkozhatnak az irodalomkedvelők. A programok látogatása ingyenes, ne maradjatok le!

Facebook-esemény >>

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Millenáris (2024. szeptember 26-29.)

Szeptember 26-29. között rendezik meg a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Millenárison. A díszvendég-ország Franciaország lesz, de a francia alkotók mellett Jón Kalman Stefánsson izlandi íróval is találkozhatunk a fesztiválon. Kiállítás és könyvvásár is várja az érdeklődőket.

Weboldal >>

TEX-MEX FESTIVÁL // TEREZA (2024. szeptember 26-29.)

Szeptember utolsó hétvégéjén a Tex-Mex város visszatér a Terezába és ismét egy izgalmas gasztro kalandozásra csábít mindenkit. A fesztiválon színgazdag ételek, friss zöldségek és fűszeres pácolt húsok kavalkádja és persze az elmaradhatatlan tortillák várják az éhesszájúakat. Az autentikus ízek mellett az élő zenével és izgalmas programokkal igazi karneváli hangulatra számíthattok.

Facebook-esemény >>

Eleven Ősz // Bartók Béla út (2024. szeptember 27-28.)

Idén is színes programcsokorral és egyedi installációkkal készül feledtetni a mindennapok gondjait, s egyben lenyűgözni látogatóit a Bartók Béla Boulevard évről évre jelentkező, nagy sikerű kulturális fesztiválja, az Eleven Ősz. Szeptember 27-28. között minden lehetőség adott lesz kreatív energiáitok kiélésére, hiszen sok-sok képzőművészeti program, kiállítás, előadás és izgalmas beszélgetés részesei lehettek Újbuda állandóan nyüzsgő utcájának több helyszínén, a Szent Gellért tértől, a Gárdonyi téren át a Feneketlen-tóig tartó szakaszon.

Facebook-esemény >>

Kutatók Éjszakája // több helyszínen (2024. szeptember 27-28.)

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén szeptember 27. és 28. között lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és játékos programokon keresztül. A rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára.

Facebook-esemény >>

Hoptoberfest 2024 // HopTop Brewery (2024. szeptember 27-29.)

Szeptember 27. és 29. között egyedülálló élmény keretében kóstolhattok bele ezúttal is a kraft sörök világába a Maglódi úton található HopTop sörfőzdében, ahol a sörök mellett a gasztronómia és a maradéktalan kikapcsolódás is fontos szerepet kap. Szeptember utolsó hétvégéjén többek között közel 30-féle csapolt sör, családbarát programok és ingyenes sörgyártúrák várnak rátok.

Facebook-esemény >>

X. Oktoberfest Budapest (2024. szeptember 27. – október 6.)

Kerek évfordulót ünnepel idén sokak kedvenc fővárosi sörfesztiválja, mely minden ízében és zamatában megidézi az Oktoberfest hangulatát. Szeptember 27. és 29., valamint október 4. és 6. között nem kell majd Münchenbe utaznotok, ha átadnátok magatokat a csapolt sörök és a finom falatok élményének. A sörkerti hangulat a főváros több pontján is elégedett mosolyt csal majd az érdeklődők arcára az Erzsébet tértől egészen a Budai Várig.

Tovább az eseményre >>

HATÁRTALAN NAP koncertsorozat – rendhagyó városi séták a Soharózával és Grisnik Petrával // Naplás-tó, Rókahegy (2024. szeptember 28-29.)

Napfelkeltébe vezető koncertsétákat tart a Soharóza kórus Budapest közkedvelt kilátóinál. A pirkadatkor induló kirándulások idegenvezetője Grisnik Petra színművész, akinek meséihez a Soharóza énekesei teremtenek különleges zenei aláfestést. A Határtalan Nap túrák mindegyike frissítő kihívás és garantáltan egyedülálló koncertélmény kalandkeresőknek, természetbarátoknak és zenei izgalmakra vágyóknak egyaránt.

Facebook-esemény (Naplás-tó) >>

Facebook-esemény (Rókahegy) >>

eSzínház Fesztivál ’24 (2024. szeptember 20-29.)

2024. szeptember 20-án, pénteken 19 órától nyitja meg kapuit negyedik alkalommal az ország egyetlen online színházi találkozója, az eSzínház Fesztivál. A nézők találkozhatnak többek között az Örkény Színház, a Csiky Gergely-színház (Temesvár), a Vígszínház, a Katona József Színház, a Szegedi Nemzeti Színház, a Madách Színház, a Radnóti Miklós Színház, az Exit Generáció vagy épp a KultBazaar Egyesület előadásaival. A legjobb darabokat és alakításokat szakmai zsűri díjazza, továbbá az Art is Business, a Könyves Magazin, a Papageno és a radiocafé különdíjai is átadásra kerülnek. A Közönségdíjról kizárólag a nézők döntenek szavazataikkal. Két online, ingyenes szakmai beszélgetés is kíséri a programot; az élő eredményhirdetésre szeptember 29-én, vasárnap 19 órától kerül sor.

Facebook-esemény >>

World Press Photo // Biodóm (2024. szeptember 20. – október 27.)

Idén szeptember 20-tól október 27-ig, a hét minden napján megnézhetik az érdeklődők az elmúlt egy év legkiválóbb sajtófotóit a World Press Photo kiállításán, amely ezúttal új helyszínen, a Fővárosi Állatkert mellett található Biodóm aulájában várja látogatóit. A kiállítás a világ legjobb és legfontosabb sajtófotóit és dokumentarista fényképeit mutatja be, amelyek arra ösztönzi a nézőket, hogy lépjenek ki a hírciklusból, és kritikusan gondolkodjanak a világ fontos témáiról.

Weboldal >>

Zsinagógák Hete // több helyszínen (2024. szeptember 19. – október 7.)

Az elmúlt évekhez hasonló, nagyszabású programokkal és számos különlegességgel kerül megrendezésre idén is a Zsinagógák Hete. A vidéki helyszíneket is magába foglaló rendezvénysorozat idején az érdeklődők ismét betekintést nyerhetnek a hazai zsidó közösség életébe és megismerhetik közösségi tereket.

Bővebb infó >>

ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2024. szeptember 13. – október 13.)

Ismét megrendezik a minden évben nagy sikernek örvendő ARC közérzeti kiállítást az újbudai Bikás parkban. A tervezetten szeptember 13-tól egy hónapon keresztül megtekinthető tárlat ezúttal is ingyenesen látogatható éjjel-nappal. A plakátkiállítást megelőző pályázatra összesen 730 alkotás érkezett, melyek egytől egyig az idei év témájára reflektáltak: A CSALÁD? A közparkban a legkreatívabb, legsokoldalúbb, legelgondolkodtatóbb plakátok között sétálhatunk idén szeptemberben is, hiszen már nem is lenne teljes az ősz ARC nélkül.

Facebook-oldal >>

Budapesti programok szerdán (2024. szeptember 25.)

Tenger alatt az ég – Kamondy Imre képei finisszázs // FSZEK Török utcai Könyvtár

Kamondy Imre Tenger alatt az ég c. kiállításának záróeseménye élő zenével.

Facebook-esemény >>

Ripoff Raskolnikov Band – Twilight Tales Bakelit Release // KOBUCI

Ezen a napon jelenik meg a Ripoff Raskolnikov Band legújabb albuma, a Twilight Tales bakeliten limitált példányszámban. Ha biztosan szeretnél belőle, menj el a Kobuciba, a koncert után dedikáltatni is lesz lehetőséged.

Facebook-esemény >>

Vázsonyi János & David Cooper koncert // Amy

Django Reinhardt roma származású dzsesszgitáros, az európai dzsessz kiemelkedő alakja, műfajteremtő újítója volt, akinek a szelleme – de legalábbis a zenéje biztosan – szeptember 25-én visszatér közénk egy estére. Ezen az estén Vázsonyi János és David Cooper teremtenek különleges hangulatot az Amyben.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2024. szeptember 26.)

Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól // Turbina

Cseh Tamás és Bereményi Géza dalait a Vodku fiai játsszák két részletben, rövid szünettel.

Facebook-esemény >>

Szeder 10. születésnapi koncert // Várkert Bazár

Szeder, a Junior Artisjus díjas dalszerző-énekesnő 2014 óta egyedi színfoltja a hazai könnyűzenei életnek. Sajátos nézőpontjával próbálja vidámmá varázsolni a mindennapokat az apró hétköznapi csodákkal, humorral, fantáziával. Ezen az estén jóbarátai, zenész kollégái közreműködésével visszarepülhetünk az időben és végig kísérhetjük az elmúlt évek munkásságát, fordulatait a dalokon keresztül.

Facebook-esemény >>

Zongorista Találkozó – boogie-woogie piano show // Muzikum

Különleges és kifejezetten alkalmi zenei formációként már több, mint húsz éve koncertezik a Zongorista Találkozó. A már színpadképében is egyedülállónak számító produkcióban három zongorista boogie-woogie párbaját hallhatja a közönség, a New Orleans blues műfaj nyomdokain haladva, tökéletesen rezonáló dobkísérettel. A koncerteket gyakorta felkeresik profi boogie táncosok, így a koncerttér egyben táncparketté is válhat. Az izgalmas előadás különleges koncertélménnyel párosul egy lendületes élő show keretein belül.

Facebook-esemény >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 27.)

Hari Drama & Shakar Trio // Városháza pop-up park

A Városháza pop-up parkban szeptember 27-én a világzenéé a főszerep. Érkezik a Hari Drama és a Shakar Trio, akik most a főváros szívében táncoltatnak meg benneteket.

Facebook-esemény >>

Lajkó 50! // A38

Lajkó Félix, a kortárs magyar és nemzetközi zenei élet kiemelkedő alakja, idén ünnepli 50. születésnapját. Ennek apropóján a vajdasági származású hegedű- és citeravirtuóz a Kurina duóval jubileumi koncertsorozatba kezd, melynek első állomása szeptember 27-én az A38 Hajó lesz.

Facebook-esemény >>

További szuper hétvégi programok Budapesten:

Rühös Foxi // Marczi

A Rühös Foxi zenekar a II. kerületi Fondue Bárban alakult Szűcs Krisztián (ex-HS7, Budapest Bár, Szűcs), Baksa-Soós Attila (Wake Up 1230) és Horváth Kristóf (Esti Kornél) által, akikhez néhány héttel később csatlakozott Vazul Császár (VHK). A zenekart a tagok számos ki- és visszalépései miatt a legfeloszlóbb magyar zenekarnak tartják. A Foxok a Marczibányi térre egyenesen a Budapest Parkból, és az azt követő fesztiválokról érkeznek.

Facebook-esemény >>

Quimby, vendég: Zóra // Budapest Park

Az ország egyik első számú koncertzenekara tolja tovább a rock n’ rollt a szabad ég alatt.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 28.)

Garázsvásár // Budafoki Szomszédok Piaca

Szeptember 28-án, szombaton a Budafoki Szomszédok Piaca árusokkal és mesés portékákkal telik meg. A 9 és 13 óra között megrendezésre kerülő garázsvásáron és bolhapiacon helyi lakosoktól lesz lehetőségetek vásárolni minden olyan holmit, ami másnak kincs.

Tovább az eseményre >>

Street Training Budapest 2024

A Street Training egy tanulási fesztivál a szabadban. Közösségi, mindenki számára nyitott, ingyenes rendezvény. Profi trénerek másfél órás minitréningeket tartanak 2-3 idősávban, a tanárok pedig élményórákat. Részt vehet bárki, aki kíváncsi, szeret új dolgokat kipróbálni, nyitott egy csoportos tanulási kalandra, már elmúlt 14 és még nemmúlt el 114 éves.

Facebook-esemény >>

civilÍZáció 2024 // Páty

Borok, ételek, irodalmi barangolások, koncertek, DJ-k – várnak titeket is Páty legnagyobb közösségi eseményén.

Részletes program >>

Pincétől a padlásig: vendégségben Róth Miksánál – épülettörténeti séta

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény Róth Miksa világhírű iparművész egykori otthonában működik, a VII. kerületi Nefelejcs utcában. Az épülettörténeti séta során megismerkedhettek a mester mindennapjaival, cserfes szolgálóival, házias feleségével, és bejárhatjátok az épületet pincétől a padlásig, hogy választ kapjatok a legfontosabb kérdésre: hány titkot őrizhetnek egy múzeum falai?

Facebook-esemény >>

Terülj, terülj asztalka // Veresegyházi Medveotthon

Terülj, terülj asztalka címmel Misu és Mosi, a két bájos mosómedve, valamint Frédi, Roxi és Rozi, az elbűvölő ormányos medvék várnak mindenkit egy felejthetetlen és interaktív táplálkozási bemutatóra.

Facebook-esemény >>

Be Massive Horizon Party x Cinema Hall & Budapest Calling x Day Party // Margitszigeti Színház

Légy te a főszereplő a Live színházban! A dj pultot a színpad közepén helyezik el, ti pedig körbetáncolhatjátok fellépőket ezen a szuper nyárzáró szabadtéri rendezvényen.

Facebook-esemény >>

Törzsi tánc: Korai Electric + Chillum trió + Dj GLMB // Dömörkapu Rengeteg, Szentendre

Egy óriási őszi táncra hív a Rengeteg.

Tovább az eseményre >>

Óbudai Underground Kulturális Minifesztivál

Hiánypótló egynapos rendezvénnyel jelentkezik szeptember 28-án az Esernyős, amely a zenei és alkotóművészeti programokat freestyle sportpárbajjal és graffiti versennyel fejeli meg. Az Óbudai Underground Kulturális Minifesztivál alkalmával két színpadot vesznek birtokba a műfaj ismert képviselői, és a szervezők elektronikus zenei workshopokra is hívják a résztvevőket. Az óbudai graffitifalnál megrendezendő fesztiválon 15 művész alkotási folyamatába nyerhettek betekintést, és élőben drukkolhattok a Street Workout atlétáinak megmérettetésén.

Facebook-esemény >>

Verbunk Napja // Hagyományok Háza

Idén szeptember 28-án 4. alkalommal rendezik meg a Verbunk Napját, amelyen a Kárpát-medencében több száz táncos járja a legszebb verbunkokat. A nap a Hagyományok Házában zárul nagyszabású gálaműsorral, ahol 8-tól 88 évesig minden korosztály felvonul az amatőr táncostól a hivatásos előadóművészekig.

Weboldal >>

Kiszakadás – Ilauszky Tamás kiállítása // Libella Kávézó

A Kiszakadás című kiállítás Ilauszky Tamás szobrász-restaurátor művész tusfestészetébe ad betekintést. Ilauszky évek óta kísérletezik a szobrászat, a számára otthonos kőmunkák elanyagtalanításával, a formák képekké transzformálásával.

Facebook-esemény >>

All Machines Will Fail // Turbina

Az All Machines Will Fail első lemeze And We címmel tavaly februárban jelent meg. Most visszatérnek a debütálás helyszínére: ezen az estén a Tubinában mutatják be a második lemezüket. Mohácsi Mátyás (basszusgitár), Kocsis Máté (dob) és iamyank (gitár) trióját általában lassúnak, sötétnek, rituálisnak, atmoszférikusnak, post rocknak, post metalnak, szertartásnak írják le azok akik élőben látták a zenekart.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 29.)

Magyar népmese napja a Pénzmúzeumban

Izgalmas programokkal várják a kicsiket és nagyokat: lesz boszorkánykonyha a bábszínházban, bepillanthattok Baltazár, a nyúlkirály birodalmába, és szorgos kezek fakanálbábokat készíthetnek.

Facebook-esemény >>

Családi vasárnap a Millennium Házában | A természet titkai

Szeptember 29-én 10 órától családi vasárnap kerekedik a városligeti Millennium Házában. A programsorozat soron következő alkalmán az érzékszervek kerülnek főszerepbe, ahol a család apraja-nagyja, olyan kérdésekre keresheti a választ mint, hogy tudnak-e sétálni a fák, látni, hallani és kommunikálni a növények és hogy miben különböznek az állatok érzékszervei az emberekétől?

Tovább az eseményre >>

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Szeptember 29-én szombaton, ha Budapesten keresnétek inkább az őszi ruhatáratokhoz inspirációt, vegyétek az irányt az ELTE Lágymányosi Campusa felé. A Gömb Aulában berendezkedett Gardrób Közösségi Vásáron minden kiegészítőt, szezonális ruhát, cipőt megtaláltok majd, ami a gardróbotok sztárja lesz az őszi szezonban.

Tovább az eseményre >>

A Kávé Napja // Akvárium Klub

Idén már 12. alkalommal ünnepelhetjük együtt a Kávé Napját, idén szeptember 29-én, az Akváriumban. Számos izgalmas programmal, előadásokkal, kiállítókkal, exkluzív Tasting Table-kóstolókkal, latteart-versennyel és a megszokott remek hangulattal várják a kávé szerelmeseit ezen a szép őszi napon.

Facebook-esemény >>

The Acoustic Manual Techno Party // Városliget

Szokatlan techno buli, ahol a gépeket hangszerek helyettesítik, a DJ-ket pedig jazz zenészek váltják fel. Ezúttal még szokatlanabb: egy park közepén.

Facebook-esemény >>

A birodalom visszavág – eredeti mozis változat // Bem Mozi

A legendás eredeti trilógia harmadik része kerül mozivászonra a Bemben az első magyar szinkronnal.

Facebook-esemény >>