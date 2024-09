Autentikus bajor hangulattal és sörkülönlegességekkel vár a Hoptoberfest szeptember végén

A gasztronómiai ínyencségek mellett zenei élményekből sem lesz hiány a Hoptoberfest ideje alatt, melyről a Melody Maker popzenekar, a rockabilly stílusú Tom White and the Mad Circus, a klasszikus októberfesztes hangulatról pedig sramlizenekar gondoskodik majd.

Szeptember 27. és 29. között egyedülálló élmény keretében kóstolhattok bele ezúttal is a kraft sörök világába a Maglódi úton található HopTop sörfőzdében, ahol a sörök mellett a gasztronómia és a maradéktalan kikapcsolódás is fontos szerepet kap.

