20+ sokszínű hétvégi program Budapesten szürke, esős időre – 2024. szeptember 13-15.

Péntektől vasárnapig sok eső várható Budapesten, így erre a hétvégére beltéri programokat érdemes betervezni. Szerencsére a fővárosban izgalmas koncertek, filmvetítések, kiállítások és fesztiválok várnak benneteket esős időben is!

Többnapos programok esős időre Budapesten (2024. szeptember 13-15.)

Zsidó Kulturális Fesztivál // több helyszínen (2024. szeptember 8-18.)

Szeptember 8-18. között újra reflektorfénybe kerül a magyar kultúrát évszázadok óta gazdagító zsidó hagyomány. A Zsidó Kulturális Fesztiválra ellátogatók a főváros legszebb zsinagógáinak (a Dohány utcai, a Hegedűs Gyula utcai, a Frankel Leó úti és a Rumbach utcai) meghitt atmoszférájában élvezhetik a különböző kulturális programokat. Az egyik legjobban várt esemény az élő legenda, Rhoda Scott fellépése, akihez csatlakozik a különleges cigány fúziós zene megteremtője, Roby Lakatos, a cimbalom mestere, Lisztes Jenő, valamint Radics Gigi énekesnő is.

Kézműves Napok a Lehel Csarnokban (2024. szeptember 12-14.)

A nyári szünet után szeptemberben visszatérnek a Kézművesek! Kézműves Napok a Lehel Csarnokban szeptember 12-től- 14-ig, csütörtöktől szombatig. Fedezzétek fel a különleges ízeket, az egyedi kézműves munkákat. Sok szép termékkel és méhészeti élményprogrammal/bemutatóval várják a családokat, a baráti társaságokat és minden kedves érdeklődőt.

INPUT Feszt // több helyszínen (2024. szeptember 13-22.)

Öt budapesti kerületben, összesen több mint 10 helyszínen találkozhattok a szeptember 13. és 22. között, első alkalommal megrendezésre kerülő INPUT Feszt eseményeivel. Ami a programokat illeti, szám szerint negyvennél is többre lehet számítani. Nagyon széles a repertoár, ugyanis a prózai daraboktól a kortárs táncon és az újcirkuszon át a közösségi színházig terjed a paletta. A részletes műsortervért, valamint a helyszínekért látogassatok el a rendezvény weboldalára, ahol lehetőségetek van online jegyet váltani a számotokra szimpatikus előadásokra.

Őszi Kürtős Fondü Hétvége // Édes Mackó (2024. szeptember 14-15.)

A finom, meleg, ropogós kürtőskalács-szeleteket különböző toppingba mártogatva tehetjük különlegesebbé szeptember második hétvégéjén az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában.

Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2024. szeptember 14-22.)

Szeptember 14. és 22. között újra Ars Sacra Fesztivál! Az ország számos helyszínén várják ingyenes, lélekemelő programok az érdeklődőket. Klasszikus és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

Fabricius Anna: Itt a munka, hol az otthon? – kiállítás // Kassák Múzeum (2024. október 27-ig)

Izgalmas fotókiállítás enged bepillantást a mezőgazdaságban vagy a feldolgozóiparban alkalmazott távol-keleti munkavállalók, a „láthatatlan” vendégmunkások mindennapjaiba. A Kassák Múzeum időszaki tárlatának fókuszában a beilleszkedés, a hiányérzet, a családszeretet és a felelősségvállalás áll, melyet Fabricius Anna üzemekben készült, előre beállított képei hitelesen közvetítenek. A családjuktól távol élő emberek hozzájárulása a társadalmi jólétünkhöz és saját szeretteikről való gondoskodása egyszerre van jelen ebben az egyedülálló válogatásban.

Pénteki programok Budapesten esős időre (2024. szeptember 13.)

Kortárs Magyar Fotográfia 2024 – kiállításmegnyitó // Eötvös10

A Pécsett tavasszal nagy sikerrel bemutatott „Kortárs Magyar Fotográfia 2024” című tárlatot a Magyar Fotóművészek Szövetsége szervezésében idén ősszel a fővárosban is megnézhetjük. A generációkat összefogó csoportos kiállítás és könyvbemutató közel 200 alkotó részvételével, 2024. szeptember 13. és október 15. között ingyenesen látogatható az Eötvös10-ben.

Russ koncert // Akvárium Klub

A többszörös platinalemezes rapper, Russell “Russ” James Vitale “it was you all along” nevet viselő turnéja keretében Budapestre is ellátogat szeptember 13-án, hogy magával ragadó, a hiphop, az R&B és a rap határmezsgyéjén mozgó zenéjével kápráztassa el a magyar közönséget.

NAHÁT! – Kovács András Péter önálló estje a Stefánia Palotában

Az otthon nem egy hely, hanem egy állapot, ahova nemcsak testben, de fejben is meg kell érkezned. És lehetsz te a világ legdicsőbb hadvezére vagy leghíresebb rocksztárja, lehetsz te Tell Vilmos vagy maga Odüsszeusz – előbb-utóbb haza kell menned. És ha reggel a gyerekre a vékonyabbik pulcsit adtad, és most tüsszög – véged van. A NAHÁT! című est Kovács András Péter hazatérése.

Beltéri programok a fővárosban szombaton (2024. szeptember 14.)

Aether x Telep Brunch – zenés reggeli // Telep

Zenés reggeli a Telep pop-up konyhájában! Vegán brunch és egész napos tánc a Telepen megfűszerezve egy kis zsibivel! Főz: DJ ROKA b2b Roland Handrick, zenél: Zvezda Beta, Mankind, Baco, Adx.

Klimt: A csók – filmvetítés // Várkert Bazár

Az 1908 körül, Bécsben festett, ismeretlen ölelkező párt ábrázoló, szuggesztív kép elkészültétől fogva megigézi a nézőket titokzatosságával, érzékiségével és káprázatos anyagaival. De mi is áll a festmény vonzereje mögött, és ki is volt az alkotója? A festmény – a valódi arany, a díszítő minták, a szimbolizmus és a forrongó erotika – alapos tanulmányozása során utunk a figyelemre méltó századfordulós Bécsbe vezet, amikor egy új világ küzdött a régivel.

A Frida Kahlo és a Mary Cassatt – A modern nő portréja rendezőjétől egy erőteljes, lebilincselő és szenvedélyes új film érkezik a szecessziós mozgalom titánjáról.

Horváth Balázs – Ott Rezső – Szemenyei János: A Zeneimádó (premierkoncert) // BMC

A Zeneimádó egy vicces, esetlen figura, akinek egész napját „zene” szövi át, a körülötte lévő természetes zajokban is zenét, ritmust, dallamot vél felfedezni: számára a reggeli fogmosás is jazzritmus, a teaszürcsölés is muzsika. Ugyanakkor a világra, a körülötte lévő emberekre a maga szempontjai szerint figyel vagy nem figyel – ez számtalan vicces helyzetet szül a szórakoztató koncertelőadás során. Végül a nézők, a gyerekek bevonásával tapasztalhatja meg, hogy a zene nemcsak egy személyes menedék, hanem közös nyelv is lehet, s a közösségi együttlét, az együttműködés sok-sok örömet adhat.

Lepattanó – premier előtti vetítés a Cinema City Arenában

A Lepattanó című romantikus, gombfocis sportvígjáték vetítésével egybekötött beszélgetés a Cinema City Arena moziban! A film után közönségtalálkozó, melynek vendége a film egyik kulcsfiguráját alakító Patrick Duffy, akit a hazai közönség a Dallas Bobby Ewingjaként zárt a szívébe.

boebeck koncert // Virág Benedek Ház

A boebeck négy tagjának célja, hogy valami olyat mondjon a világról, ami számukra érvényes; mesélni akarnak identitással kapcsolatos kérdésekről, kallódásról, megtalálásról, veszteségről, bizonytalanságról, naivitásról. A zenekar vendége ezúttal Juhász Zoli énekes-dalszerző lesz, aki egyszemélyes előzenekarként indítja el az estét megközelíthető, szívből jövő indie zenéjével, ami nem akar több lenni, mint ami.

Budapesti programok esős időben vasárnap (2024. szeptember 15.)

Grinta Grand Opening x Valter Attila közönségtalálkozó – nyit Buda új biciklis kávézója

Az olimpikon nemcsak a kerékpározás, de egyben a kávézás szerelmese is, nem volt kérdés tehát, hogy a kerékpáros termékek mellett nagyszerű specialty kávé és kiváló sütemények is helyet kapnak az üzletben, melynek hivatalos megnyitóját szeptember 15-én tartják.

Mazsola – A Fabula Bábszínház zenés bábjátéka // Marczi

Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri malac, és a melegszívű Manócska felejthetetlen történetei elevenednek meg a bábszínpadon. Az előadás Bálint Ágnes eredeti meséjéből íródott, s nagy sikerét az emlékezetesen kedves bábfigurák garantálják.

A zenegyűlölő 1.0 – szimfonikus zenei stand-up // Erkel Színház

A Danubia Zenekar közönségének már többször lehetett része a műfajok határán egyensúlyozó koncertélményben, amelyből idén ősszel sem lesz hiány. Szeptember 15-én egy szimfonikus zenei stand-up koncertre invitálják az érdeklődőket Janklovics Péterrel, hogy bebizonyítsák, tud szórakoztató lenni a komolyzene.

Harry Potter és a bölcsek köve – retró vetítés a Bem Moziban

A már-már klasszikusnak számító Harry Potter-filmek első részét vetítik vasárnap délután a Bem Moziban, méghozzá – a teljes nosztalgia reményében – magyar szinkronnal. Ha pihenős programot kerestek erre az esős vasárnapra, ne hagyjátok ki!

Hogyan értsük félre a nőket? 2. – Csányi Sándor vígjátéka a MOMkultban

Van élet a szülés után? Meddig bírják a férfiak behúzni a hasukat, amikor egy fiatal lánnyal beszélgetnek? Egy tízes skálán mennyit segít, ha anyuka odaköltözik hozzátok? Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Létezik-e vasárnapi ebéd húsleves, rántott hús és gyomorgörcs nélkül? Illetve, hogy jobb ember lesz-e valaki, ha sokat mondják neki? Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka teli humorral hív könnyed kikapcsolódásra.

VÍGNAP 2024 // Vígszínház

A Vígszínház szeptember 15-én újra Vígnappal várja a közönséget! Az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage túrák során a színház színművészei vezetik körbe az érdeklődőket. A Vígszínház első bemutatójának, a Liliomfi nyílt próbájával, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel, jótékonysági akcióval és számtalan gyerekprogrammal várják az érdeklődőket.

