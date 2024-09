Új, szórakoztató családi koncertsorozat mesél a zene öröméről idén ősszel

Ő egy vicces, esetlen, gyereklelkű figura, akinek egész napját „zene” szövi át, a körülötte lévő természetes zajokban is zenét, ritmust, dallamot vél felfedezni: számára a reggeli fogmosás jazzritmus, az óracsörgés vagy a teaszürcsölés is muzsika. A zene biztonságot és örömöt nyújt neki, ugyanakkor a világra, a körülötte lévő emberekre a maga szempontjai szerint figyel vagy nem figyel – ez számtalan vicces helyzetet szül a szórakoztató koncertelőadás során.

Ha minden napotok zenével kezdődik, a buszon, az iskolában, a mosdóban vagy dolgozatírás közben is zenét hallgattok, ha minden esőből, kabócaberregésből szimfónia lesz számotokra, akkor igazi zeneimádók vagytok! Főhősünk, a Zeneimádó is épp így él.

