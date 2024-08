40+ szenzációs program Budapesten és környékén az augusztus 20-i hosszú hétvégére

Az augusztus 20-i négynapos hosszú hétvége temérdek izgalmas programot tartogat számotokra. Budapesten és környékén sem fogtok tehát unatkozni, hiszen koncertektől, tűzijátékon át fesztiválokig csupa remek élményben lesz részetek.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

38. Mesterségek Ünnepe | Budai Vár (szombattól keddig)

Augusztus 17. és 20. között újra a hagyományos kézműves mesterségek, alkotók és kézműves közösségek kerülnek a figyelem középpontjába a Budai Várban. Idén is találkozhatunk kézműves mesterekkel, külföldi alkotókkal és iparművészekkel. Közel ezer kézműves alkotó, látványműhelyek, koncertek, kézműves foglalkozások és gyerekprogramok is várnak, ráadásul minden program ingyenes.

Tovább az eseményre >>

Ünnepi kürtőskalács napok az Édes Mackóban (szombattól keddig)

A nemzeti ünnep alkalmából ünnepi kürtőskalácsokkal készül az ínyenceknek az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda. Az ünnepre hangolt desszertek között megtalálható lesz a három ízű nemzeti kürtőskalács, a három színű Kürtős Szelet, melyet dinnyés ízesítésű Summer Tonik Kávéval öblíthettek le.

Tovább az eseményre >>

Hagyományok Háza a Mesterségek Ünnepén (szombattól keddig)

Augusztus 17. és 20. között a Dísz téren található Honvéd-szobornál kézműves foglalkozásokkal, mesterségbemutatókkal, népi bábszínházzal, ölbeli játékokkal, gyerektánctanítással és -koncertekkel, mesemondókkal, kiadvány- és jegyárusítással, valamint a Fabatka Porta népi játszóterével várja a Budai Várba látogatókat a Hagyományok Háza.

Tovább az eseményre >>

Romantika Ünnep Gyömrőn | RÜGY 2024 (vasárnaptól keddig)

Augusztus 18. és 20. között ismét megrendezik a romantika ünnepét Gyömrőn. Az ünnep alkalmából különféle koncertekkel frissülhettek fel, de augusztus 20-án sor kerül a nagy népszerűségnek örvendő gyertyaúsztatásra is a tófürdőnél.

Tovább az eseményre >>

Varázsliget | Városliget (vasárnaptól keddig)

Idén is a Városligetben és a Vajdahunyad váránál leshettek be a Varázsliget rejtelmeibe. Igazi csodák várnak a kilátogató lurkókra és az örök gyermek felnőttekre. Cirkuszi játszóházzal, bábelőadásokkal, kézműves programokkal készülnek a szervezők, de fellépnek a Tűzmadarak vásári mutatványosai és gólyalábasai is.

Tovább eseményre >>

Tortakóstolás a Magyar Ízek Utcáján (hétfő-kedd)

A Magyar Ízek Utcáján augusztus 19-én és 20-án tortakóstolóval várják az ínyenceket. A kóstolásra kínált torta nem más, mint az idei Ország Tortája verseny győztes desszertje, a Mákvirág, mely a mákos tészta emlékét, a kertben leszakított fekete ribizlit és a friss süteménnyel kínáló nagymamát idézi meg.

Tovább az eseményre >>

Ha kíváncsiak vagytok a verseny további díjazottjaira:

Budapesti programok csütörtökön (2024. augusztus 15.)

Retro Kertmozi: A legényanya | Virág Benedek Ház

Augusztus 15-én este retro kertmozival kapcsolódhattok ki a csillagos ég alatt. Az eseménynek otthont adó Virág Benedek Ház műsorán Garas Dezső rendezésében láthatjátok A legényanya című filmet.

Tovább az eseményre >>

A kis herceg a villa teraszán | Vojnovich-Huszár Villa

Augusztus 15-én este a Vojnovich-Huszár Villa teraszára is megérkezik A kis herceg, ezúttal Vecsei H. Miklósnak és Csorba Lócinak köszönhetően.

Tovább az eseményre >>

Boban Markovic Orkestar | Kobuci

Nincs olyan koncertje a Boban Makovic Orkestarnak, ami végül ne fiesztaként végződne. Így lesz ez augusztus 15-i következő koncertjükön is, melynek ezúttal a Kobuci ad otthont.

Tovább az eseményre >>

Ingyenes Tér-Zene koncert a Kossuth téren

Augusztus 15-én este ismét ingyenes koncert részesei lehettek a Kossuth téren. A kivételes zenei koncertsorozat következő alkalma a „Zenei utazás határok nélkül” nevet viseli és ezúttal is kivételes zenei programmal várja a zenével felfrissülni vágyókat.

Tovább az eseményre >>

Borkóstoló az Én kis kertemben

A XV. kerületben található Én kis kertem kávézójában ezúttal a győrújbaráti Babarczi Pincészet különleges borait fedezhetitek fel egy hangulatos borkóstoló alkalmával. A kétórás programon frissen készített pogácsákkal kísérhetitek majd a nyolc, különféle tételt.

Tovább az eseményre >>

Folkpark Táncházfesztivál | Budapest Park

Augusztus 15-én este érdemes lesz előkészíteni a tánccipőket, majd pedig a Budapest Park felé venni az irányt. A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat augusztusi alkalmán, az Aurevoir. buliját követően folkba borul ugyanis a Park, méghozzá a csillagos ég alatt. A FolkPark Táncházfesztiválon ezúttal is fergeteges bulira, közösségi élményre és maradandó emlékekre számíthattok.

Tovább az eseményre >>

Cinema paradiso Erzsébetvárosban – mozis élményséta

A mozis élményséta az egyik első budapesti mozgóképvetítés legendás helyszínén kezdődik, hogy aztán emblematikus filmszínházakat kutassunk fel. Az anekdotákból kiderül majd, hogy melyik erzsébetvárosi kávéházban mozizhatott először a pesti nagyérdemű; mikor és hol fogadták fehér kesztyűs egyenruhában a filmrajongó közönséget; melyik moziban lakott a Gestapo, és mit ettek és ittak egy szocialista moziban.

Facebook-esemény >>

Mozi a Bikás Parkban: Forrest Gump

Újbuda és a B32 Galéria szervezésében ingyenes mozizásra invitálnak a XI. kerületi Bikás Parkba. Augusztus 15-én este a szabadtéri mozi a Forrest Gumpot tűzi műsorára. A pokrócokat és plédeket ne felejtsétek otthon!

Tovább az eseményre >>

Programok Budapesten és környékén pénteken (2024. augusztus 16.)

SISKO Aperitivo | Night shopping

Augusztus 16-án aperitivóval a kézben válogathattok kedvenc hazai tervezőitek alkotásai között a SISKO Studio éjszakába nyúló vásárán.

Tovább az eseményre >>

Zenélő Budapest | Hegyvidéki Kulturális Szalon

A Zenélő Budapest ingyenes koncertsorozata augusztus 16-án elérkezik következő állomásához. A Hegyvidéki Kulturális Szalonban ezen a pénteken 19 órától a magyar romantika lesz terítéken Káldi Kiss András operaénekes és a Con Fuoco kvartett tolmácsolásában.

Tovább az eseményre >>

Programok, amiket nem érdemes kihagyni ezen a nyáron:

Budapest Gipsy Swing kerti koncert | Jardinette Akusztik

Augusztus 16-án a Jardinette gesztenyefákkal ölelt kertje a francia-magyar manouche swinget játszó Budapest Gipsy Swing dallamaival telik meg. Az este természetesen nemcsak a zene szerelmeseinek nyújt majd élményeket: különleges koktélokkal és BBQ-fogásokkal töltődhettek fel az autentikus zene kíséretében.

Tovább az eseményre >>

Szőnyi Kino Garden: Kaspar Jancis filmjei + Nosferatu | Zsigi büfé

Nem akármilyen estére invitál augusztus 16-án a nagymarosi Zsigi büfé. Az észt Kaspar Jancist látja vendégül ugyanis, aki saját filmjeivel örvendezteti majd meg a közönséget. Ezt követően pedig a Nosferatu film vetítésére kerül sor, melyhez az élő zenét egy igazán különleges formáció játssza majd.

Tovább az eseményre >>

Budapesti programok szombaton (2024. augusztus 17.)

Repülőtér éjszakája az Aeroparkban

Közép-Európa vezető repülőmúzeumában, az Aeroparkban augusztus 17-én is minden perc és pillanat a repülésről szól majd. A programok éjszakába nyúlóan kalauzolják a repülés szerelmeseit a repülőgépek, helikopterek és a különleges földi járművek világában. A minden eddiginél gazdagabb programkínálat mindenkihez közel hozza ezt a különleges világot, legfőképp akkor, mikor bejárjátok a ferihegyi repülőteret, továbbá az ikonikus 1-es terminált.

Tovább az eseményre >>

Stranger Synths Daytime Party & Piknik by Quixotic | Kertem

Most először nappali buli és piknikezés vár délután 2 órától este 10-ig! Az ország legmenőbb 80s/retrowave buliján egy napra Hawkinsban piknikezhetünk, ahol a 80-as évek hangulatával átitatott legfrissebb mai és korabeli retro slágerekre bulizhatunk. A hangulatért Quixotic, az új retro hullám legismertebb hazai úttörője felel.

Facebook-esemény >>

Hunyadi téri kertmozi: Csillag születik

A tapasztalt zenész Jackson Maine felfedezi a fiatal énekesnőt, Ally-t, akibe beleszeret. Bár Ally karrierje szárnyalni kezd, kapcsolatuk megromlik, mivel Jack folyamatos harcot vív saját belső démonaival. A Csillag születik c. film vetítése 21 órakor kezdődik a Hunyadi téren.

Tovább az eseményre >>

Kertmozi esték: Oppenheimer | BudaPart – Kopaszi-gát

Augusztus 17-én este 21 órától a Kertmozi Esték műsorán az Oppenheimer című film szerepel. A csillagos égbolt alá berendezkedett szabadtéri mozinak a Kopaszi-gát ad otthont.

Tovább az eseményre >>

Programok Budapesten vasárnap (2024. augusztus 18.)

Tárlatvezetés a Kis magyar kockológia kiállításon | Ludwig Múzeum

Hádinger Nóri tárlatvezetése bepillantást enged a Ludwig Múzeum Kis magyar kockológia című tárlatának hatvanas-hetvenes évekbeli házainak világába. Nincs olyan, aki ne ismerné a Kádár-kocka elnevezést, mely mai napig meghatározza a magyar vidék településeinek képét és egyben kulturális örökségünket.

Tovább az eseményre >>

Makers’ Market | Most Bisztró

A Makers’ Market belvárosi vásárán új márkák mutatkoznak be, közülük többekkel most találkozhattok először, így igazi friss szelekcióra számíthattok. A Makers’ Market Budapest résztvevői a kortárs design élvonalát képviselő tervezők közül kerülnek ki – egy remek alkalom, hogy a szép tárgyak alkotóival személyesen is találkozzatok!

Facebook-esemény >>

Mándoki Soulmates koncert a Bazilikánál

Szent István ünnepe alkalmából Budapest szívében, a Bazilika előtti téren idén, augusztus 18-án 19:00 órától ingyenes koncertet ad a Mándoki Soulmates.

Tovább az eseményre >>

Necc Party | Budapest Park

Augusztus 18-án, vasárnap visszatér az ország legnagyobb házibulija, méghozzá a kedvenc slágerekkel. Nem áll meg tehát a Necc-vonat, sőt mi több, dübörög tovább a végtelen augusztusi éjszakába.

Tovább az eseményre >>

Budapesti és környéki programok hétfőn (2024. augusztus 19.)

Sződligeti Összművészet Utcája | Sződligeti Napok

Augusztus 19-én újra megrendezésre kerül a Sződligeti Összművészet Utcája. A program az V. Sződligeti Operagála kísérőprogramja, ahol a főtéren remekebbnél remekebb alkotók, művészek és civilek munkáit ismerhetitek meg, köztük Európa legnagyobb söröskorsó gyűjteményét.

Tovább az eseményre >>

Bagossy Brothers Company | Műegyetem rakpart

Augusztus 19-én, hétfő este érdemes lesz a Műegyetem rakpart felé venni az irányt, főként akkor, ha remek koncertélményre vágytok. 20:30-kor a Bagossy Brothers Company lép színpadra és ingyenes koncerttel örvendezteti meg a közönséget.

Tovább az eseményre >>

Gyermekvasút nyomában – 20 km-es éjszakai teljesítménytúra

2024. augusztus 19-én este ismét megrendezik a hagyományos „A Gyermekvasút nyomában – 20 km” éjszakai teljesítménytúrát. Az útvonal érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait – a Normafa-lejtőt, a János-hegyi Erzsébet-kilátót, a Nagy-Hárs-hegyi Kaán Károly-kilátót és a hűvösvölgyi Nagyrétet is, a teljesítendő 20 km-t pedig hét óra szintidő alatt kell teljesíteni.

Tovább az eseményre >>

Deborah de Luca | Budapest Park

Augusztus 19-én abban a szerencsében lehet részetek, hogy a Magyarországon csak a Budapest Park színpadán látható olasz DJ, Deborah De Luca dallamaira rophatjátok közel négy órán át.

Tovább az eseményre >>

Programok Budapesten és környékén augusztus 20-án

Sétahajózás és tűzijáték augusztus 20-án

A Jászai Mari téri 3-as kikötőből induló Halászbástya hajó fedélzetéről páratlan kilátásban lesz részetek augusztus 20-án. A közel 3 órás program alkalmával, az egy órás hajós városnézést követően egyenesen a Dunán ringatózva lehettek részesei az ünnepi tűzijátéknak. Jegyet vásárolni ezen a linken tudtok.

Tovább az eseményre >>

Nemzeti Kommenzi x Terra Kontra | ISOLA

A Népszigeten található ISOLA augusztus 20-án ünnepi napirenddel készül az ifjaknak. A line-up a következő: nemzeti ifjak A-Z, Hanussen, Golan, Knoll, Kekrim, Krudy C és Marosi.

Tovább az eseményre >>

Burger – Boat – Bubbles | Onyx Műhely

Minden érzékre ható élménnyel koronázza meg augusztus 20-át az Onyx Műhely. Ezúttal a Duna lágy hullámain ringatózva tapasztalhatjátok meg a street foodban formát öltött gasztronómiai élvezeteket. Ezen a nyári estén lehetőségetek lesz elmerülni többek között a struccburgerek, wagyu hot-dogok, tépett laska tacók, kenyérfagylaltok és további ínycsiklandó fogások mámorában.

Tovább az eseményre >>

Kenyérlelke Fesztivál | Budajenő

Augusztus 20-án új helyszínen jelentkezik a Kenyérlelke Fesztivál, a kézműves pékszakma legrangosabb hazai összejövetele. A jubileumi eseménynek augusztus 20-án, 10 órától Budajenő és annak ikonikus műemlék épülete, a Magtár ad otthont. A természetközeli helyszínen amíg az otthonsütők és a szakma krémje versenyez, addig az érdeklődőket pódiumbeszélgetések, workshopok, zenei programok, kreatív gyerekjátékok és kemencés élménysütés is várja.

Tovább az eseményre >>

Tűzijátéknézés az A38 hajóról: Induljon a Banzáj!

A 80-as évektől napjaink legnagyobb slágerei csendülnek fel augusztus 20-án az A38 hajón. Az eseménynek a hajó felső terasza ad otthont.

Tovább az eseményre >>

Szent István-napi víztorony-látogatás Rákoshegyen

Augusztus 20-án a rákoshegyi víztorony megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. 15 és 19 óra között ti is megmászhatjátok a torony kanyargós lépcsősorát és gyönyörködhettek a környékre nyíló kilátásban. A részvétel ingyenes, a víztorony mellett kézműves foglalkozással is várják az érdeklődőket.

Tovább az eseményre >>

Parno Graszt | Műegyetem rakpart

A Szent István Napok alkalmából a Műegyetem rakparton ingyenes koncertet ad 20 órától a Parno Graszt.

Tovább az eseményre >>

Szent Korona látogatás | Országház

2024. augusztus 20-án, a nemzeti ünnep alkalmából nyílt nap lesz az Országházban. Az érdeklődők 10 és 18 óra között tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, és a Szent Koronát.

Tovább az eseményre >>

Canarro Swing tűzijáték augusztus 20-án | If Café Jazz Club

Augusztus 20-án a ferencvárosi If Café Jazz Club teraszán utcazenei hangulatot varázsol az egyszerre eleven és izgalmas, gipsy jazz-t játszó Canarro zenekar.

Tovább az eseményre >>

Galaxisok Álomalapító Ünnepség | Kobuci

Augusztus 20-án, ha egy izgalmas programra vágytok, a Kobuciban remek koncert vár rátok. A Galaxisok Álomalapító Ünnepség nevet viselő koncertjén felcsendülnek a zenekar új lemezének dalai éppúgy, mint a régi nóták.

Tovább az eseményre >>

5. Parkvárosi Parádé | Érd

Augusztus 20-án az érdi Fundkolia tér ezúttal is ünnepi parádénak ad otthont. Ha ünnepelni támad kedvetek, programokkal kikapcsolódni és feltöltődni a család legkisebb tagjaival, nem kérdés, hogy ezen a napon Érden a helyetek!

Tovább az eseményre >>

Esztergomban is remek programok várnak rátok a hosszú hétvégén:

Kiemelt fotó: Szent István Nap Facebook