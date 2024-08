Nyárvégi bakancslista: 5 program Budapesten, amit még mindenképp ki kell próbálnod idén nyáron

A nyár utolsó heteibe léptünk, ezért itt az ideje, hogy kihasználjuk az utolsó napokat. Mutatunk néhány nagyszerű programlehetőséget Budapesten, amit érdemes kipipálni még a nyár vége előtt. A lista egyénileg bővíthető!

Megnézni a Disney-szökőkutat a Margitszigeten

A Disney idén nyáron egy különleges szökőkútműsorral örvendezteti meg a közönséget. A látványos, fény- és vízjátékkal tarkított szökőkút-show garantáltan hatalmas élményt szerez a gyerekeknek, míg a felnőtteket visszaröpíti a mesék varázslatos világába. A show alatt számos klasszikus Disney-zenét és -jelenetet hallhat és láthat a közönség magyar nyelven. A Disney: Történetek nyara című zenés szökőkút-show augusztus 24-ig minden pénteken és szombaton, este 21:15-től ingyenesen megtekinthető Budapesten, a Margitszigeti Zenélő Szökőkútnál.

Kertmozizni a csillagok alatt

Virágkorát éli a kertmozi a fővárosban is, hiszen nincs ahhoz fogható, mint a szabad ég alatt, friss popcornt ropogtatva megnézni egy jó kis filmet. Budapesten több helyszínen hódolhattok ennek a szuper időtöltésnek még augusztusban, sőt, egyes helyszíneken, mint például a Bikás park, a Hunyadi tér és a Budapest Garden ingyenesen vehettek részt a programon!

Mutatjuk, hol kertmozizhattok Budapesten még idén nyáron:

Elmenni egy ingyenes szabadtéri koncertre

Egész nyáron számtalan lehetőség van az ingyenes szórakozásra szerte Budapesten, aminek egyik, ha nem legideálisabb helyszíne a Duna partján található PONTOON. Augusztusban sem maradunk izgalmas zenei esték nélkül, válogassatok kedvetekre, mielőtt vége a nyárnak. A részletes programról IDE kattintva tájékozódhattok!

Nyári este az Állatkertben

Augusztusban két alkalommal is eltölthetünk egy kellemes estét a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Elsőként 22-én este az állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet és ismerhetitek meg a zárás utáni kulisszatitkokat. Az este során olyan épületek is megnyílnak, amelyek napközben nem látogathatók, érdemes tehát a kíváncsi kalandoroknak ezen az estén erre kanyarodni. Augusztus 30-án éjszaka pedig ismét szélesre tárja kapuit a Fővárosi Állat- és Növénykert, ahol az elmúlt évek hagyományaihoz méltóan izgalmas programokkal várják a látogatókat ezen az estén. A látványetetéseken, szakmai vezetéseken és bemutatókon túl éjszakai kulisszatitkokat is megismerhetnek az állat- és növényvilág iránt érdeklődők.

Strandolni egy Budapest-környéki tófürdőnél

Ha idén már kistrandoltátok magatokat a Balatonnál, és esetleg még a Tisza-tóhoz is eljutottatok, akkor érdemes fontolóra venni a Budapest-közeli lehetőségeket is, ahol kellemeset csobbanhattok. Augusztusban és szeptember elején még simán számíthatunk strandidőre, ezért mindenképp ajánlott betervezni egy strandolást a Budapest-környéki fürdőkben. Így akár felfedezhettek teljesen új helyszíneket is!

