9+1 hangulatos kertmozi Budapesten, ahol a csillagos égbolt alatt élvezhetjük a filmeket

A számtalan izgalmas koncert mellett idén nyáron sem maradhat el a Magyar Zene Házának teraszán kialakított kertmozi. Az ingyenes filmvetítések között például az 1982-es Omega, Omega, Omega, az együttes 20. évfordulójára készült dokumentumfilm is szerepel, sőt, a Dívák & Ikonok című kiállításhoz tematikus filmvetítések is társulnak: a Déryné, a Hamvadó cigarettavég és a Te rongyos élet.

A PikNik Mozi ingyenes, szabadtéri vetítéseibe az ország több pontján is belefuthatunk, Budapesten pedig Kőbányára, Pesterzsébetre és Óbudára is elhozzák a felejthetetlen kertmozihangulatot. Minden helyszínen más-más, nagy sikerű filmeket tekinthetünk meg, bővebb infót a PikNik Mozi Facebook-oldalán találtok!

Lenyűgöző környezetben filmezhetünk idén nyáron is a Várkert Bazár kertmozijában. Július 3-án és 4-én a Lefkovicsék gyászolnak című új magyar filmet, 31-én a Mesterjátszmát, július 17-én és 18-án pedig akár a Friss Hús filmes alkotásait is végigkövethetjük ezen a festői helyszínen. Augusztusra és szeptemberre is tartogatnak filmes meglepetéseket, a részletes műsorbontásról ITT tájékozódhattok.

