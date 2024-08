5 hangulatos tófürdő Budapesttől nem messze, ha már nem bírjátok a nyári hőséget a fővárosban

A D-Beach egy népszerű üdülőhely, amely Budapesttől mindössze néhány kilométerre található, Domonyvölgyben. A strand széles, homokos partja és tiszta vize ideális a napozásra, az aktív kikapcsolódásra vágyóknak pedig úszásra és vízisportokra. A strand különféle szolgáltatásokkal rendelkezik, bérelhetünk például napernyőket, napozóágyakat, strandröplabdázhatunk és vízibiciklizhetünk, étvágyunkat pedig büfék és éttermek jóvoltából csillapíthatjuk. A gyerekek számára biztonságos játszótér és sekély víz is rendelkezésre áll, így a családok számára is tökéletes választás a D-Beach. A strand közvetlen kapcsolatban áll a környező természeti szépségekkel, így a látogatók élvezhetik a közeli erdők és rétek nyújtotta kirándulási lehetőségeket.

A Délegyházi strand Budapesttől délre, a Délegyházi-tavak területén található, és a fővárosi lakosok körében is népszerű nyaralóhely. Ez a festői szépségű strand tiszta vizével és rendezett partszakaszával nagyszerű hely a pihenésre és a kikapcsolódásra. A strand különféle szolgáltatásokkal várja a látogatókat, beleértve a napozóágyak bérlését, büféket, valamint az olyan sportolási lehetőségeket, mint a röplabda és a vízibicikli. A gyermekek számára játszóterek és sekély vizű partszakaszok biztosítják a biztonságos pancsolást. A strand környezete gazdag növény- és állatvilágával a természetkedvelők számára is vonzó úti cél. A környéken számos túraútvonal található, amelyek gyalogosan vagy kerékpárral egyaránt bejárhatók, így a strandolás mellett aktív kikapcsolódási lehetőségeket is kínál.

Augusztusban is még javában strandolhatunk, ilyenkor pedig nincs is jobb, mint egy könyvvel a kezünkben kikapcsolódni a parton.

Amennyiben idén már kistrandoltátok magatokat a Balatonnál, és esetleg a Tisza-tóhoz is eljutottatok, akkor érdemes fontolóra venni a Budapest-közeli lehetőségeket is, ahol kellemeset csobbanhattok.

