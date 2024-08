Augusztusi kedvenceink: 6 izgalmakkal teli könyv, ami ideális kikapcsolódást nyújt

Augusztusban is még javában strandolhatunk, ilyenkor pedig nincs is jobb, mint egy könyvvel a kezünkben kikapcsolódni a parton. Mutatjuk, hogy mi miket fogunk olvasni a strandon!

Lily és a volt férje, Ryle éppen csak beleszokik a közös gyerekfelügyelet ritmusába, amikor Lily hirtelen újra összefut első szerelmével, Atlasszal. A csaknem két külön töltött év után Lily fellelkesül, hogy az idő most az egyszer

az ő javukra játszik, és azonnal igent mond, amikor Atlas randevúra hívja. Ám lelkesedését csírájában fojtja el a gondolat, hogy noha többé nem házasok, Ryle azért nagyon is része az életének, és gyűlölni fogja Atlas Corrigant, amiért jelen van a volt felesége és a kislánya életében. A Velünk kezdődik ott veszi fel a fonalat, ahol a „lebilincselő, lüktető” bestseller, a Velünk véget ér elejtette azt. Egyre több részletre derül fény Atlas múltjából, és követhetjük a volt férjével hadakozó, közben pedig ismét az igaz szerelem lehetőségébe kapaszkodó Lilyt, mindezt olyan romantikával átitatva, amire csak Colleen Hoover képes. Az év legjobban várt folytatása!

1901. április 3-án hatalmas tömeg gyülekezik a Monarchia ékköveként emlegetett magyar székesfővárosban, Budapesten, a külső Kerepesi úton. A többezres csődületben inasoktól az arisztokratákig mindenféle rendű és rangú ember képviselteti magát. Reggel 6 óra 20 perckor aztán az izgalom a tetőfokára hág. A tömeg felmorajlik, a rendőrök sorfalat állva próbálják az izgága embereket hátrébb szorítani. A cinkotai vasútállomás különvágányára ekkor pöfög be az első hatalmas teherszerelvény, mely Budapestre hozza az amerikai „humbugkirály”, Barnum és Bailey kerekeken gördülő „városát”, a The Greatest Show on Eartht, vagyis A Föld legnagyobb cirkuszi látványosságát.

Minden, amiben Poppy valaha hitt, hazugság, beleértve a férfit is, akibe beleszeretett. És nem igazán tudja, ki is ő valójában a Szűz fátyla nélkül. Azt viszont tudja, hogy semmi nem jelent rá akkora veszélyt, mint ő. A Sötét Szerzet. Atlantia királyfija. Aki azt akarja, hogy Poppy küzdjön ellene, és ez egy olyan parancs, aminek ezer örömmel engedelmeskedik. Lehet, hogy elrabolta, de sosem lesz az övé. Casteel Da’Neer hazugságai ugyanolyan megnyerőek, mint az érintése. Az igazságai pedig olyan érzékiek, mint a harapása. De Poppy csak rajta keresztül kaphatja meg, amit akar – hogy megtalálja a bátyját, Iant. Az, hogy együttműködik Casteellel, ahelyett, hogy ellene dolgozna, kockázatot rejt magában. A királyfi mégis minden lélegzetvételével kísérti őt, és azt kínálja fel, amire a lány mindig is vágyott. És Poppy túlságosan vakmerő, túlságosan kiéhezett ahhoz, hogy ellenálljon a kísértésnek.

Patrizia Reggiani azért ölette meg a volt férjét, Maurizio Guccit 1995-ben, mert a férfi vadul és korlátok nélkül költekezett? Vagy azért tette, mert a fényűző életet élő exe feleségül akarta venni a szeretőjét, Paola Franchit? Vagy lehet, hogy egyáltalán nem is ő tette? A Gucci-dinasztia lejtmenetének, összeomlásának és újjáéledésének magával ragadó történetével Sara Gay Forden becsempész bennünket az ügy színfalai mögé, felfedve korunk legnagyobb divatdinasztiájának szenvedélyeit, hatalmát és gyenge pontjait.

Sok veszélyes dolgot tettem, és sok veszélyes dolgot tettek velem mások, de az utolsó percben egy hang

mindig jelzett, hogy ideje menekülőre fogni. Bármi is történt velem, mindig megúsztam. Minden alkalommal úgy döntöttem, nagyon helyesen, hogy életben akarok maradni. Mert talán nem véletlenül vagyok itt. Talán épp azért, hogy megosszam önökkel a történetemet. – Tina Turner

A küszködő, anyagi csőd szélén álló író, Lowen Ashleigh megkapja élete állásajánlatát. A bestsellerszerző Verity Crawford férje felkéri, hogy a balesetben megsérült író helyett megírja sikersorozatának befejező részeit. Lowen megérkezik a Crawford-házba, hogy átnézze Verity többévnyi jegyzeteit és vázlatait, remélve, hogy elegendő anyagot talál a munka elkezdéséhez. Ám az irodában nemcsak kaotikus állapotok fogadják, hanem egy önéletrajz is, amit az asszony a legnagyobb titokban írt. A kézirat minden oldala vérfagyasztó vallomást rejt, köztük annak az éjszakának a történetét is, mely örökre megváltoztatta a család életét. Lowen először úgy dönt, nem mutatja meg a kéziratot, mert annak tartalma még több fájdalmat okozna a gyászoló apának. De ahogy a férfi iránti érzelmei egyre erősebbé válnak, rájön, hogy talán mégis fel kéne fedni Verity mocskos titkait.

Szuper könyvújdonságok, nem csak nyárra:

