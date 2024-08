17 ingyenes program Budapesten az augusztus 20-ai hosszú hétvégén

Idén négynaposra nyúlik az augusztus 20-ai ünnep, amely rengeteg izgalmas ingyenes programot tartogat a fővárosban szombattól keddig. Koncertek, gasztrofesztiválok, kézműves foglalkozások és persze látványos tűzijáték vár benneteket!

Retro Tabán – ingyenes koncertek a domboldalban (2024. augusztus 17-20.)

Négy napon keresztül, összesen 12 ingyenes koncertet hallgathatunk meg a Tabán zöld környezetében kialakított színpadon. Edda, Demjén, a Bon-Bon és az Első Emelet is felszántja a színpadot a Retro Tabán programsorozat keretében.

Részletes műsor >>

Mesterségek Ünnepe // Budai Vár (2024. augusztus 17-20.)

Augusztus 17-20. között újra a hagyományos kézműves mesterségek, alkotók és kézműves közösségek kerülnek a figyelem középpontjába a Budai Várban. Idén is találkozhatunk kézműves mesterekkel, külföldi alkotókkal és iparművészekkel. Közel ezer kézműves alkotó, látványműhelyek, koncertek, kézműves foglalkozások és gyerekprogramok is várnak. Minden program ingyenes.

Facebook-esemény >>

Hunyadi téri kertmozi: Csillag születik (2024. augusztus 17.)

A tapasztalt zenész Jackson Maine felfedezi a fiatal énekesnőt, Ally-t, akibe beleszeret. Bár Ally karrierje szárnyalni kezd, kapcsolatuk megromlik, mivel Jack folyamatos harcot vív saját belső démonaival. Főszerepben Lady Gaga és Bradley Cooper.

Facebook-esemény >>

Kertmozi Esték: Oppenheimer // Kopaszi-gát (2024. augusztus 17.)

Fedezzétek fel az atombomba atyja, J. Robert Oppenheimer történetét ebben az izgalmas és mélyreható filmben. A tudomány és történelem találkozása a csillagos ég alatt, amely nem hagy közömbösen!

Facebook-esemény >>

Mandoki Soulmates – koncert a Szent István Bazilika előtt (2024. augusztus 18.)

Szombat este 7 órától megtelik élő zenével a Szent István tér. A Szent István Bazilika előtti téren régi és új dalokkal várja a közönséget a Mandoki Soulmates, akik legújabb, Memory of Our Future című lemezükről is bemutatnak néhány izgalmas szerzeményt.

Részletek >>

Csodás helyszínek, ahonnan élmény nézni az augusztus 20-ai tűzijátékot:

Makers’ Market // Most Bisztró (2024. augusztus 18.)

A Makers’ Market belvárosi vásárán új márkák mutatkoznak be, közülük többekkel most találkozhattok először, így igazi friss szelekcióra számíthattok. A Makers’ Market Budapest résztvevői a kortárs design élvonalát képviselő tervezők közül kerülnek ki – egy remek alkalom, hogy a szép tárgyak alkotóival személyesen is találkozzatok!

Facebook-esemény >>

Varázsliget – gyerekprogramok a Városligetben (2024. augusztus 18-20.)

Igazi csodák várnak a kilátogató lurkókra és az örök gyermek felnőttekre. Cirkuszi játszóházzal, bábelőadásokkal, kézműves programokkal készülnek a szervezők, valamint fellépnek a Tűzmadarak vásári mutatványosai és gólyalábasai is.

Facebook-esemény >>

Panorama Classical – komolyzene a Filozófusok kertjében (2024. augusztus 18-20.)

Idén filmzenékkel és Budapest egyik legszebb kilátásával vár a Panorama Classical! A Filozófusok kertjében felállított nyitott színpadon élvezhetjük a zenét, miközben a Budai Vár, a Parlament és a Bazilika panorámája tárul elénk. A reggeltől estig tartó programok között szimfonikus zenekari koncerteket, hangszerbemutatókat és kézműves foglalkozásokat is találunk.

Facebook-esemény >>

Csárdafesztivál // Vörösmarty tér (2024. augusztus 18-20.)

A Vörösmarty téren mennyei falatokkal és vidám hangulattal készülnek az ország legjobb csárdái! Mire számíthatunk? Az ízletes ételek mellett többek között néptáncbemutatókkal és népzenei fesztiválokkal garantálják a fergeteges élményt.

Facebook-esemény >>

Magyar Ízek Utcája // Várkert Bazár előtt (2024. augusztus 18-20.)

A magyar konyha kerül főszerepbe augusztus 18-20. között a Várkert Bazár környékén, ahol remek magyaros ételek, koncertek, gyerekprogramok és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Többek között megkóstolhatjuk Magyarország tortáját, és bemutatják a Szent István-napi kenyeret is.

Részletek >>

Divat & Design Fesztivál // Millenáris (2024. augusztus 18-20.)

A Divat & Design Fesztivál keretein belül kézműves foglalkozásokon, fenntarthatósági programokon, koncerteken és izgalmas kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt a látogatók a város egyik közkedvelt találkozási pontján, a Millenáris Parkban, ahova kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a szervezők.

Facebook-esemény >>

Vigadó Piano – élő zene a Vigadó téren (2024. augusztus 18-20.)

Az 1920-as és 30-as évek amerikai bárzenéjétől kezdve, a 40-es és 50-es évek nagy magyar slágerein át, Amy Winehouseig mindenki megtalálhatja a kedvencét a Vigadó téren vasárnaptól keddig.

Facebook-esemény >>

Művészkert // Millenáris (2024. augusztus 18-20.)

Az ünnepi hétvégén a Millenáris újra megtelik csodás dallamokkal és versekkel, csillagos ég alatti mozizással. Az utolsó napon a Szent István-napi tűzijátékot pedig a Művészkert kivetítőjén csodálhatjuk meg. Vasárnaptól keddig minden délután a zene és irodalom egymásba fonódva hoz kikapcsolódást és feltöltődést, többek között Szabó Balázs, Kollár-Klemencz László és Kiss Tibi művészek előadásaival és koncertjeivel. Esténként pedig a legnagyszerűbb magyar filmekből csemegézhetünk a szabad ég alatt.

Bővebb infó >>

Road Movie Live // Műegyetem rakpart (2024. augusztus 19-20.)

Kedvenc magyar előadóink ingyenes koncertjeivel vár idén is a Road Movie Live a Műegyetem rakparton! Hétfőn és kedden fellép többek között a Honeybeast, a Bagossy Brothers Company, Zséda, Curtis és a Parno Graszt.

Facebook-esemény >>

SzabadRét Fesztivál // Erzsébet tér (2024. augusztus 19-20.)

Kora délutántól késő estig elektronikus és élő zene, jókedv, napsütés, természetközeli környezet és piknik vár a SzabadRét Fesztiválon, az Erzsébet téren.

Facebook-esemény >>

Hősök útja // Tóth Árpád sétány (2024. augusztus 20.)

Idén is vár a Hősök útja a Budai Várban, ahol játékos formában élhetjük át a magyar történelem hősies pillanatait! Megismerhetjük történelmi hőseinket 7 sorsfordító döntés históriáján keresztül, lebilincselő előadásokat hallgathatunk meg, az előadások közti szünetekben pedig megcsodálhatjuk a hagyományőrzők korhű öltözetét, felszerelését és fegyvereit.

Facebook-esemény >>

Tűz és fények játéka – tűzijáték a Duna felett (2024. augusztus 20.)

Érdemes lesz a Duna-partra seregleni augusztus 20-án 9 órakor, hiszen több mint 5 kilométert ölel fel az idei tűzijátékshow. Emellett fényfestést kap az Országház és a Lánchíd, de egy különleges drónshowra, valamint fény- és lézershowra is számíthatunk.

Bővebb infó >>

