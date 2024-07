10 nagyszerű augusztusi program és fesztivál hazánk leggyönyörűbb tájain

A napfény városa minden évben megadja a módját a nyárzárásnak. Ebben az évben augusztus 28-án startol a Szegedi Ifjúsági Napok (Coca-Cola SZIN), és egészen augusztus 31-ig adják egymás kezébe a mikrofont a fellépő hazai és nemzetközi sztárok. A helyszín Újszeged, a Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman területe, ahol több színpad, SZIN-es programok, mennyei ízek, és semmihez sem hasonlítható fesztiválhangulat várja a kikapcsolódni vágyókat. A fesztiválozók többsége a határokon belülről érkezik és a line-up is inkább a hazai előadókra fókuszál, de a fellépők között ott lesz például Zara Larsson és Armin van Buuren is.

Az ország egyik legismertebb nyári rendezvénye a hosszú múltra visszatekintő Debreceni Virágkarnevál. Először 1966-ban rendezték meg nagy érdeklődés mellett, és népszerűsége azóta is töretlen. A siker valószínűleg az állandó megújulásban rejlik, ráadásul évről évre egyre magasabbra teszik a lécet: nagykoncertek, riói táncosok és egy csokornyi színes meglepetés pezsdíti fel a város életét. Az augusztus 15-20. között zajló rendezvénysorozat fénypontja természetesen a színes virágok ezreivel díszített kocsik felvonulása, amelyet ettől az évtől a jegyet váltók akár fedett tribünről is végignézhetnek.

A Fekete Zajtól megszokott módon műfajilag széles palettáról érkeznek a zenekarok a Mátrába augusztus 15-19. között, akik között ugyanúgy megtalálhatjuk nagy hazai visszatérők koncertjeit, ahogy nagy nemzetközi neveket és a Zajon először fellépő újoncokat is. 40 éves fennállása alatt legelső alkalommal játszik Magyarországon a legendás The Jesus and Mary Chain, akiket a brit zenetörténet kiemelkedő alternatív rock / shoegaze alakjaként generációjuk egyik legmeghatározóbb zenekaraként tart számon. A post-black metal mozgalom egyik úttörője, a Harakiri for the Sky melankolikus, ám erőteljes, szerteágazó dühöt sugárzó dallamaival és komplex szövegeivel teremt tátongó űrt, amelyben nem nehéz elveszni. És ez még korántsem minden!

A tavalyi Kürtőskalács Piknik sikerén felbuzdulva augusztus 2-4. között érkezik a Kürtős Summer Party a Lavender Tihany és a Pisky Villa közreműködésével, ahol a hétvége sztárjai a levendulás kürtőskalács desszertkülönlegességek lesznek. A Pisky sétány támfalánál lógathatjuk a lábunkat a mélybe, kürtőskaláccsal a kezünkben, gyönyörködve az elénk táruló panorámában. Vagy akár az apátság árnyékában, a padon ülve, de akár a fűben heverészve is romantikázhatunk. Három kürtőskalács standdal és két nagy terasszal várják az érdeklődőket. A programot élő zene, a Lavender Tihany levendulás natúrkozmetikumok bemutatója és kulináris különlegességeinek kóstolója, valamint a Pisky Villa finom olaszos ételei, frissítő italai, koktéljai is színesítik.

