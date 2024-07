35+ szenzációs nyári program a Balaton északi és déli partján – 2024. augusztus

Elérkeztünk a nyár utolsó hónapjához, de szerencsére augusztusban sem fogunk unatkozni a Balaton partján. Mutatjuk, melyek a legjobb programok a Balaton északi és déli részén!

Augusztusi programok a Balaton északi partján

VI. Kőfeszt (2024. július 31. – augusztus 4.)

2024-ben Kővágóörs, Révfülöp, Köveskál, Kékkút, Balatonhenye és Pálköve ad otthont a VI. KŐFESZT-nek. Könnyű- és komolyzenei koncertek, kiállítások, kerekasztal-beszélgetés, rengeteg gyerekprogram, színházi előadások, táncház. A belépés ingyenes!

Centrál Színház a Balatonnál // Szigliget (2024. július 30. – augusztus 4., augusztus 13-20.)

A nyári szünet idején sem kell nélkülöznie a közönségnek a Centrál Színház előadásait, hiszen 14 estére két előadás is a Balatonhoz költözik. A Szigliget Várudvarban július 30. és augusztus 4. között a népszerű Delila című darabot láthatják az érdeklődők, Balsai Móni és Stohl András főszereplésével. Augusztus 13. és 20. között pedig egy új darab, a Játék a kastélyban lesz látható Alföldi Róbert, László Zsolt és Balla Eszter alakításával.

Gyümölcs és Borfesztivál // Balatonalmádi (2024. augusztus 1-4.)

Augusztus 1. és 4. között Balatonalmádiban a Wesselényi Strand főbejárata előtt kerül megrendezésre a Gyümölcs és Borfesztivál. A különböző gyümölcsös ételek és italok mellett elérhetőek lesznek a Balaton parti nagy klasszikusok, magas minőségben. A Grillkirály standján a helyben sütött grillételeket, töltött káposztát, csülköt pékné módra és házi juhtúrós lepényeket is fogyaszthattok. Az édesszájúakra is gondolnak, hiszen lesz fagyi, buborék gofri, kürtőskalács és helyben sütött rétesek is. Természetesen italkínálatról is gondoskodnak, különböző borokkal, pálinkákkal és sörkülönlegességekkel is készülnek, de lesz kézműves vásár, esténként pedig retro buli is. A rendezvény kutyabarát és a belépés ingyenes!

Kürtőskalács Summer Piknik // Tihany (2024. augusztus 2-4.)

A tavalyi Kürtőskalács Piknik sikerén felbuzdulva augusztus 2-4. között érkezik a Kürtős Summer Party a Lavender Tihany és a Pisky Villa közreműködésével, ahol a hétvége sztárjai a levendulás kürtőskalács desszertkülönlegességek lesznek. A Pisky sétány támfalánál lógathatjuk a lábunkat a mélybe, kürtőskaláccsal a kezünkben, gyönyörködve az elénk táruló panorámában. Vagy akár az apátság árnyékában, a padon ülve, de akár a fűben heverészve is romantikázhatunk. Három kürtőskalács standdal és két nagy terasszal várják az érdeklődőket. A programot élő zene, a Lavender Tihany levendulás natúrkozmetikumok bemutatója és kulináris különlegességeinek kóstolója, valamint a Pisky Villa finom olaszos ételei, frissítői italai, koktéljai is színesítik.

Be Massive Horizon & NÖF pres: Keszthely Festetics-kastély – Secret Garden (2024. augusztus 3.)

Két év után visszatér a Be Massive Horizon a keszthelyi Festetics-kastélyba, ráadásul egy új, izgalmas eseménnyel, ami nem más, mint a Secret Garden. A zenei minőség változatlan, de a helyszín az előző bulikhoz képest még izgalmasabb. Limitált tánc ahová csak azok tudnak majd elmenni, akik időben lecsapnak a jegyekre.

Holdfénytúra Badacsonyban (2024. augusztus 3.)

Este, elemlámpák, érdekes történetek, gyönyörű fények, nyári illatok. Ez vár holdfénytúrán! Különleges alkonyi, esti túra a Badacsony tetején. A szakvezetéses túra során fényt deríthettek a sötétbe burkolózott hegy minden titkára, miközben macskabaglyok hangja kísér. A Kisfaludy-kilátóból páratlan látványban lesz részetek: a Hold ezüsthidat feszít ki a Balaton víztükrére, másik irányban pedig a Káli-medence falvainak gyöngyfüzér-szerűen fénylő csodáiban gyönyörködhettek! Elemlámpa, vagy egyéb fényforrás hozatala ajánlott!

Ladies Dancing Camp // Casa Christa, Balatonszőlős (2024. augusztus 9-11.)

Sok tánc, reggeli fitness, csajos koreográfiák, latin és karibi táncok, napközben medence part, borkóstoló és számos program ami a hölgyekre vár a Balatonnál. Milyen órák várhatóak a hétvége folyamán? A táncos hétvége csak hölgyeknek szól, ezért minden koreográfiát úgy találtak ki, hogy ne hiányozzon a táncpartner, karmozdulatokkal pózokkal forgásokkal kiegészítve.

Augusztusi BorKorzó // Balatongyörök (2024. augusztus 9-11.)

Augusztus derekán is zamatos, hűs borokkal, ízletes ételekkel, esti koncertekkel, gyermekprogramokkal és kézműves vásárral várnak benneteket a móló melletti sétányon lévő Borutcában.

Csillaghullós pincejárás és Tárkány Művek koncert // Tagyonhegy (2024. augusztus 10.)

2024 nyarának harmadik szuper koncertjén a Tárkány Művek húzza a talpalávalót Tagyon hegyen. Ingyenesen látogatható nyitott pincék a hegyen 14 órától, finom borral, fröccsel és harapnivalóval várják az érkezőket. A koncertre jegyek még kaphatók!

Egy életem: Mucsi Zoltán // Balatonszárszó (2024. augusztus 10.)

Életrajzi stand up est. EGY ÉLETEM – ez a címe annak a különleges életrajzi stand up sorozatnak, ami szeptember végén indult a MOM Kulturális Központban. Híres művészek állnak színpadra, hogy egy-egy színházi este keretein belül elmeséljék az életüket.

Salföldi kolostortúra (2024. augusztus 10.)

Ismerjétek meg a salföldi pálos kolostorrom rejtelmeit egy izgalmas vezetett túra során! Kik voltak a pálosok, mivel foglalkoztak? Milyen szerepet játszottak a magyar történelemben? Ki volt Remete Szent Pál? A kérdésekre, ha kíváncsiak vagytok választ kaphattok, és persze megismerhetitek az Örsi-hegy különleges geológiáját, élő és élettelen természeti értékeit és sok minden más érdekesség is elhangzik a szakvezetéses túra során!

Wine & Cans // Szent-György hegy (2024. augusztus 10.)

Augusztus 10-én spanyol szombatot tartanak a Borbolt a völgyben, a Szent-György hegyen! A borok és fröccsök mellé lesz hal és kagyló konzerv, valamint isteni kovászos kenyér, na meg nagyszerű spanyol zenék. A jó hangulat garantált lesz a kertben!

Dél László Koncert – Így öten! // Balatonfüred (2024. augusztus 10.)

A nagy sikerű Férfi és Nő koncertsorozat után most egy új nagynevű színész négyes mutatkozik be Dés László dalaival: Básti Juli, Für Anikó, Mácsai Pál és Nagy Ervin.

Aurevoir. koncert // Gyenesdiás (2024. augusztus 10.)

A Korzó estek jóvoltából augusztus 10-én az Aurevoir. ad koncertet a Kárpáti Korzón, Gyenesdiáson.

Tablao Flamenco by: Infinito // Kisapáti (2024. augusztus 10., 24.)

Mágikus este, vacsorával, flamenco tánccal, énekkel, zenével.

Kincsem – Cinema & Symphony // Keszthely (2024. augusztus 17.)

Megérkezett a Cinema and Symphony, mely Magyarország első számú élőzenei mozi vetítése. Nézzétek meg az egyik legsikeresebb magyar filmet úgy, hogy a Hrutka Róbert zeneszerző által komponált zenéket élőben játsza a Duna Szimfonikus Zenekar a szabad ég alatt. A vetítés előtt a film főszereplőjével, Nagy Ervinnel lesz beszélgetés.

Yoga & Brunch // Dörgicsei Levendula Major (2024. augusztus 17., 24.)

Akár nyaraltok, akár a Balatonnál laktok, vegyetek részt egy frissítő jóga órán a Dörgicsei Levendula Major varázslatos kertjében. Aztán pedig töltsetek el egy kellemes délelőttöt jó társaságban, egészségesen tápláló, „tiszta” reggelivel, amely során nemcsak testileg, hanem lelkileg is feltöltődhettek!

OTL – On The Low // Viviera Beach, Keszthely (2024. augusztus 19.)

Az újhullámos hip-hop, trap formációs csapat az elmúlt években szó szerint letarolta az egész országot – egy új iránymutató stílust építettek be a köztudatba, amivel egészen kivételes helyzetekben találkozhatsz csak az éjszakai életben! Augusztus 19-én Keszthelyre érkeznek a legnagyobb ászok, így már csak ti hiányoztok a Viviera Beach-ről!

XIV. Bujtor István Filmfesztivál // Keszthely (2024. augusztus 22-25.)

A Bujtor István Filmfesztivál 2024. augusztus 22-25. között új helyszínen, Keszthelyen várja az érdeklődőket, az eddigieknél is változatosabb programokkal! A sokszínű fesztivál a filmes kínálat mellett koncertekkel, retro utcabállal, veteránautós találkozóval, kaszkadőr show-val, családi programokkal érkezik, Bujtor Istvánt az ismert akcióvígjátékokkal, közönségtalálkozókkal, emlékkiállítással és Csöpi-ételekkel is megelevenítve.

V. Balaton-felvidéki nyári bringatúra (2024. augusztus 24.)

A Nyári Bringa Túra útvonalának kijelölésekor fő célunk volt, hogy azokkal is megkedveltessük a terepen való kerékpározást, akik eddig még nem nagyon merészkedtek a bicikliúton kívüli erdei utakra. De természetesen azokat is várjuk, akik már gyakorlottabb mountisok. A Balaton-felvidék oly természeti kincseit ismerhetik meg a túrán résztvevő bringások, ahol még bizonyára nem jártak, és nem is kerekednének fel maguktól egy ilyen kalandra.

Charlie 77 // Alsóörs (2024. augusztus 24.)

Charlie zenész, trombitás: a rock, a jazz, a blues, a soul és a funky jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze. Pályafutása során több formációban alkotott, számtalan albumot tudhat magáénak. Legutolsó albuma, Mindenen túl címmel, 2020-ban jelent meg. Az idei turnéja – utalva az évei számára – a CHARLIE 77 címet viseli. Az októberi budapesti születésnapi koncertje előtt 2×7, azaz 14 koncertet ad ezzel a címmel, megkülönböztetve minden más fellépésétől. Ezeken ugyanis már az „Arénás” műsorát játssza, így aki ezekre a koncertekre ellátogat, az ország gondosan kiválasztott pontjain részese lehet ennek az exkluzív születésnapi repertoárnak.

20. Országos Lecsófesztivál // Balatonkenese (2024. augusztus 24-25.)

20. Országos Lecsófesztivál Balatonkenesén! Az Országos Lecsófesztivál különleges programjaival és vendégeivel mindig nagy élményt nyújt a résztvevőknek, ezúttal augusztus 24-én és 25-án. Az idei, immár 20. alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál egyik fő attrakciója a Magna Cum Laude zenekar fellépése.

Mancs Show // Balatonfűzfő (2024. augusztus 31.)

A Mancs Show interaktív mese show sorozat produkciója egy világkörüli utazásra invitálja a legfiatalabb nézőinket. Idén is hamar elérkezett a Barátság nap. Ezen alkalomra két kedvenc kutyusunk és vezetőjük lázasan készítik a barátságlapokat. A barátságlapok időben való kézbesítése veszélybe kerül, így a Mancsokra vár a feladat, hogy eljuttassák a címzettekhez. A nézőtér soraiban ülő gyerekek interaktív feladatokon keresztül segítik a bevetést. A zenés show során ismert gyerekdalok és átiratok hangzanak el a kutyusok előadásában. Az előadás élőszereplős, a főszereplő kutyák életnagyságban jelennek meg.

Augusztusi programok a Balaton déli partján

Sisi x Lil Frakk – Nyári Térhajlítás // Plázs Siófok (2024. augusztus 1.)

A C420-as univerzum eleven, portálvetőből hiányt nem szenvedő szülöttei egy alkalommal nyáron is bevetésre készen várják a galaktikus föderáció ügynökeit egy felülmúlhatatlan, interdimenzionális vízparti bulira! Hogy klónok-e vagy sem, vagy hogy Flupiföld epikus zsebdimenzióinak robotkutyái kifoghatnak-e rajtuk, azt megtudhatjuk a következő dimenziókapunyitásnál, ugyanis idén nyáron valószínűleg utoljára a Plázson is felborítják a téridő kontinuumot!

Cirkuszkavalkád a hullámokon // Fonyód (2024. augusztus 2., 9.)

Az idei főszezonban debütál a Bahart új gyerekhajó programja, melynek neve Cirkuszkavalkád. Fonyódon a Füred katamaránon, valamint Balatonfüreden a Balaton katamarán fedélzetén lehettek a részesei, amely tele lesz varázslattal, elképesztő artista produkciókkal és zsonglőr mutatványokkal.

Meg tudjuk magyarázni – Lakatos László és Musimbe Dávid Dennis közös estje // Balatonlelle (2024. augusztus 2.)

A Békével jöttünk című est folytatása, amiben Dennis és Laci nem csak a saját életükben, hanem mások életében is MINDENT meg tudnak magyarázni. Szó lesz arról, hogy Lacinak mióta van asszonya, és ez mibe került neki (sokba), illetve, hogy Dennis miért tart mindig az utazástól? A válasz nem mindig hihető, de mégis meg tudják magyarázni, még ha rosszul is.

Önfejlesztő Art Coaching // ZAM! (2024. augusztus 5.)

Önfejlesztő Art Coaching Workshop Zamárdiban a ZAM-ban! Fókuszban a Belső Egyensúly megteremtése, hiszen stabilitásunk megőrzése, harmóniára való törekvésünk a nyári hónapokban is fontos. Ehhez sokszínű módszertant fognak alkalmazni. Amire számíthattok: Magyarországonon egyedülálló Tudatosság Coaching eszközök segítségével a téma kibontása, mindfulness, vagyis tudatos jelenlét gyakorlatok, hangtállal kísért vezetett meditáció, alkotás a téma mentén akverellel és művészeti eszközökkel, rajz, egyéb önismeretet fejlesztő gyakorlatok, amelyek mindenki számára elvégezhetőek. A folyamatot 2 vezető tréner és mestercoach vezeti.

Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja // Balatonlelle (2024. augusztus 9.)

Augusztus 9-én első alkalommal tekinthetitek meg a balatonlellei Szabadtéri Színpadon a Pannon Várszínház előadását. Nagyszabású családi musical bemutatójára készülünk, melynek egyik főszereplője Pablo, az orrszarvú és egy rajztehetséggel megáldott kisfiú (az ő iskolai csúfneve Picasso), akik különleges kapcsolatba kerülnek. Közös élményük a hiány, talán a szeretet, az elfogadás képességének hiánya és a fantázia. Az emberi és állati társadalmak közösségeiben keverednek izgalmas kalandokba, míg új barátokra lelve megfogalmazódik végre közös vágyuk. Gyerekek, állatok, növények összefognak hidat építenek egy olyan világban, ahol az élet valamennyi formája érték.

Tompeti és Barátai // Zamárdi Kertmozi (2024. augusztus 10.)

Családi mozizás a Zamárdi Kertmoziban augusztus 10-én. Elővételes jegy egységesen 3000 Ft/fő.

Budapest Bár koncert // Balatonszárszó (2024. augusztus 17.)

Nyár, napsütés, egy hideg ital és egy fantasztikus koncert. Felhőtlen szórakozás, dráma, szerelem, csalódás, öröm és örömzene közel két órában. Mindig jó és mindig más: sok-sok új számmal, de régi kedvencekkel is, készül a Budapest Bár.

Strand Fesztivál // Zamárdi (2024. augusztus 22-24.)

Írjátok be a naptárba a 2024-es dátumot: augusztus 22-23-24., Zamárdi, STRAND fesztivál!

L’art pour l’art Légitársaság // Balatonszárszó (2024. augusztus 24.)

Szeretettel köszönti önöket a L’art pour l’art Légitársaság legelső járatának legénysége! Felemelkedésüket és felhőtlen szárnyalásukat garantálja a már jól bevált személyzet, Dolák-Saly Róbert, Pethő Zsolt és Szászi Móni, valamint a sok más járaton már bizonyított, Jászai Mari-díjas stewardess, Stefanovics Angéla!

Egy életem: Grecsó Krisztián (2024. augusztus 24.)

EGY ÉLETEM – ez a címe annak a különleges életrajzi stand up sorozatnak, ami szeptember végén indult. Híres művészek állnak színpadra, hogy egy-egy színházi este keretein belül elmeséljék az életüket. Grecsó Krisztián napjaink talán legnépszerűbb írója. Mint minden író, személyes élményeit elsősorban a könyveibe sűríti. De nemcsak azokat, hanem bármilyen más impulzust, amit a könyv megkövetel tőle.

Quimby // Plázs Siófok (2024. augusztus 30.)

Hazánk egyik legnépszerűbb alternatív rock együttese ezúttal a siófoki Plázs színpadán ad koncertet, augusztus 30-án. Jegyek még kaphatók!

