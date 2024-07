12 szenzációs ingyenes program a Balatonnál idén nyáron

A nyár folyamán ingyenes koncertek várják az érdeklődőket 5 helyszínen, 40+ fellépővel, a szó szoros értelemben a Balatonon, egy úszó színpadon. Az utazó koncertsorozat idén nyáron kiköt még Földváron, Bogláron és Füreden, ahol változatos hazai előadók – többek között az Anna and the Barbies és a Soulwave – szórakoztatják a közönséget.

Három koncertsorozattal is készül júliusra Siófok városa! A hajóállomáson Operett estek és Nyáresti koncertek várják a kikapcsolódni vágyókat változatos előadókkal, többek között a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral, Falusi Mariann-nal és Miller Zoltánnal. A Jókai parkban is ingyenes koncertek szórakoztatják a közönséget a Zene a zöldben nevű programsorozat részeként.

