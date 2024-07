Újdonságok a Balatonnál: 9 hely, ahova különösen érdemes ellátogatni idén nyáron

Balatonfüred remek kovászos pékségeinek sorát erősíti a Magvető Pékség, ahol hosszú kelesztésű kovászos kenyerek, édes és sós péksütemények, egymás után sorakozó kakaós és diós csigák várják a pékségbe betérőket. A Magvetőben persze nemcsak a reggelihez vagy épp vacsorához tökéletes kovászos kenyér beszerzésére nyílik lehetőségetek, de be is ülhettek hozzájuk egy finom péksüteményre és egy csésze remek kávéra.

A badacsonytomaji La Téne Desszertműhelyét talán senkinek sem kell bemutatnunk. Új egységük – mely Badacsonytomajról nem ment messzire, korábbi desszertműhelyüktől is csak egy kőhajításnyira -, a település ikonikus, Tátika nevű épületében nyitotta meg kapuit. A La Téne ínycsiklandó péksüteményeit, remek kávéját ezentúl már a vízpartban gyönyörködve is élvezhetitek, sőt mi több, kínálatukban innentől a reggelifogásokat és a sós ínyencségeket is megtalálhatjátok.

