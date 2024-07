5+1 nem mindennapi látnivaló és program Debrecenben 2024 nyarán

Naplemente a város felett egy pohár borral, glampingelés a Nagyerdőn lágy jazzdallamokra, titkos kert a belváros szívében, vagy csobbanás a fák felett az ország legmodernebb strandján. Az ország második városa, Debrecen a hagyományos városnéző programokon túl számos exkluzív élménnyel vár benneteket a nyáron. Mutatunk néhány különleges programot, ami miatt kihagyhatatlan úti cél Debrecen idén nyáron.

Csobbanás a fák lombkoronái felett

A nyári kánikulában nemcsak a testnek kínál exkluzív élményt, hanem a szemnek is felejthetetlen látvány az ország legmodernebb strandja, az Aquaticum. A strandfürdő központi épületének 12 méter magas teraszán a Nagyerdő fáinak lombkoronái fölött lazíthattok a jakuzziban vagy pihenhettek, napozhattok a nyugágyak egyikén, de akár koktélozhattok is a vízibárral egybeépített üvegaljú medencében.

Természetesen nem hiányozhatnak a strandról a különféle relaxációs, termálvizes és élménymedencék, az adrenalinnövelő óriáscsúszdák, az ugratóplatformok és sportolási lehetőségek sem, így, ha aktív élményre vágytok, azt is megtaláljátok. Mindehhez a zöld növényfalak és halkan csordogáló vízesések, valamint a Nagyerdő gyönyörű természeti környezete biztosítja a hátteret. A nap végén kihagyhatatlan élmény a napozóteraszról megcsodálni a naplementét.

Fesztiválról fesztiválra

A nyár legnagyobb bulija július 24-28. között vár rátok a Nagyerdőn! A Campus Fesztiválra a legnépszerűbb magyar előadók mellett, mint Azahriah, Majka, a Tankcsapda, a Blahalouisiana vagy a Carson Coma, feltörekvő fiatal tehetségek és számos nemzetközi sztár is érkezik, köztük Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Solveig, Mando Diao, Danko Jones, Gayle, Queen Omega és Rita Ora. A zene mellett más művészeti ágak, például tánc és színház, képzőművészet és stand-up is helyet kap a programban.

Bő egy héttel a Campus Fesztivál után, a Nagyerdő egy másik, hangulatos részén a legizgalmasabb magyar borokat kóstolhatjátok végig, amihez a világ legkiválóbb magyar jazz-zenészei szolgáltatják a kellemes zenei aláfestést. A Debreceni Bor- és Jazznapok augusztus 8-11. között igazi fűben ülős, glampingelős nyári élményt ígér!

Égig érő élmények a Nagyerdei Víztoronyban

Az ország legszebb erdőjének választott Nagyerdő ikonikus épülete a több mint 110 éves Nagyerdei Víztorony. A látványos műemlék épület igazi élménycentrum, ahol napközben a terasz egyik kényelmes napágyában lazíthattok egy jegeskávé vagy egy fröccs mellett, hétvégén bulizhattok egy koncerten a víztoronykertben, este pedig megcsodálhatjátok a varázslatos díszkivilágítást. Ha igazán exkluzív élményre vágytok, másszátok meg a Víztorony közepén kialakított, 10 méter magas mászófalat vagy lépcsőzzetek fel a 34 méter magas kilátóba, ahol a fák lombkoronái fölül csodálhatjátok meg a Nagyerdőre nyíló lenyűgöző panorámát.

Szerelmes Nagytemplom

Különleges élményekkel vár benneteket nyáron a város főterén álló impozáns Református Nagytemplom. A július 9-én kezdődő Szerelmes Nagytemplom programsorozat keretében minden kedden játékos feladványokkal fedezhetitek fel a templom rejtelmeit, csütörtökönként pedig élő koncerten hallgathatjátok meg az ország egyik legszebb hangú orgonáját. Exkluzív élmény az esti templomtúra minden szerdán, amikor nemcsak a templom tereit járhatjátok be szakvezető segítségével, de a látogatás fénypontjaként, a túra végén a Nagytemplom két tornya közti panorámajárdáról csodálhatjátok meg a naplementét és a varázslatos fényekben pompázó belvárost egy pohár borral a kezetekben.

Kortárs művészet és kertmozi a város közepén

Az ország egyik legizgalmasabb kulturális tere a Debrecen központjában található MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, ahol a Hanyas vagy? című kiállításon betekinthettek a MODEM gyűjteményébe egy rendhagyó, generációelméleti megközelítésből, de emblematikus tájképeket és csendéleteket is láthattok az elmúlt 100 évből a MBH Bank gyűjteményes kiállításán. A MODEM ideális hely, ha szeretnétek elmenekülni a kánikula elől és izgalmas vizuális élményekre vágytok, de jó időben este is érdemes visszatérni, hiszen a hangulatos belső kertben babzsákfotelből, popcorn kíséretében a szabad ég alatt nézhettek ikonikus filmeket a Kertmoziban.

+1 Debreceni dolce vita

A debreceni cukrászdák és kávézók városszerte felejthetetlen ízekkel és édes élményekkel várnak benneteket, amihez exkluzív látvány is jár. A Nagytemplom tövében, a Püspöki Palota gyönyörű szecessziós épületében található Aranytölgy Kávézóba reggelizni, ebédelni is beülhettek, vagy akár kipihenni a városnéző séta fáradalmait.

A Macaron Bites a főutca egyik legkülönlegesebb épületében vár benneteket, ahol színes macaronok társaságában, egy cseresznyefa árnyékában képzeletben akár Japánba is elutazhattok.

Szabó Magda anyai felmenői működtettek egykor boltot abban az üzlethelységben, ahol most a Wellington Kávézó működik. Ide nemcsak Szabó Magda emlékére érdemes ellátogatni, hanem az Új-Zéland ihlette finomságok és különleges kávék miatt is. Ha ott jártok, kukkantsatok be az udvarra, ahol egy hatalmas falfestmény mesél nektek a város múltjáról.

Debrecen egyik legnépszerűbb helyét, a Black Sheepet se hagyjátok ki a gasztrotúrából, hiszen itt többek között kézzel pörkölt kávék és házi sütemények várnak rátok.

Ha pedig kicsit elvonulnátok a nyüzsgésből, a belváros egyik régi cívis házában található Vintage World kávézó titkos kertjében nemcsak nyugalmat, de finom falatokat is találtok.

