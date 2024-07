7 bakancslistás program és kirándulóhely júliusra, ahol varázslatos élmények várnak

Július közepén megkezdődött hazánkban a minden évben lélegzetelállító látványt nyújtó lótuszvirágzás. A keleti vallások szerint a lótusz a legszentebb virág, a tisztaság és az újjászületés jelképe. A gyönyörű vízinövény minden nyáron az iszapos mocsár mélyéről a fényre tör, hogy a vízfelszínen kibontsa élénken vibráló, rózsaszín virágait. Az országban több helyszínen is tanúi lehetünk ennek a varázslatos természeti jelenségnek. Többek között Budapest közelében a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben és a Szegedi Füvészkertben is megfigyelhetjük a csodálatos növények virágzását.

Július 13-án kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a nyár sokat várt éjszakai programja, a Libegők Éjszakája. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz lehetőség különleges esti programok kíséretében libegőzni, akár a naplemente utolsó fényeit csodálnátok meg, akár a csillagos égboltban gyönyörködnétek. A Lillafüredi Libegőpark, a sástói Oxygen Adrenalin Park, a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark, Budapesten pedig a Zugligeti Libegő is programokkal, valamint hosszabb nyitvatartással és felejthetetlen élményekkel várja a kikapcsolódni vágyókat.

Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mellett található, kétméteres sövényfalakból álló útvesztő egy elképesztően izgalmas, egyedülálló látványosság, hiszen a világ harmadik legnagyobb ilyen labirintusaként még műholdakról is látni lehet. A kutyabarát labirintus ráadásul nem csak egy sima sövényekből álló ösvény, hiszen a magyarok egyik legendás jelképét, a Csodaszarvast ábrázolja. A tekervényes út összesen 3,5 kilométeren kíséri végig a kicsiket és nagyokat egyaránt, a célig pedig 13 útelágazáson keresztül vezet az út. A bolyongást tematikus és furfangos kérdések teszik színesebbé, ráadásként pedig a labirintus mellett nép- és logikai játékokkal, valamint az egyedülálló Három Elem játszótérrel várják a gyerekeket, ahol földön, vízben és levegőben is átélhetik a játék örömét.

Hazánk első nemzeti parkja 82.000 hektár nagyságú területet ölel fel, amelyre jellemző a Hortobágy sajátos látképe: az alföldi hangulathoz hozzájárulnak a fűvel borított legelők, a szántóföldek és a kihagyhatatlan gémeskutak is. A különböző élőhelytípusoknak köszönhetően nagyon színes a növényvilág: a tündérrózsától kezdve a sóvirágon át a sziki őszirózsáig minden megtalálható. A park területén vadaspark is helyet kapott, melyet egy különleges program során is felkereshetünk. A kora esti vadasparki látogatás szafariautóval, szakvezető kíséretében történik, melyet az aranysárga naplemente varázsol különleges hangulatúvá.

Az ország északnyugati része, a csodás Szigetköz nemcsak a festői táj és az itt lévő magasztos várak miatt tökéletes úti cél, hanem remek hely a vízitúrázáshoz is, a kenuból pedig egy egészen más szemszögből fedezhetitek fel a káprázatos környezetet. Minden adott ahhoz, hogy az első számú kikapcsolódás a Szigetközben a vízitúrázás legyen, hiszen számos különböző útvonalon barangolhatjátok be a varázslatos vízivilág rejtelmeit. A vadregényes Duna-ágak egytől egyig számos csodálatos látnivalót rejtenek, a csendes vízen haladva pedig egészen közelről ismerhetitek meg a helyi élővilágot.

