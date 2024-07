Júliusban visszatér a nyár egyik kedvenc éjszakai programja, a Libegők Éjszakája

A nyaranta megrendezésre kerülő programhoz ezúttal is szerte az országból csatlakoztak helyszínek. Ezen a szombaton a Lillafüredi Libegőpark, a sástói Oxygen Adrenalin Park, a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark, Budapesten pedig a Zugligeti Libegő is programokkal, valamint hosszabb nyitvatartással és felejthetetlen élményekkel várja a kikapcsolódni vágyókat.

