12 elképesztő látnivaló és izgalmas program a festői Dél-Dunántúl vidékén

Míg a méltán híres és szeretett Dunakanyart mindenki jól ismeri, a Duna országon belüli, déli részét sem érdemes kihagyni, hiszen számtalan izgalmas látnivalót és kincset rejteget!

Faddi Duna-holtág

A környék egyik legbékésebb része a faddi Duna-holtág, amely a nyugalom valódi szigeteként garantálja a tökéletes pihenést. A Tolna és Kalocsa között, 12 kilométer hosszúságban húzódó holtág legszebb szakasza az 1960-as években kiépült zsákfaluban, Fadd-Domboriban található, ami a forró nyári napokon fürdőzőkkel telik meg.

Gemenci erdő

A festői Gemenci erdő sokaknak ismerős lehet, hiszen kétségkívül a környék egyik legmeghatározóbb természeti értéke. A Sárköz és az Alsó-Duna-völgy gyönyörű zöldterülete Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje, ahol a víztér közelsége kifejezetten egyedülálló hangulatot áraszt. Világszinten páratlan az itt található gímszarvasállomány, emellett a helyi madárvilág is sokszínű, hiszen az Gemenci erdő büszkélkedhet a világ legsűrűbb feketególya-állományával is. A Gemenc vidéke vízitúrák izgalmas helyszíne is, ahol akár kenuba pattanva is megleshetitek az itt élő állatokat a természetes lelőhelyükön.

Molnárka tanösvény

Ha egy könnyed túra során fedeznétek fel a területet, és az élővilágról is szeretnétek információt szerezni, a 11 állomásos, kicsivel több, mint 2 km hosszú Molnárka tanösvény a tökéletes választás. A Malomtelelő és Lassi között húzódó tanösvény mindkét végéről könnyedén bejárható, az utat kísérő táblákat olvasva pedig mindent megtudhattok az ártéri erdők titokzatos állat- és növényvilágáról. A különleges hajómalmok történetében a névadó molnárka kalauzol el, az egyik állomásnál pedig egy madármegfigyelő toronyból is kémlelhetitek a tájat.

Külső-Béda

A Gemenci erdőtől délre, az országhatárnál működő Duna-Dráva Nemzeti Park egyik legbájosabb holtága a Külső-Béda, amit vadregényes ligeterdő ölel körbe. A parton köves szakaszok és füves ligetek terülnek el. A horgászok körében is népszerű mesebeli környék ideális úti cél, ha a természet lágy ölén töltődnétek fel.

Paks

Paksról mindenki egyből a Paksi Atomerőműre asszociál, ami kétségkívül a város egyik legizgalmasabb látnivalója. Az ország egyetlen, ipari méretű nukleáris létesítményének egy része látogatható, így az ide látogatók közelről megismerkedhetnek az atomerőmű működésével és a villamosenergia előállításának lépéseivel is. A város sokszínűségét a Gárdonyi-kilátó tetejéről láthatjátok igazán, ahonnan a történelmi óváros és az erőmű körüli lakótelep is jól látszik. A várostól nem messze található az egykori Római Birodalom egyik fontos helye, a Lussonium római kori romkert. Mindezek mellett Pakson egy időben közel 3000 hektárnyi területen zajlott a szőlőgazdálkodás, amire a mai napig löszbe vájt pincék és csinos kis présházak sokasága emlékeztet. A pincék többségét a Sárgödör téren találjuk, de Dunakömlőd újjászületett pincesorát is ajánlott felkeresni, ha megkóstolnátok a térség zászlóshajóját, a paksi sillert.

Baja

Míg Bács-Kiskun vármegye második legnagyobb városáról sokaknak a halászlé jut eszébe, Baja számos más izgalmas látnivalót is rejt. A város szívében két gyönyörű tér is található, a Tóth Kálmán tér egyik legnagyobb nevezetessége a minden évszakban itt álló virágóra, a patinás Szentháromság tér pedig már több száz évvel ezelőtt is központi szerepet töltött be. Itt bukkanhattok a város emblémájaként is használt Szentháromság-szoborra, ami a nagy pestisjárványnak állít emléket. Festői panorámáért menjetek fel a Türr István-kilátóba, és ne hagyjátok ki az eldugott, bájos kis templomot, a Nepomuki Szent János-kápolnát se.

További csodás látnivalók Baján:

Mohács

Az ország legdélibb Duna-parti települése a festői táj mellett rengeteg más kincset is rejt, legyen szó építészeti remekekről vagy kulturális látnivalókról. A város szívében található Széchenyi téren áll a keleties hangulatú Városháza, illetve a bizánci stílusú, impozáns Fogadalmi Emléktemplom. Ha megismernétek a város történetét vagy a busójárás néphagyományait, látogassatok el a Kanizsai Dorottya Múzeumba! Ha pedig a mohácsi csata emléke előtt rónátok le a tiszteleteteket, sétáljatok végig a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen, ahol megtekinthettek egy átfogó kiállítást a mindent eldöntő csatáról.

A Dél-Dunántúl gasztronómiai, szabadidős és kulturális látnivalói

A természeti értékek és folyóparti városok után fedezzétek fel a környék kulturális és szabadidős látnivalóit!

Szent Miklós Vízi- és Taposómalom, Múzeum

A történelmi tanulmányokból ismerősen csengő Csele-patak egykori 24 malma közül már csak egy, a Szent Miklós Vízi- és Taposómalom áll a Csele-völgyben. A műemlék vízimalomban a múlt századok világába kalauzolnak el minket az érdekfeszítő körbevezetésen, amely során nemcsak a malmok történetét és működését ismerhetitek meg, hanem a kiállítás eszközeinek többségét is, valamint a taposómalmot is kipróbálhatjátok. A nem mindennapi kiállításban megtekinthetitek az egyedülálló liszteszsák-kiállítást is, valamint előzetes egyeztetést követően elsajátíthatjátok a papírmerítés fortélyait.

7700 Mohács, Mohács-Somberek között | Weboldal

Pörbölyi Ökoturisztikai Centrum

Ha netalán esősre fordulna az időjárás, a Pörbölyi Ökoturisztikai Centrumba bármikor elmenekülhettek a viszontagságok elől. A fogadóépületben látható a „Gemenc kincsei – élet az ártéri erdőben” című interaktív kiállítás, és itt működik a Gemenci Erdészeti Erdei Iskola is. Az Ökoturisztikai Központban áll Frigyes főherceg felújított, vadászkastélyt mintázó kiállítási pavilonja, ami a „Legenda és valóság: a gemenci gímszarvas” című kiállításnak ad otthont. Az épület tökéletes kiindulópontja a környék két lábon való felfedezésének is az innen induló változatos tanösvényeknek és túraútvonalaknak köszönhetően. Amennyiben közelebbről is megismerkednétek a térség növény- és állatvilágával, ne hagyjátok ki az Ökocentrumban szervezett vízitúráit!

7142 Pörböly, Bajai utca 100. | Weboldal

Gemenci Állami Erdei Vasút

A Gemenci erdő egyik kedvenc családbarát látnivalója határozottan az itt zakatoló kisvasút, ami Európa legkiterjedtebb síkvidéki ártéri erdején robog végig. A kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas program nagyszerű választás a hűvösebb és melegebb nyári napokon is, hiszen a fák lombjai alatt haladó vasút az időjárástól függetlenül üzemel. A népszerű jármű 30 km hosszan szeli át a romantikus vidéket a Pörbölyről Malomtelelőn át Keselyűsig tartó útvonalon, amelyen számos vezetett túra, tanösvény segíti a térség jellegzetességeinek megismerését.

Sugovica szabadstrand

A nyári melegben, egy nézelődéssel töltött délelőtt után remek úti cél lehet a bajai szabadstrand, ahol a 650 méter hosszú, homokos partszakaszon csobbanhattok a Duna város alá kanyarodó mellékágába. A strandot két oldalról közelíthetitek meg: egyik irányból kiépített sétány vezet a Halászparttól, a másik oldalról pedig a Sugó hídon át érhetitek el. Az ingyenes strandon az aktív kikapcsolódást kedvelőkre is gondoltak, hiszen van lehetőség vízibicikli, kajak és kenu bérlésére is, a gyerekek felejthetetlen szórakozásáról egy játszótér gondoskodik, illetve egy büfé is várja a fürdőzőket.

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 8.

Molyhos Tölgy – Ország Fája 2016

Az erre járó természetkedvelők garantáltan nem maradnak különleges látnivaló nélkül, hiszen a környéken található a 2016-ban az Év Fájának választott bátaszéki tölgy. Az Európai Év Fája verseny célja, hogy erősítse a fák és az emberek közötti kapcsolatot, és az esztétikai látványt háttérbe helyezve inkább a fák történetére koncentrál. A versenyen hatalmasat tarolt a molyhos tölgy, a közönségszavazáson több, mint 70.000 szavazatot szerzett. Az immár Európa-szerte híres fát egy könnyed séta alkalmával érdemes megcsodálni.

Mutatunk még egy okot, amiért érdemes felkeresni a Dél-Dunántúl térségét: