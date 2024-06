25+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. június 27-30.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten és környékén ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és családi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Waldorfeszt // Nagymaros (2024. június 27-30.)

Ha június 27-től 30-ig Nagymaros környékén jártok, szerettek túrázni, érdekel az erdei kultúra, és megnéznétek, milyen egy igazán természetközeli koncerthelyszín, ejtsétek útba a Törökmező Turistaház – Kalandpark és Kis-Állatparkot. Kivételes élmény lesz ismert bandák (például Besh O Drom és Szabó Balázs Bandája) fellépését a fákkal övezett, nyugalmat árasztó közegben meghallgatni, vagy éjszakai, esetleg napkeltetúrára indulni egy csapat lelkes természetjáróval. A fesztivál család- és gyermekbarát, a részletes programtervet és minden tudnivalót megtaláltok a Waldorfeszt weboldalán.

Szánsájn – nyári fesztivál a Cirko-Gejzírben (2024. június 27., 28.,29.,30.)

Minden nyáron szemlézhetjük az elmúlt évek legjobb filmjeit a Szánsájn Fesztiválon. Idén rekordhosszúságú, 12 hetes sorozatot szerkesztettek a szervezők. Nyaraljatok a Cirkóban, és nézzetek meg mindent, amit év közben kihagytatok, vagy amit még egyszer szeretnétek megnézni!

Éjszakai piac Budapest kínai negyedében (egész héten)

Ismét megnyitotta kapuit a Chinatown Budapest éjszakai ételpiaca, ahol egészen szeptember 1-ig, minden nap 17 és 23 óra között élvezhetjük a főváros legautentikusabb kínai ételeit. A teraszon összesen 10 stand kínálatából válogathatunk, majd elfogyaszthatjuk a streetfood-különlegességeket a Nagysátor 110 asztalainak egyikénél. Asztalfoglalás nincs, így a népszerűbb időszakokban érdemes időben érkezni. A belépés és a parkolás ingyenes!

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2024. június 27.)

Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs // Vecsés

Európa egyik legkiemelkedőbb rhythm & blues zeneszerzője és szövegírója. Ripoff pályafutása alatt több, mint 100 szerzeményt írt amiket számos külföldi előadó is feldolgozott. Egyedülálló, jellegzetes stílusa nagy hatással volt a hazai blues zenészek munkásságára a 90-es évek óta. Zongorán a fantasztikus Nagy Szabolcs közreműködik aki tagja volt a Hobo Blues Band, Ghymes zenekaroknak, illetve jelenleg a Braindogs, Muddy Shoes formációkkal is turnézik.

Parno Graszt // Budapest Park

Június 27-én fehér lován vágtat be a Budapest Parkba a Parno Graszt, hogy megmutassa, hogyan is kell igazán mulatni. Őszinte, hamisítatlan cigányzenével varázsolják igazi forgataggá a Park közönségét ezen az estén. A zenekar eddigi egyik legnagyobb koncertjére készül, amin valószínűleg mindenki ott lesz – talán még a Muki fia is! Vendég: Söndörgő

Slow Village // Pontoon

Nyakmozgató groove-ok és karakteres loopok, rímek a szcéna legbelsejéből, amik nyomokban költészetet, slam-et és némi iróniát tartalmaznak.

Bridget Jones Naplója ingyenes kertmozi // Budapest Garden

Júniusban ismét ingyenes kertmozival készül Buda legsokszínűbb kertje. Az EB-meccsek között tartsatok egy popcornozásnyi szünetet egy jól ismert klasszikussal. Íme a június végi műsor: 06.27. csütörtök 21:00 – Bridget Jones Naplója; 06.28 péntek 21:00 – 8 mérföld

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. június 28.)

Vörösfenyő // Szentendre, Kacsakő

A Vörösfenyő repertoárjában saját dalok valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindhárman szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

Fekete Jenő 40 éve a pályán jubileumi koncert // Szentendre, Barlang

Fekete Jenő a mintegy négy évtizedes zenei terméséből válogat, kedvenc blues, rock and roll és boogie, illetve saját szerzeményei is szerepet kapnak az est folyamán.

Gödör Cafe Session: Darvas Kristóf

Június 28-án Darvas Kristóf érkezik kedvenc slágereivel a Gödörbe a klub nyári szóló programsorozatában. A belépés ingyenes.

Cseh Tamás-dalai a Vodku fiaitól – második pengetés // Turbina

Péntek este a Vodku fiai ismét a Turbinába érkeznek, és elhozzák Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza dalait: azokat is, amelyekre legutóbb nem jutott idő, és azokat is, amelyeknek minden este meg kell szólalniuk.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. június 29.)

Nemzetiségek találkozója a Csobánka téren

Óbuda soknemzetiségű kerület, minden nemzetiség kultúrája, gasztronómiája egyedi és csodálatra méltó. A fesztiválon érdemes lesz megkóstolni a nemzetiségi konyhák hagyományos ételeit és inspirálódni ízeikből. A hagyományőrző előadások pedig betekintést engednek e nemzetiségek gazdag kulturális életébe.

Helytörténeti sétaszombat – Újlipótváros Duna-partja

A fissítő Duna-parti sétán szó esik majd építészetről, folyószabályozásról, történelemről és híres emberekről is. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Safespace Műhely megnyitó

Június 29-én, hosszú készülődés után végre hivatalosan is megnyitja kapuit a Safespace terápiás- és művészeti közösségi tér az Erzsébetvárosban. Látogass el egész napos nyílt napjukra, próbáld ki a foglalkozások demováltozatát, egyél finom vendégváró falatokat, networkingelj, barátkozz, fess, alkoss, mozogj, és ha tetszik, menj máskor is – akár vendégként, akár a saját programoddal. A részvétel ingyenes, de egyes programok regisztrációkötelesek.

Szentendre Digital Sunset // Kacsakő Bisztró

Low Contrast különleges DJ szettjeivel és magával ragadó stílusával gondoskodik arról, hogy a délután/este minden percét élvezzétek a Kacsakő Bisztró különleges szabadtéri helyszínén! Merüljetek el az organic, melodic és progressive house zenében, amely garantáltan felejthetetlen élményt fog nyújtani.

Lakjon jól a falu! – Gasztrosokadalom // Dunabogdány

A Rendezvénytér színpadán 17 órától élőzene kíséri a rendezvényt, a PELVAX Együttes, Pelva Gábor, Olasz György és az eredményhirdetés után fellép Sergő Sára. 17 órától ételkóstolás, 19 órakor eredményhirdetés!

Hollán Jazz Street: Bolyki Barnabás & Bolyki Tamás

Hétvégi jazz koncertek újra Újlipótváros kapujában, közkedvelt sétálóutcájában. Az e heti fellépők: Bolyki Barnabás és Bolyki Tamás.

Raquel Kurpershoek & Victor Franco // Opus Jazz Club

Andalúz flamencodalok, egy perzsa költő szerelmi történetei, kubai, brazil és indiai zene… Felsorolni is nehéz, hányféle különleges hatást és érzelmet olvaszt magába a spanyol-holland énekesnő, Raquel Kurpershoek és Victor Franco gitáros közös koncertje június 29-én, szombaton az Opus Jazz Clubban.

Scorpions // Budapest Aréna

A Scorpions idén egy vadonatúj exkluzív koncerttel tér vissza, klasszikussá vált albuma, a Love at First Sting megjelenésének 40. évfordulója alkalmából. Kiegészítésként a pályafutásuk legnagyobb slágerei is felcsendülnek, így ezeket is élvezhetitek június 29-én a Budapest Arénában.

Hunyadi téri kertmozi: Hidegháború

A lengyel Pawel Pawlikowski előző munkájával, az Idával elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar- és BAFTA-díjat, illetve öt Európa Filmdíjat, köztük a legjobb filmét és a legjobb rendezését. Pawlikowski legújabb alkotása egy évtizedeken és országokon átívelő, se veled, se nélküled szerelmi történet. A Hidegháborúban két lengyel zenész kapcsolata bontakozik ki előttünk, akiket egy idő után elválaszt a férfi disszidálása.

Aladdin Kertmozi // Szentendrei Skanzen

Szeretettel várnak idén minden kedves filmimádót egy igazán hangulatos moziélményre a Szentendrei Skanzenben. Ínycsiklandó koktélok, roppanós popcorn és minden idők legjobb filmjei. Elhoznak nektek egy sokak által szeretett klasszikust: az Aladdint!

Budapesti programok vasárnap (2024. június 30.)

Gyerekszínház a Városligetben

A Hahota Gyermekszínház izgalmas és varázslatos családi meseelőadásokkal várja a 3-10 éves közötti korosztályt a parkban. A színes díszletek között zajló mesejátékokat könnyen érthető, verses formátumban adja elő a 3-4 fős társulat, s közben játékosan bevonják a résztvevő gyermekeket is a produkciókba.

Családi társasjátékos nap // Board Game Cafe

Élénken emlékszünk azokra a csodálatos órákra, amiket szüleinkkel töltöttünk a Gazdálkodj okosan, később az Ezüst tó kincse társasjáték társaságában. A szervezők azt szeretnék, ha a mai gyerekek is átélnék ezt a feledhetetlen élményt.

Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban – Az én nyaram

Az én nyaram című esten Auguszt Bárió és az Ad Studio legszebb dalszövegei és versei hangoznak el prózában és dalban.

