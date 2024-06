35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. június 13-16.

Egy nap, amikor minden a Beatlesről szól! 2015 óta szervezi meg a magyar Beatles Fesztiválként elhíresült eseményt a The Bits Beatles-emlékzenekar. Idén június 16-án, 5 órától várják a rajongókat a Kobuci Kertbe, ahol koncertek mellett Beatles-kvízre és színpadi beszélgetésre is számíthattok.

Június 15-én minden kérdésre választ kaphatnak mindazok, akik szeretnének többet megtudni az erdőről és a benne élő növények szemmel aligha látható kommunikációjáról. A 1,5 órás sétán kiderül van-e a fáknak legjobb barátja, tudja-e egyáltalán egy fa, hogy az erdőben közösség veszi körül és nem egyedül van? Az erdőökológiának és modern kutatásoknak hála megtudhatjátok azt is, hogy az erdő lakói nem csak beszélnek, de segítenek is egymásnak.

Június 15-én egy egész napos utcafesztiválba csöppennek a Budajenőre látogató családok. Fellép a Rutkai Bori Banda, a Budakeszi Fúvószenekar, a The Pontiac és a BulesDosers emellett közös éneklésre és népzenei bemutatókoncertre is számíthattok. A Színházi udvarban Pálos Hanna és Kovács D. Dániel Csoda és Kósza meseelőadása, valamint Egger Géza Végtelen krónikák c. interaktív színházi előadása vár benneteket. Emellett lesz zenés utcabál, kézműves vásár, egészség- és baba-mama sátor, ,,szelíd motoros” felvonulás, ha minden jól megy, pizzasütés a falu kemencéjében, könyvbörze, kézműves és sportprogramok, közös utcai alkotások, utcai hangszerek és közös zenélés.

A TOOL tavaszra jelentette be várva várt visszatérését Európába, közte egy június 13-i, Budapest Aréna-koncerttel. A négy tagból álló, Los Angeles-i banda az elmúlt időszakban a legmenőbb fesztiválok főszereplője volt, idén nyáron pedig a Papp László Sportarénát robbantja be.

