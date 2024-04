30+ kihagyhatatlan program április első hétvégéjén Budapesten és környékén

Sokszínű hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, nyüzsgő vásárt, sétát, túrát és családi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Zenei szubkultúrák világa – kiállítás // Turbina (2024. április 4-19.)

A kiállítás középpontjában a 90-es években indult techno és alter szubkultúra áll, melynek újraéledő korszaka egyre nagyobb teret hódít a fiatal generáció körében. A koncerteket és fesztiválokat bemutató fotókiállítás a jelenlegi trendi és ikonikus időszak mellett megidézi az induló korszakot is, egyedülálló módon szólítva meg a fiatalabb generációt az alternatív zenei fesztiválok és klubok világát bemutató képekkel a Turbina Kulturális Központ pop-up galériájában.

Bartók Tavasz // több helyszínen (2024. április 5-14.)

Április 5. és 14. között ismét felpezsdül a kulturális élet Budapesten, hiszen kezdődik a negyedik Bartók Tavasz, amelynek tucatnyi helyszínén idén is díjnyertes produkciók, világhírű előadók, magyarországi és ősbemutatók, nem mindennapi együttműködések, valamint a kortárs komolyzenétől a világzenén, a jazzen, a táncművészeten és a képzőművészeten át a könnyűzenéig saját műfajukban kiemelkedő alkotók várják a látogatókat.

Sakura-ünnep a Füvészkertben (2024. április 6., 7., 13., 14.)

Sok éve hagyomány az ELTE Füvészkertben az évente megrendezett Sakura ünnep, amely a japán cseresznyefa áprilisi virágzásához és Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. Idén április 6-án, 7-én, valamint 13-án és 14-én ismét takarókra telepedve piknikezhetünk a Füvészkertben, a sakura fák virágzásában gyönyörködve. Ezen a két hétvégén további izgalmas, autentikus japán programokkal is készülnek a látogatóknak: lesz japán nyelvóra, zene, harcművészeti és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, ikebana kiállítás és workshop is.

Cseresznyefa-virágzás a Budai Arborétumban (2024- április 6., 7., 12., 13.)

Áprilisban a japán cseresznyefa virágzása kerül főszerepbe, amelynek lenyűgöző látványában elmerülve megfeledkezhetünk a mindennapi gondjainkról. a Budai Arborétumban Április 6-án, 7-én, 12-én és 13-án vezetett séták során ismerhetjük meg közelebbről az élénk rózsaszínű virágba borult fákat, a tarka tulipánokat, a kertet és annak történetét. Fontos tudnivaló, hogy a Budai Arborétumba a belépés ingyenes, a helyszíni vezetésre viszont jegyet kell váltanunk.

Szentendrei Tavaszi Fesztivál (2024. április 6-21.)

Szólóban vagy párosban, az ezerarcú városban – összművészeti zsongás a Dunakanyarban! – szól a 2024-es Szentendrei Tavaszi Fesztivál szlogenje. A Szentendrei Teátrum idén április 6. és 21. között szóló és duó produkciókat invitált meg tavaszi programsorozatába a Duna-parti városba. Lesz minden, ami film, színház, zene, tánc és gyermekprogram, a város szebbnél szebb helyszínein! Jegyet vásárolni az alábbi linken tudtok, a műsorfüzetet pedig IDE kattintva találjátok.

Tavaszi lampionvarázs // Fővárosi Állat- és Növénykert (2024. április 21-ig)

Április 21-ig minden nap 18:30-tól látványos lampionkompozíciók hoznak fényt az éjszakába az Állatkert területének cirkusztól jobbra eső, keleti részében. Az alkotások távoli vidékek kultúráját idézik meg, találni közöttük állatokat, növényeket és mitológiai alakokat megformázó fénylényeket is.

Szerdai programok Budapesten (2024. április 3.)

Habfürdő (1979) – Kovásznai György filmje az Uránia FILM/ZENE sorozatában

Az Uránia idén tavasszal filmzenei kalandozásra hívja nézőit. A február végén indult és április végéig, a Magyar Film Napjáig tartó programban a vetítések mellett közönségtalálkozók és élő zenei programok hívják fel a figyelmet a filmek láthatatlan, de nagyon is fontos hangi-zenei dimenziójára. A sorozat következő vetítése Kovásznai György kultikussá vált egész estés, felnőtteknek szóló rajzjátékfilmje, a Habfürdő lesz, Másik János zenéjével, április 3-án 20:30-tól.

Kék Pelikan X Tilos Party a Turbinában

Csáki László egész estés animációs filmjének pre-partiján együtt bulizhatunk az eredeti történet Tilos Rádióhoz több szálon fűződő szereplőivel és az alkotókkal, az alkalomra pedig visszatér a lemezjátszók mögé Dj Rojál (a.k.a. Szabó Simon) a Turbina nagytermében, Dj Titusz társaságában.

Csütörtöki események a fővárosban (2024. április 4.)

Apertúra: Nóra

Ibsen: Babaház című drámájának cselekményéhez lazán kapcsolódva, a szerző korát megelőző feminizmusát kidomborítva ültették át a tizenkilencedik századi norvég családot a mai Magyarországra. A nézőknek alkalma nyílik kilépni a passzív „nézői” szerepből, és amennyire komfortzónája engedi, vagy kicsit azon túllépve – beszélgethet a szereplőkkel, tanácsot adhat nekik, sőt, aktívan befolyásolhatja az események folyását.

Sőrés-Mayne-Hevesi // Lumen Kávézó

Az egy ideje Berlinben élő Sőrés Zsolt improvizatív zajzenész hazalátogat Budapestre, ennek örömére áll össze ez az eddig sosemvolt alkalmi formáció, hogy izgalmas hangszerelésben vágjanak neki az ismeretlennek.

Budapesti programok pénteken (2024. április 5.)

Asztalitenisz Világnap Ferencvárosban

A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség 10 éve április 6-át tűzte ki az asztalitenisz világnapjává. A nap célja a pingpong népszerűsítése ingyenes játékok, rendezvények, versenyek keretében.

További ingyenes programok Budapesten:

A magyar természetfotó nagydíja – díjátadó és kiállításmegnyitó // Magyar Nemzeti Múzeum

A hazai természetfotózás egyik legrangosabb eseményén, a Varázslatos Magyarország természetfotó pályázat idei díjátadóján és kiállítás megnyitóján kiderül, hogy ki nyerte el a 2023-as pályázati évadból A magyar természetfotó nagydíját, a vele járó Arany Daru szobrot, és, hogy kik lettek a kategóriagyőztesek. A kiállításon az ő munkáikból, valamint a pályázati évad legszebb képeiből mutat be a szervezet egy lélegzetelállító válogatást, amelyben a látogatók megismerhetik a magyar nemzeti parkok varázslatos élővilágát.

Esti séta a Ligetben – Sötétség és fény játéka

A vezetett sétán csodáljátok meg együtt a park, az épített műalkotások táncát az esti fényekkel, miközben rengeteg érdekességet tudhattok meg Európa legnagyobb kulturális fejlesztéséről.

Víg Mihály & Víg Sára // Lumen

Víg Sára kedvenc Víg Mihály számai! Meg persze sok egyéb, főleg a 80-as évek Balaton- és Trabant repertoárjából. A családi duó akusztikus gitárra, zongorára és két énekre hangszerelve ismét a Lumenben!

FLEMM – A Szabó Gábor esszé // Gödör

„Egy hang vagy tízezer hang, ha a fülnek nem tetszik akkor nem jó.” Ez a mondat egy ’74-es Szabó Gábor interjúban hangzott el, aki idén lenne 88 éves. A legendás jazz gitáros életműve mögött rejlő zsigerekre ható ars poetica keltette fel Szőcs Gergő érdeklődését, aki jelentős hazai művészekkel, dolgozta fel Szabó 5 művét. A felállás a FLEMM nevet kapta.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. április 6.)

Családi túra – Kukackaland // Péterhalmi-erdő

Kalandok, friss levegő és mozgás a szabadban. A kistesó jót alszik a hordozóban vagy jöhet futóbiciklivel, a nagyobbak pedig levezetik az energiát és együtt keresheti a család a kincset a Tekergők Térképe segítségével.

Társas Túra 2024 // Normafa

Szeretnétek társasozni, de közben élvezni a napsütést is? Szeretnétek mozogni, de nincs kivel? Ha legalább az egyik kérdésre igen a válasz, akkor menjetek el erre a kis tavaszi túrára, amit piknik és közös társasozás követ majd.

Fedezzétek fel Budapestet áprilisban:

Plant Bazaar – Hajtás-, növénycsere, -vásár // Susuka

Április 6-án trópusi hangulattal vár titeket az egy napra dzsungellé átalakult Susuka, ahol megtalálhatjátok a számotokra tökéletes szobanövényt, legyen az a legigénytelenebb futóka vagy a legritkább noID hajtás. Menő kaspókra és makramékra mindezt egy jéghideg koktél mellett, a már megszokott kiváló zenei aláfestéssel.

Mozart X Jazz // BMC

A Danubia Zenekar régóta „kicsit másképp” áll a zenéhez, hiszen hazánk egyik leginnovatívabb szimfonikus együttese nem fél átlépni a műfaji határokat. Áprilisban 6-án a BMC-ben Mozart utolsó zongoraversenyét gondolja újra a jazz irányából a Tálas Áron Trió, megmutatva azt, milyen, amikor a klasszikus zene és a jazz kreatív energiája összefonódik.

Piano Day Budapest // MOMkult

Minden év 88. napján – akárcsak a zongorán található billentyűk száma – ünnepeljük világszerte a zongorát, a zongoraművészeket, -készítőket és -hallgatókat. Idén április 6-án várják az érdeklődőket egy többkoncertes, fergeteges zenei estre a MOMkultba.

Carson Coma – 5. szülinapi koncert // MVM Dome

Idén április 6-án, az MVM Dome-ban egy fantasztikus koncerttel ünnepli 5. születésnapját a Carson Coma, a zenekar eddigi legnagyobb és leghosszabb bulijával. Az este egyik nagy különlegessége, hogy a nézőtér közepén állítják fel a színpadot, hogy a jelenlévők 360 fokból figyelhessék a pódium történéseit.

System of a Down by AERIALS // OFF Kultur

2024 elején alakult a System of a Down munkássága előtt tisztelgő AERIALS. Az örmény-amerikai zenekar teljes diszkográfiájából válogatott dalokkal lépnek színpadra, és hangzásban törekednek a lehető legmagasabb szinten megidézni a SOAD jellegzetes világát.

Galaxisok: Ellenszélben lemezbemutató koncert // Dürer Kert

Az első csókok ízét őrző padok helyén szálloda vagy lakópark épül, a szél elfúj minket Nyugat felől Keletre, és mi hiába álmodunk a szépségről, folyton betonfalakba futunk. Galaxisok: Ellenszélben lemezbemutató koncert a Dürer nagytermében. A Galaxisok előtt a Platon Karataev duo felállásának koncertjét hallgathatjátok meg.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. április 7.)

Kiskertpiac – tavasz ünnep // Madhouse

Április 7-én a Kiskertpiac árusai tavaszt hoznak a belvárosba, a Madhouse-ba. Vigyétek kutyusaitok, virágozzatok, virágosítsatok.

Bottomless Brunch // Keksz

Barátságos hangulata és szerencsés elhelyezkedése miatt a Madách Imre téri Keksz tökéletes helyszín, ha kiadós (és nem mellesleg mennyei) reggelire vágytok. Április 7-én 10 órától újra náluk bruncholhattok a tavaszi napsütésben, édes és sós finomságaikat akár a teraszon is elfogyaszthatjátok.

ReMarket közösségi BOLHAPIAC // Industrial Lamp

Nem használt vagy megunt, jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében.

Egy új hely felfedezése mindig izgalmas hétvégi program:

Belefér egy pici szívbe – Grecsó Krisztián és A Pici Szív Tánczenekar előadása

A Pici Szív Tánczenekar gyermekműsora Grecsó Krisztián gyermekverskötetén alapuló gyerekkoncert, ami egyszerre mesés, játékos és táncos.

Mr. BIG – The BIG Finish Tour // Barba Negra

Budapest is szerepel a Mr BIG búcsúturnéjának tavaszi állomásai között: április 7-én a Barba Negrában lép fel Eric Martin, Paul Gilbert, Billy Sheehan és Nick D’Virgilio. A programban pedig szerepel a teljes Lean Into It album, a 35 éves pályafutás többi nagy slágere mellett.

