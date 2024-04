Újdonságok Budapesten: 8 hely a városban, amit érdemes felkeresni

Zseniális gasztrohelyek nyitottak az utóbbi időben a fővárosban. A balatoni lángost Budapestre hozó bisztrótól a Várnegyed új reggelizőhelyéig mindenki garantáltan talál kedvére való úti célt. Fedezzétek fel őket!

Strand Lángos & Bistro

Nem kell ahhoz nyár vagy Balaton, hogy a magyar tenger miliőjét élvezhessük: elég csak a Hűvösvölgy szívében megbújó Strand bisztrót felkeresnünk! A balatonmáriafürdői Lángos World egyik alapítója, Krezinger Ákos nevéhez fűződő egység a tóparti büfék hangulatát műanyagszékekkel, szemet és szájat egyaránt gyönyörködtető, puhán ropogós lángoskölteményekkel, és olyan alap stranddarabokkal idézi meg, mint az omlós hekk vagy a klasszikus lekváros palacsinta – hogy a világbajnok borzas csirkét már ne is említsük.

1208 Budapest, Hidegkúti út 4. | Facebook

Zuki Budapest

Pizza, panini, péksütemények. Ezekkel és még sok minden más finomsággal várja a dolce vita szerelmeseit a Várnegyed legújabb egész napos reggelizője. Az olaszos hangulatú Zuki Budapest egyszerre tölti be egy kávéház és egy pékség szerepét, ahol többek között rusztikus római pizzaszeletekkel, autentikus recept alapján készült tiramisuval, házi készítésű fagyikkal, frissítően fanyar ízű eszpresszóval és modern kávékreációkkal kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat a hét minden napján, reggel 9-től délután 6-ig.

1014 Budapest, Dísz tér 8. | Facebook

Cake & More by Garannikova

Hagyományos és mégis modern, orosz és mégis nemzetközi – így írható le legegyszerűbben a Hold utcai piac szomszédságában megnyitott Cake & More, ami mesébe illő desszertcsodáival hozza karnyújtásnyi távolságba a fagyos Szibéria szívmelengető édességeit. A magyar gyökerekkel is rendelkező Aljona Garannikova teázó-cukrászdájában a Napóleon-torta és a pavlova mellett kaviáros blinivel, káposztás piroggal, illetve édes vagy sós szirnyikivel is csillapíthatjuk étvágyunkat, keddtől szombatig, délelőtt 10 és este 7 között.

1054 Budapest, Nagysándor József utca 1. | Facebook

Il Pane Premium Bar & Bistro

A smashed típusú burgerek nagyon népszerűek mostanában itthon. Az Erzsébetváros egyik legszebb szecessziós bérházának aljában található Il Pane családi recept alapján készült kézműves hamburgerei is ezt a szaftos vonalat képviselik, méghozzá ínycsiklandozóan magas minőségben. A választék amerikai grilled cheese szendvicsekkel, válogatott snackekkel és köretekkel, valamint minifánkkal és spanyol churrosszal egészül ki, amiket Feind borokkal és finom koktélokkal öblíthetünk le.

1078 Budapest, István utca 18. | Facebook

Riad Atay Budapest

A tavasz friss szellőjével együtt érkezett meg hozzánk Budapest belvárosának legújabb kulináris gyöngyszeme, a Riad Atay. Az Arany János utcai reggeliző a marokkói gasztronómia legjavával és enteriőrjének magával ragadó színpalettájával varázsolja el az arab kultúra rajongóit: adjátok át magatokat a gazdag ízek, illatok és színek élvezetének, mennyei marokkói teákat szürcsölgetve és francia ihletésű pékárukat csipegetve. Ha szívesen belekóstolnál Marokkó ízeibe, de egy repjegy most nem fér bele, a Riad Atay tökéletes alternatíva!

1051 Budapest, Arany János utca 18. | Facebook

94′ konyha & bár

A főváros elbűvölő utcáján állt össze a Hanoi-Budapest-tengely, ahol mostantól minden ázsiai ízekre éhező foodie megtalálja az ínyére való fogásokat, legyen szó ropogós tavaszi vagy nyelvhűsítő nyári tekercsről, laktató pho levesekről, garnélarákos lótuszgyökér-salátáról vagy lédús vietnámi marhasteakről. Akár egy gyors, kiadós és különleges ebédre, egy ízutazással egybekötött meghitt vacsorára, vagy egy gőzkieresztős koktélozásra vágytok, a 94’ konyha & bárnál aligha létezik jobb választás!

1055 Budapest, Falk Miksa utca 10. | Facebook

Anton Bar & Deli

A nemrégiben nyitott ötcsillagos Dorothea Hotel földszintjén találjuk a legmagyarabb Habsburg, József nádor második nevét viselő Anton Bar & Deli egységét. Az elegáns kávézó és hívogató koktélbár keresztezéséből született hely friss péksüteményekkel és kiváló kávékkal segíti a garantáltan fényűző napindítást, míg az este megkoronázásában izgalmas koktélok és szakavatott bartenderek állnak rendelkezésünkre. A kettő között könnyed falatok és fejedelmi desszertek biztosítják a minél kényeztetőbb időtöltést.

1051 Budapest, Dorottya utca 2. | Facebook

Amore’ – Pasta e basta

George Miller, a néhai komikus szerint a legnagyobb baj az olasz ételekkel, hogy hat nap után újra éhes leszel. Aki maga szeretne megbizonyosodni az aforizma igazságtartalmáról, az bátran látogasson el az újbudai Amore di Napoli kistestvéréhez, az Amore’ – Pasta e bastába, ahol focacciával, zuppákkal, cannolóval és eredeti olasz alapanyagokból készült tésztaételek sorával, köztük szarvasgombás rizottóval, húsos raviolival és salsicciás gnocchival tesztelhetjük gyomorkapacitásunkat.

1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 28. | Facebook

